Янукович призначив Сиротіна заступником глави МНС, звільнивши з цієї посади Бондаренка
08:31, 13 березня 2012Різне
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Володимира СИРОТІНА заступником міністра надзвичайних ситуацій України - керівником апарату.
Текст відповідного указу оприлюднений на сайті Президента.
Іншим указом із цієї посади звільнений Андрій БОНДАРЕНКО.
Останній, за даними ЗМІ, – чоловік народного депутата від Партії регіонів Олени БОНДАРЕНКО.
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