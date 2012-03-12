Анонс на 13 березня

* Прем'єр-міністр України Микола Азаров ознайомиться з перебігом будівництва метрополітену в напрямку станцій метро «Іподром» і «Одеська площа» у м. Києві.

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки проведе громадське обговорення проекту Міжнародного центру перспективних досліджень щодо зменшення шкідливих викидів у тепловій електроенергетиці на виконання вимог Європейського Енергетичного Співтовариства.

* 10-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Електромобілі BIO AUTO - рік тестування і експлуатації. Майбутнє електромобілів в Україні». Організатор - Офiцiйне представництво в Україні автовиробника електромобілів BIO Automotive Company, Гонконг. На майданчику перед УНІАН відбудеться демонстрація електромобіля від BIO AUTO. Питання: Підсумки першого року присутності на ринку України; Тестування електромобілів в кліматичних умовах нашої країни; Розвиток інфраструктури обслуговування електромобілів на ринку України; Попередні домовленості з великими мережами супермаркетів, ТР центрів і автозаправних комплексів на створення місць паркування для електромобілів; Запуск програми допомоги в дорозі спільно з партнером - визнаним міжнародним лідером дорожнього асистансу Allianz Global Assistance в Україні - ТОВ «Гарант-Асистанс»; Перспективи розвитку ринку електромобілів в Україні та ін. Учасники: представник BIO AVTOMOTIVE COMPANI Гонконг в Україні Арсеній Абдураїмов, гендиректор ТОВ «Тринік + »Валерій Бурлака, начальник управління дорожнього асистансу та маркетингу ТОВ «Гарант-АСІСТАНТС» Ольга Пустовіт (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 38044 4639546, pr@bioauto.com.ua, www.bioauto.com.ua.

* Прес-конференція, присвячена питанням розвитку співробітництва в інноваційній сфері між Росією, Україною та країнами СНД. Прес-конференція відбудеться в рамках road-show «СНД: партнерство в інноваціях», організованого Міжнародним інноваційним центром нанотехнологій СНД, Об'єднаним інститутом ядерних досліджень і Державним агентством з науки, інновацій та інформатизації України за підтримки Міждержавного фонду гуманітарного співробітництва держав учасників СНД.

* Прес-конференція на тему: «Україна в СОТ: «плюси» і «мінуси» для вітчизняного виробника». Учасники: голова Ради підприємців при КМУ Петро Козаченко; гендиректор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов; економіст Віктор Лисицький.

* Прем'єр-міністр України Микола Азаров проведе зустріч з керівниками представництв іноземних компаній, що працюють в Україні.

* Прес-конференція на тему: "Державна сертифікація ПЗ Microsoft". ДСТСЗІ сертифікувала комплекс програмного забезпечення Microsoft для використання в державних органах. Що це означає для інформаційної безпеки нашої держави? . Учасники: Петро Яцук, голова Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації; представник Департаменту спеціальних і телекомунікаційних систем та захисту інформації; Лоренцо Мадрид, регіональний технічний директор Microsoft в Європі, Африці та на Близькому Сході (Regional Technology Officer Microsoft EMEA ); Дмитро Шимків, генеральний директор компанії «Майкрософт Україна».

* Відбудеться підведення підсумків акції Союзу споживачів України в форматі круглого столу на тему "Ринок металопластикових вікон: як гарантувати споживачу захист від неякісного товару?". Учасники: Олег Цільвік, член правління Київської міської організації Союзу споживачів України; Іван Салій, голова Наглядової ради Асоціації "Всеукраїнський союз виробників будівельних матеріалів і виробів"; Геннадій Прощенко, гендиректор Асоціації "Всеукраїнський союз виробників будівельних матеріалів і виробів"; Олександр Степаненко, виконавчий директор компанії "ВЕКА Україна" та ін.

* 13-30 - В УНІАН відбудеться перша прес-конференція міжнародного тижня моди Mercedes-Benz Kiev Fashion Days. Організатори розкажуть про українських та іноземних учасників MBKFD, представлять журналістам програму подій, розклад лекцій, показів, вечірок, а також інформацію про виставки та перфоманси, які будуть представлені на Mercedes-Benz Kiev Fashion Days. Учасники: Дар'я Шаповалова, ідеолог Mercedes-Benz Kiev Fashion Days, Ніна Васадзе, фінансовий директор генерального представництва Mercedes-Benz в Україні, Лілія Пустовіт, дизайнер, Анна Октябрь , дизайнер. Після прес-конференції, журналісти зможуть залишити свої заявки на ексклюзивні інтерв'ю з учасниками та гостями Mercedes-Benz Kiev Fashion Days; акредитуватися на бекстейдж і закриті події програми MBKFD. Mercedes-Benz Kiev Fashion Days, що входить в світову сім'ю fashion-подій разом з New-York, Paris, London, Madrid, Berlin Fashion Weeks, пройде 22-25 березня в НСК Олімпійський.

* Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Анатолій Близнюк і голова правління «Swedish Water Experience AB» Пер Йоханссон підпишуть Меморандум про взаєморозуміння. Мета документа - організація процесу реконструкції водоочисних та каналізаційних споруд в обраних містах України з використанням шведського підходу, дотриманням екологічних стандартів та використанням найбільш енергоефективних технологій.

* Прес-конференція міністра аграрної політики і продовольства України Миколи Присяжнюка на тему: «Підсумки двох років роботи уряду в аграрній сфері». Під час прес-конференції можна буде задати питання керівникам: Держветфітослужби, Держземагентства, Держрибагентства, Держлісагентства і Держсільгоспінспекції.

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