Президент на зустрічі з депутатами озвучив ряд пропозицій

Янукович пропонує запровадити комерційний облік комунальних тарифів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ пропонує запровадити комерційний облік тарифів на житлово-комунальні послуги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з головою Верховної Ради Володимиром ЛИТВИНИМ та лідерами фракцій Партії регіонів, Народної партії і групи «Реформи заради майбутнього».

В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що вносить до парламенту пакет законопроектів, які стосуються реформування житлово-комунальної галузі, у тому числі йдеться про введення комерційного обліку теплової енергії, гарячої та холодної води.

«Ми кажемо про справедливі тарифи, і цього вимагають люди», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

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Янукович пропонує ВР удосконалити систему управління держмайном

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ пропонує Верховній Раді удосконалити систему управління державним майном.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з головою Верховної Ради України Володимиром ЛИТВИНИМ та лідерами фракцій Партії регіонів, Народної партії та Депутатської групи «Реформи заради майбутнього».

В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що нещодавно була створена агенція, яка займається питаннями управління державною власністю.

За словами глави держави, зараз у цій сфері «наводиться порядок», і він внесе на розгляд парламенту законопроект, який підвищить рівень цієї агенції, щоб вона могла ефективно управляти державною власністю.

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Янукович наголошує на важливості державної підтримки експорту високотехнологічних товарів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує на важливості державної підтримки експорту високотехнологічних товарів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з головою Верховної Ради України Володимиром ЛИТВИНИМ та лідерами фракцій Партії регіонів, Народної партії та Депутатської групи «Реформи заради майбутнього».

«Я неодноразово вже говорив, що тільки за рахунок експорту ми можемо мати суттєве ринкове зростання, тому що збільшення внутрішнього ринку не так просто зробити, як збільшити експорт», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, для розвитку експорту в Україні потрібно створювати умови, і тому він вносить на розгляд парламенту законопроект, який створить передумови для запровадження в Україні системи державної фінансової підтримки експорту високотехнологічних товарів.

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що такі закони працюють в більшості розвинених країн.

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Янукович пропонує обмежити час доїзду «швидкої» за викликом: у місті – 10 хвилин, у селі – 20 хвилин

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ пропонує обмежити час доїзду швидкої допомоги до людей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з головою Верховної Ради України Володимиром ЛИТВИНИМ та лідерами фракцій Партії регіонів, Народної партії та Депутатської групи «Реформи заради майбутнього».

Президент повідомив, що планує внести на розгляд парламенту законопроект, який стосується надання екстреної медичної допомоги з метою приведення її до європейських норм. Так пропонується, щоб в місті норматив доїзду «швидкої» до людини становив 10 хвилин і 20 хвилин - у селі. При цьому пропонується ввести відповідальність за порушення цих часових нормативів.

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Янукович пропонує переглянути податок на нерухомість та запровадити податок на багатство

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ пропонує переглянути податок на нерухоме майно та запровадити податок на багатство.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час зустрічі з головою Верховної Ради Володимиром ЛИТВИНИМ та лідерами фракцій Партії регіонів, Народної партії та депутатської групи «Реформи заради майбутнього».

Зокрема, Президент зазначив, що внесе на розгляд парламенту законопроект про внесення змін до Податкового кодексу щодо визначення бази обрахування податку на нерухоме майно. «Мова йде про збільшення навантаження на багатих», - сказав Президент. Також він розповів про те, що планує внести окремий закон щодо впровадження податку на багатство.

«Він також опрацьований і стосується питання справедливості податкової системи», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За словами глави держави, найближчим часом він планує внести на розгляд парламенту і інші законопроекти, які стосуються адміністрування податку та вдосконалення системи управління фінансами. Зокрема, це стосується питання внесення змін до системи держзакупівель, спрощення ліцензійної діяльності тощо.

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Янукович закликає стимулювати розвиток підприємств, що працюють на "зеленому" тарифі

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ закликає стимулювати розвиток підприємств, які працюють на так званому «зеленому» тарифі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з головою Верховної Ради України Володимиром ЛИТВИНИМ і лідерами фракцій Партії регіонів, Народної партії та депутатської групи «Реформи заради майбутнього».

Президент зазначив, що потрібно підтримувати будівництво заводів, які зі сміття виробляють електроенергію. За його словами, якщо цього не зробити, то Україна не зможе позбутися сміттєвих звалищ.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, він внесе на розгляд парламенту відповідний законопроект, в якому серед іншого пропонується дозволити таким підприємствам торгувати електроенергією.

Як повідомляв УНІАН, Президент України В.ЯНУКОВИЧ ветував закон про розповсюдження дії так званих «зелених» тарифів на електроенергію, вироблювану з біогазу, прийнятий парламентом 6 жовтня 2011 року. Своє рішення Президент аргументував високою собівартістю електроенергії, яка виробляється з біогазу, відсутністю вільних потужностей енергосистеми країни для підключення об'єктів, що працюють на біогазі, а також відсутністю механізму виконання норми закону, що передбачає можливість одночасного використання альтернативних джерел енергії та традиційних видів палива.

У грудні 2011 р. група депутатів внесла законопроект, в якому пропонується розширити дію так званих «зелених» тарифів на електроенергію, вироблювану з твердих побутових відходів.

Довідка УНІАН. «Зелені» тарифи є стимулюючим інструментом для розвитку в Україні альтернативної енергетики.

Вони визначаються за формулою, в якій для кожного суб'єкта визначено коефіцієнт, розміри якого залежать від типу альтернативного джерела електроенергії та характеристик енергогенеруючого обладнання.

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Янукович наголошує на необхідності створення мотивацій для людей залишати кошти на депозитах

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ очікує від уряду та Нацбанку серйозної роботи щодо розробки механізму залучення коштів, які повертатимуться вкладникам Ощадбанку СРСР, у національну банківську систему. Йдеться насамперед про створення мотивацій для людей залишати їх кошти на депозитних рахунках.

«Ми пропонуватимемо механізм, який буде дозволяти більшість цих коштів залишити на депозитах і на цьому заробляти (людям)», - сказав глава держави під час зустрічі з керівництвом парламенту та парламентських фракцій, повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

Він додав, що, за соціологічними даними, лише близько 30% людей мають намір зняти повернуті їм заощадження з банківських рахунків

«Нам треба подивитися, які мотивації створити з точки зору вкладення цих грошей на депозитні рахунки… Щоб людям це було цікаво», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Безумовно, додав він, у цьому питанні треба буде дуже серйозно попрацювати всьому фінансовому блоку Кабінету міністрів.