Янукович призначив Сиротіна заступником глави МНС, звільнивши з цієї посади Бондаренка

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Володимира СИРОТІНА заступником міністра надзвичайних ситуацій України - керівником апарату. Текст відповідного указу оприлюднений на сайті Президента. Іншим указом із цієї посади звільнений Андрій БОНДАРЕНКО. Останній, за даними ЗМІ, – чоловік народного депутата від Партії регіонів Олени БОНДАРЕНКО.

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