ТОП-10 (12 березня)

Влада запропонує вкладникам Ощадбанку СРСР вигідні депозити для зберігання цих коштів

У Харкові чорнобильці та підприємці розпочали безстрокову акцію протесту

Україна через холоди збільшила споживання електроенергії на 9,5%

DTEK Holdings Ltd придбав 25% акцій «Дніпроенерго» за 1 млрд. 179,7 млн. грн.

Росспоживнагляд продовжує вилучати з обігу українські сири

Україна хоче рефінансувати свій борг перед МВФ

Витрати на обслуговування держборгу з початку року становили 3,35 млрд. грн.

Україна планує продати Іспанії додаткові квоти на викид парникових газів

ФДМУ планує в середу виставити на продаж "Крименерго"

Росія може підняти з 1 квітня експортне мито на нафту до 461,7 дол. за тонну

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Влада запропонує вкладникам Ощадбанку СРСР вигідні депозити для зберігання цих коштів

Влада запропонує вкладникам Ощадбанку СРСР вигідні депозитні умови, щоб повернуті їм кошти, які залишилися в банківській системі України, працюючи на зміцнення її ліквідності.

Про це заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ в інтерв’ю програмі «ТСН-Тиждень», показаному в неділю.

«Ми розраховуємо на те, що нам вдасться якусь частину людей переконати, щоб люди залишили ці кошти на своїх рахунках - тобто, не отримували готівкою, а залишили на рахунках. Ми для цього створимо вигідні умови», - сказав глава держави.

В.ЯНУКОВИЧ вважає, що такий крок не лише працюватиме на зміцнення ліквідності національних банків, а й дозволить досягти зниження кредитних ставок для фінансування та інвестицій у різні галузі економіки України.

Безперечно, також зауважив Глава держави, в ході виплати боргів вкладникам Ощадбанку СРСР в обіг буде введено суттєву грошову масу.

«Дуже важливо, щоб ми не зірвали тут і інфляцію, курс, - сказав він. - Ми все дуже серйозно прорахували. Ми не будемо це робити в один день. Передбачене поступове зростання соціальних виплат, деякі з них стабільні, тобто, вони переходять і в 2013 рік, і ми розраховуємо, що вони будуть тільки зростати».

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У Харкові чорнобильці та підприємці розпочали безстрокову акцію протесту

У Харкові чорнобильці та підприємці розпочали безстрокову акцію протесту. Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні близько 15 членів громадського об’єднання ветеранів Чорнобиля «Чорнобильський Спас» і членів підприємницьких організацій міста вийшли на пікет під стіни Харківської міської ради.

Пікетувальники тримають національні прапори та прапори громадського об’єднання ветеранів Чорнобиля «Чорнобильський Спас».

Голова харківського осередку об’єднання «Чорнобильський Спас» Борис КОРОТКОВ наголосив, що чорнобильці та підприємці відсьогодні щоденно пікетуватимуть міську раду з вимогою не обмежувати право громадян на мирні акції протесту.

Він обурився фактами заборони через суд за поданням міської влади мирних акцій ліквідаторів 14 та 23 лютого. «Головне – це змусити керівництво Харкова поважати людей, які виступають із протестними акціями. Якщо вийшло хоч і 10 осіб, нехай висловлюють свою думку», - наголосив Б.КОРОТКОВ.

Він додав, що ліквідатори також вимагають припинити «міліцейське свавілля» і безпідставне кримінальне переслідування чорнобильців, виконувати рішення судів про призначення пенсій та доплат, а також створити у Харкові чорнобильський музей.

За словами Б.КОРОТКОВА, підприємці, які долучилися до акції, вимагатимуть не зносити кіоски і магазини, де працює більшість малих підприємців Харкова.

Як сказав Б.КОРОТКОВ, якщо місцева влада не дослухається до вимог протестувальників, чорнобильці направлять до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА звернення з вимогою відправити у відставку голову Харківської облдержадміністрації Михайла ДОБКІНА.

Він також не виключив можливості перенесення безстрокового пікету на площу Свободи під Харківську облдержадміністрацію.

Президент сказав, що влада проситиме громадян класти кошти на депозити.

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Україна через холоди збільшила споживання електроенергії на 9,5%

Споживання електроенергії в Україні, з урахуванням технологічних втрат у мережах (брутто), в лютому на тлі аномальних холодів зросло на 9,5%, або 1,599 млрд. кВт/год., порівняно з лютим 2011 року – до 18,523 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві енергетики і вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, минулого місяця обсяг споживання електроенергії кінцевими споживачами (нетто) зріс на 5,5%, або 741,8 млн. кВт/год., порівняно з лютим 2011 року – до 14,182 млрд. кВт/год.

