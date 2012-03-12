Курс НБУ на 13.03.12

Офіційний курс НБУ на 13.03.12 100 USD США - 798.6000 (на 12 березня - 798.7500) 100 EUR - 1047.6833 (на 12 березня - 1047.9600) 10 RUR - 2.6919 (на 12 березня - 2.6928) Облікові курси банківських металів на 13.03.12 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-136181.27 (на 12 березня-134389.69) 961XAG10Срібло-2696.87 (на 12 березня-2649.45) 962XPT10Платина-134484.24 (на 12 березня-129397.50) 964XPD10Паладій-56381.16 (на 12 березня-53915.63)

Офіційний курс НБУ на 13.03.12 100 USD США - 798.6000 (на 12 березня - 798.7500)

100 EUR - 1047.6833 (на 12 березня - 1047.9600)

10 RUR - 2.6919 (на 12 березня - 2.6928) Облікові курси банківських металів на 13.03.12 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 136181.27 (на 12 березня - 134389.69)

961 XAG 10 Срібло - 2696.87 (на 12 березня - 2649.45)

962 XPT 10 Платина - 134484.24 (на 12 березня - 129397.50)

964 XPD 10 Паладій - 56381.16 (на 12 березня - 53915.63)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter