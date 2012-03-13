Єврокомісія хотіла би парафувати угоду з Україною 30 березня

Брюссель. У Єврокомісії зазначають, що Україна та Європейський Союз планують підготувати парафування Угоди про асоціацію до 30 березня.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомив речник комісара ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Петер СТАНО.

“Технічні команди двох сторін (ЄС та України) завершують огляд консолідованого тексту з метою зробити можливим парафування Угоди про асоціацію між ЄС та Україною головними переговірниками 30 березня”, - сказав він.

Разом з тим, П.СТАНО нагадав, що парафування є технічним процесом.

“Що стосується підписання, ми нагадуємо домовленість лідерів на саміті (саміт Україна-ЄС – УНІАН) у грудні, що досягнення України, зокрема, у сфері поваги до спільних цінностей та верховенства права матимуть рішуче значення для швидкості її політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС, включаючи укладення Угоди про асоціацію”, - наголосив П.СТАНО.

Як повідомляв УНІАН, раніше українські ЗМІ повідомили про те, що Україна та ЄС узгодили дату парафування угоди про асоціацію на 30 березня.

Україна та ЄС ведуть переговори про угоду про асоціацію з 2007 року, і лише 19 грудня минулого року сторони заявили про завершення переговорів.

Разом з тим, підписання та парафування документа залишається відкритим через внутрішньополітичну ситуацію в Україні та політичні процеси проти опозиції, які, на думку ЄС, мають політичне підґрунтя.