Найбільше зростання обсягів споживання в лютому було зафіксоване у групі споживачів "населення". Побутові абоненти минулого місяця збільшили споживання на 13%, або 468,7 млн. кВт/год. – до 4,074 млрд. кВт/год. Питома вага споживання електроенергії населенням в загальній структурі споживання в лютому ц.р. зросла до 28,7% порівняно з 26,8% в лютому 2011 року.

Промислові підприємства минулого місяця збільшили споживання електроенергії на 1,1%, або 66,4 млн. кВт/год., порівняно з лютим 2011 року – до 6,102 млрд. кВт/год. Підприємства металургійної промисловості скоротили споживання електроенергії на 1,5%, або 46 млн. кВт/год., – до 3,017 млрд. кВт/год. Транспортні підприємства в лютому збільшили споживання електроенергії на 0,5% – до 939,4 млн. кВт/год., комунально-побутові збільшили на 6%, – до 1,927 млрд. кВт/год.

В цілому в січні-лютому ц.р. обсяг споживання електроенергії кінцевими споживачами (нетто) зріс на 0,8%, або 215,7 млн. кВт/год., порівняно з січнем-лютим 2011 року – до 36,451 млрд. кВт/год.

Нагадаємо, за підсумками січня цього року в Україні спостерігалося скорочення енергоспоживання на 0,9%, або 132,1 млн. кВт/год., порівняно з січнем 2011 року – до 14,166 млрд. кВт/год.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році споживання електроенергії в Україні, з урахуванням технологічних втрат у мережах (брутто), зросло на 2%, або 3,738 млрд. кВт/год., порівняно з 2010 роком – до 187,647 млрд. кВт/год. Обсяг споживання електроенергії кінцевими споживачами (нетто) зріс на 2,4%, або 3,483 млрд. кВт/год., порівняно з 2010 роком – до 150,967 млрд. кВт/год.

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DTEK Holdings Ltd придбав 25% акцій «Дніпроенерго» за 1 млрд. 179,7 млн. грн.

DTEK Holdings Ltd дав згоду на придбання 25% держпакета акцій «Дніпроенерго» за ціною 1 млрд. 179 млн. 700 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, інформацію про це було оприлюднено під час сьогоднішнього засідання конкурсної комісії з визначення переможця конкурсу з продажу держпакета «Дніпроенерго».

Під час засідання комісії відзначалося, що за результатами проведення незалежної оцінки держпакета даної енергокомпанії, як того вимагає законодавство при проведенні конкурсу з одним учасником, 25% «Дніпроенерго» було оцінено оцінювачем в 1 млрд. 179 млн. 700 тис. грн.

Нагадаємо, під час приватизаційного конкурсу з продажу 25% держпакета акцій «Дніпроенерго» єдиний учасник конкурсу – ДТЕК Holdings Ltd - запропонував за приватизований держпакет акцій 1 млрд. 174 млн. 100 тис. грн., що на 100 тис. грн. більше від початкової ціни (1 млрд. 174 млн. грн. - УНІАН).

Оскільки в торгах брав участь лише один учасник, ФДМУ відповідно до законодавства прийняв рішення провести незалежну оцінку держпакета акцій, після чого запропонувати компанії-учасникові придбати даний пакет за ціною оцінки.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України 16 листопада 2011 року оголосив конкурс з продажу 25%-ного державного пакета акцій ПАТ "Дніпроенерго". Початкова ціна держпакета акцій "Дніпроенерго" становила 1 млрд. 174 млн. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Дніпроенерго» – одна з найбільших енергогенеруючих компаній України.

Енергохолдинг ДТЕК через кіпрську DTEK Holdings Limited контролює 41,4374% акцій «Дніпроенерго».

До складу "Дніпроенерго" входять Запорізька, Криворізька, Придніпровська ТЕС сумарною встановленою потужністю 8175 МВт (29% встановленої потужності всіх ТЕС України).

ДТЕК – перша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Сістем Кепітал Менеджмент» (СКМ), яка належить українському бізнесменові Ринату АХМЕТОВУ.

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Росспоживнагляд продовжує вилучати з обігу українські сири

Росспоживнагляд продовжує вилучати з обігу українські сири. Як повідомили УНІАН 11 березня у московському міському управлінні Росспоживнагляду, на території російської столиці в обігу продовжують виявлятися сири виробників ТОВ «Лозовський молочний завод», Харківська область; ПП «Рось» філіал «Ахтирського сиркомбінату» Сумська область; ПАО «Дубномолоко» Рівненської області «як такі, що не відповідають вимогам» Федерального Закону «Технічний регламент на молоко і молочну продукцію» від 12.06.08 № 88-ФЗ за вмістом рослинних жирів і без зазначення їх на етикетці продукту.

