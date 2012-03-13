ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 13 березня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «Азаров придумав, як не повертати борги МВФ у 2012 році» пише: Україна попросить Міжнародний валютний фонд рефінансувати борг, погашення якого припадає на 2012 рік, новими кредитами в рамках програми stand-by, заявив прем'єр-міністр.

http://delo.ua/ukraine/azarov-pridumal-kak-ne-vozvraschat-dolgi-mvf-v-2012-godu-174751/

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Також «Діло» в публікації «Понад 1200 підприємств в Україні потрібно приватизовувати - голова Фонду держмайна» пише: історична перспектива така, що без приватного інвестора ці підприємства свою роботу не поліпшать. Або вони перейдуть у статус підприємств, які потрібно ліквідувати, або ж їх буде виставлено на приватизацію, сказав Олександр Рябченко.

http://delo.ua/ukraine/bolee-1200-predprijatij-v-ukraine-neobhodimo-privatizirovat-gl-174748/

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«Діло» в публікації «Хорватія скасовує візи для українських громадян» пише: уряд Хорватії скасував візовий режим з 1 квітня по 31 жовтня для громадян України, Азербайджану, Казахстану і Росії.

http://delo.ua/world/horvatija-otmenjaet-vizy-dlja-ukrainskih-grazhdan-174725/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Покупки не в ціні», в якому пише: українські споживачі вже більш як півроку живуть в умовах безпрецедентно низької інфляції. Проте це не зробило їх марнотратнішими, вони й далі масово орієнтуються на нижній ціновий сегмент. Фактично торік роздрібним мережам вдалося наростити продажі на 13% лише завдяки реалізації побутової техніки і автомобілів. Навіть попри брак прогнозів щодо сильних інфляційних потрясінь, споживачі все одно обмежуватимуть свої витрати.

http://www.kommersant.ua/doc/1891069

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «За угодою згоди немає», в якому пише: Україна і ЄС погодили дату парафування угоди про асоціацію - процедура відбудеться у Брюсселі 30 березня. До цієї дати у Верховній Раді мають намір прийняти спеціальну заяву із закликом до ЄС підписати документ і негайно ввести в дію його економічну частину. Голосування за угодою стане приводом для протистояння в парламенті - його текст уже викликав питання у представників опозиції.

http://www.kommersant.ua/doc/1891171

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Видання «Економічні відомості» в публікації «Надто багато ДТЕК» пише: «Все, що добре для Ахметова, добре для країни» - під таким девізом влада Януковича здійснює в Україні енергетичну політику, сенсом якої стало перетворення держави у сервісний підрозділ олігархічних корпорацій.

http://markets.eizvestia.com/full/slishkom-mnogo-dtek

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Також «Економічні відомості» публікують матеріал «Арбузов зробить ставку», в якому пишуть: найближчим часом Національний банк може понизити ставку рефінансування. Втім, експерти впевнені, що жодного впливу на вартість грошового ресурсу на ринку це не матиме.

http://finance.eizvestia.com/full/arbuzov-sdelaet-stavku

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Газета «Сьогодні» в публікації «За півроку без ДАІ в Україні оформлено лише одиничні ДТП» пише: бум європротоколів очікується у 2013 році, наразі ж українці бояться самі «розрулювати» аварії.

http://www.segodnya.ua/news/14346870.html

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Також «Сьогодні» в публікації «У Києві дороги відремонтують до 1 травня» пише: до Євро-2012 у столиці полагодять близько 1,5 тисяч розбитих за зиму вулиць (повний список).

http://www.segodnya.ua/news/14346936.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Вітіна тисяча» - бомба уповільненої дії» пише: влада обіцяє погасити вклади Ощадбанку СРСР. Але озвучити ідею – одне, а реалізувати у нинішній фінансовій ситуації – інше. Проте й тут вихід знайдено. Вже надійшла пропозиція, як начебто й виплатити, але водночас не робити цього.

http://economics.unian.net/ukr/detail/122125

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Пенсійна система Росії перетворюється на класичну фінансову піраміду» пише: зростання тривалості життя при зниженні чисельності населення працездатного віку приведе країну до економічного колапсу.

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1533815/lovushka_starosti

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Також «Ведомости» в публікації «Найбагатший росіянин ще три роки попрацює на «Газпром» пишуть: найбагатший росіянин, Алішер Усманов, ще мінімум три роки готовий попрацювати на «Газпром». Концерн продовжив з ним контракт як із гендиректором «Газпром інвестхолдингу», який у різний час займався то продажем активів монополії, то їх поверненням.

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1533808/nezamenimyj_usmanov

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Видання «Известия» в публікації «Вексельберг покинув пост голови ради директорів «Русалу» пише: голова групи компаній «Ренова» Віктор Вексельберг заявив, що полишає пост голови ради директорів ОК «Русал» - найбільшого в світі виробника алюмінію.

http://izvestia.ru/news/518259

(УНІАН)