Підкреслюється, що метою недопущення надходження на споживчий ринок Росії фальсифікованої продукції і забезпечення продовольчої безпеки в Російській Федерації, Росспоживнаглядом припинено ввезення і обіг на території РФ сирів даних виробників.

У повідомленні наголошується, що «вживаються заходи з виявлення в підприємствах торгівлі, громадського харчування, підприємствах харчової промисловості, дитячих дошкільних і освітніх установах, в лікувально-профілактичних установах та недопущення обігу вказаної продукції на споживчому ринку міста Москви».

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Росспоживнагляд оприлюднив на своєму сайті інформацію про заборону ввезення сирів трьох українських підприємств – ПРП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.).

Росспоживнагляд заявив, що в українських сирах виявлено велику кількість пальмової олії. У свою чергу в Держветслужбі України ці претензії назвали безпідставними.

У той же час 27 лютого співробітник прес-служби Росспоживнагляду Любов ВОРОПАЄВА повідомила, що Росія заборонила експорт сирів ще чотирьом українським підприємствам. «Дійсно, Росспоживнагляд заборонив ще чотирьом українським підприємствам поставляти сири на територію Росії. До цього списку потрапили Баштанський і Лозовський сирзаводи, «Бель Шостка Україна» і Хмельницька маслосирбаза», - підтвердила Л.ВОРОПАЄВА.

При цьому вона відмовилася повідомити причини такого рішення.

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Україна хоче рефінансувати свій борг перед МВФ

Україна попросить свого ключового кредитора - Міжнародний валютний фонд - рефінансувати борг, погашення якого припадає на 2012 рік, новими кредитами в рамках програми stand-by, сказав в інтерв'ю агентству "Рейтер" прем'єр-міністр країни Микола АЗАРОВ.

"Україна буде детально і скрупульозно виконувати свої зобов'язання, в тому числі і перед МВФ, але ми маємо право поставити таким чином питання, щоб відбулося зарахування нашої заборгованості в рахунок чергового траншу, ми маємо на це право як члени МВФ. Не погодиться (МВФ) - значить, погасимо", - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, така можливість рефінансування обговорювалася під час зустрічі з виконавчим директором МВФ Крістін ЛАГАРД в кінці січня.

"Я про це говорив пані ЛАГАРД, коли ми з нею обговорювали ці питання... Що якщо МВФ, наприклад, з якихось причин не зможе нам надати другий транш кредиту stand-by, то, принаймні, Україна має право ставити питання про те, аби МВФ не наполягав на погашенні тієї заборгованості, яка утворилася в 2008 році", - додав прем'єр.

Довідка УНІАН. Україна, що виплатила в лютому 575 мільйонів доларів, до кінця 2012 року повинна повернути фонду ще приблизно 3,1 мільярда доларів раніше отриманих кредитів.

У липні 2010 року МВФ схвалив програму stand-by для України, в рамках якої був готовий виділити близько 15,5 мільярдів доларів до кінця поточного року.

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Витрати на обслуговування держборгу з початку року становили 3,35 млрд. грн.

Витрати з обслуговування державного боргу України станом на 12 березня становили 3,35 млрд. грн.

Про це повідомляється на сайті Державної казначейської служби України.

Згідно з повідомленням, витрати з обслуговування внутрішнього державного боргу становили 2,44 млрд. грн., зовнішнього держборгу — 0,907 млрд. грн.

При цьому зазначається, що на обслуговування державного боргу щомісячним розписом асигнувань загального фонду Держбюджету України на січень-березень 2012 року передбачено 5,714 млрд. грн.

Також повідомляється, що на погашення держборгу щомісячним розписом фінансування загального фонду Держбюджету на січень-березень 2012 року передбачено 9,955 млрд. грн. Станом на 12 березня витрати з погашення держборгу становили 6,546 млрд. грн., зокрема за внутрішнім держборгом — 5,881 млрд. грн., за зовнішнім держборгом — 0,665 млрд. грн.

За даними Держказначейства, надходження від проведення державних запозичень на січень-березень 2012 року заплановані рівні 24,392 млрд. грн., при цьому станом на сьогодні до Держбюджету надійшло 8,365 млрд. грн., зокрема за внутрішніми державними запозиченнями — 8,365 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками останнього аукціону з розміщення ОВДП 6 березня Мінфін залучив до Держбюджету 2,5 млрд. грн.

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Україна планує продати Іспанії додаткові квоти на викид парникових газів

Державне агентство екологічних інвестицій України (Держекоінвестицій) веде переговори з Міністерством навколишнього середовища, сільського господарства і морських справ Іспанії про збільшення продажу Україною одиниць скорочення викидів (ОСВ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр екології і навколишнього середовища України Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ журналістам на прес-конференції.

«У нас є попередні домовленості з Іспанією про збільшення обсягів купівлі», - сказав міністр.

Він повідомив, що переговори з цього питання планується завершити у середині квітня.

М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ також відзначив, що Україна продовжує переговори зі Світовим банком про реалізацію вуглецевих квот. У зв'язку з цим він уточнив, що на момент відновлення Україною статусу учасника Кіотського протоколу Мінекології має в своєму розпорядженні квоти в обсягу близько 2 млрд. ОСВ.

При цьому, зазначив міністр, на рівні керівництва країни перед міністерством і Держекоінвестіцій після відновлення статусу поставлено завдання максимальної монетизації квот, які має в своєму розпорядженні в даний час країна.

«Наше завдання – якомога більше монетизувати це питання», - сказав М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ.

За його словами, кошти в обсягу 30 млн. євро, залучені раніше за договором з Іспанією за реалізацію квот, в даний час планується спрямувати на реалізацію проектів у сфері вітроенергетики, а також водоочищення.

При цьому міністр відзначив, що вітроенергетичний проект планується реалізовувати на базі одного з держпідприємств, що входять в структуру держагентства з водного господарства.

Як повідомляв УНІАН, Україна відновила свою повноцінну участь в механізмах Кіотського протоколу. Таке рішення було ухвалене 9 березня в Бонні на 19-му засіданні Спеціального підрозділу Секретаріату ООН.

Це означає, що Україна відновила участь в міжнародній торгівлі викидами і може використовувати механізми спільного впровадження за національною процедурою повною мірою.

Нагадаємо, 7 грудня 2011 року Україна подала План дій щодо виконання рекомендацій Групи експертів з розгляду відповідності вимогам Кіотського протоколу.

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ФДМУ планує в середу виставити на продаж "Крименерго"

Фонд державного майна України (ФДМУ) планує в середу, 14 березня, виставити на продаж 45% держпакету акцій "Крименерго".

Про це УНІАН повідомив голова ФДМУ Олександр РЯБЧЕНКО.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням № 116-р від 5 березня погодив умови продажу державного пакета акцій енергопостачальної компанії «Крименерго». Згідно з документом, стартова ціна 45% пакета «Крименерго» затверджена на рівні 246 млн. грн.

В даний час міноритарними акціонерами «Крименерго» є енергохолдинг ДТЕК, що володіє 12,49% акцій компанії, а також Garensia Enterprises Limited (Кіпр) у розмірі 10,36%, пов'язана з групою «Енергетичний стандарт» російського бізнесмена Костянтина ГРИГОРИШИНА.

Довідка УНІАН. ПАТ «Крименерго» займає домінуюче становище на ринку енергопостачання Автономної Республіки Крим.

Статутний фонд «Крименерго» становить 43 млн. 241,88 тис. грн., номінал акції - 0,25 грн.

70% акцій «Крименерго» володіє НАК «ЕКУ».

У 2011 році компанія збільшила чистий прибуток на 41,2%, або на 9,702 млн. грн., порівняно з 2010 роком, - до 33,260 млн. грн.

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Росія може підняти з 1 квітня експортне мито на нафту до 461,7 дол. за тонну

Експортне мито на російську нафту з 1 квітня 2012 року може підвищитися на $47,3-50,5 - до $458,5-461,7 за тонну з $411,2 за тонну в березні. Це випливає з середньої ціни моніторингу Мінфіну і Мінекономрозвитку РФ і формули розрахунку експортного мита відповідно до режиму оподаткування нафтової галузі «60-66».

«Середня ціна на нафту з моніторингу за період з 15 лютого по 11 березня склала $123,2 долара. Якщо за три дні вона буде в діапазоні $122 -127 за барель, то остаточна ціна складе $123,03 -123,74», - повідомив агентству «Прайм» експерт Мінфіну Олександр САКОВИЧ.

Пільгове експортне мито на нафту для ряду родовищ Східного Сибіру і Північного Каспію з 1 квітня може підвищитися до $239,9-242,2 за тонну з нинішніх $204,4 за тонну.

Експортне мито на нафтопродукти з 1 квітня може скласти $302,6-304,7 за тонну. Мито на експорт нафтопродуктів в березні перебуває на рівні $271,4. Підвищене мито на бензин складе $ 412,7-415,5 за тонну проти березневих $370,1.

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УНІАН