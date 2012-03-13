Анонс на 14 березня

* Під головуванням Прем'єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України. Під час засідання Уряду планується проведення брифінгів за участю віце-прем'єр-міністра України - міністра соціальної політики Сергія Тігіпка, міністра аграрної політики і продовольства Миколи Присяжнюка, голови Державної інспекції із захисту прав споживачів Сергія Орєхова.

* Круглий стіл на тему: «Потенціал зони вільної торгівлі між ЄС і України для зміцнення банківського сектору України». Організатори - Національний інститут стратегічних досліджень, Постійно діюча робоча група «Україна-ЄС на шляху до розширеної зони вільної торгівлі» «Національного Конвенту України щодо ЄС». Запрошені: Сергій Арбузов, голова НБУ; Юрій Колобов, міністр фінансів України; Валерій П'ятницький, співголова Робочої групи, Урядовий уповноважений з питань євроінтеграції; Анатолій Кінах, президент УСПП; Станіслав Аржевітін, член Комітету ВРУ з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики; Петро Порошенко, глава Ради НБУ; Володимир Стельмах, радник Президента України.

* Прес-конференція на тему: "Чи реально українській родині отримати доступне житло?". Учасники: Ігор Лисов, заст.голови Комітету ВРУ з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики; Леонід Рисухін, голова ГСУ "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву".

* Відбудеться прес-брифінг учасників громадської кампанії проти будівництва малих ГЕС у Карпатах "Врятуємо Карпатські річки від забудови" (сквер на перетині вулиць Прорізної та Пушкінської). Біля Міністерства палива та енергетики України відбудеться театралізоване дійство за участю досвідчених туристів і мандрівників Карпатами. Акцію також буде супроводжувати виставка фотографій малих ГЕС у Карпатах та збір підписів. Плануються виступи фолк-груп, які підтримують кампанію проти малих ГЕС.

* Прес-конференція на тему: «Альтернативні джерела поставок газу в Україну», присвячена візиту президента Туркменістану в Україну. Учасники: незалежний експерт з питань енергетики Валентин Землянський; незалежний експерт Олександр Нарбут.

* Прес-конференція голови Української спілки промисловців і підприємців Анатолія Кінаха на тему: "Соціально-економічні ініціативи президента України".

* Відбудеться засідання Комітету ВРУ з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики. Питання: Інформація голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Стасевського за основними напрямами роботи комісії в 2012 році; Проект закону про внесення змін до ст.11 Закону України "Про державне регулювання виробництва й обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів "щодо сидру і перрі (без додання спирту)" та інші.

* Прес-конференція на тему: "Громадські законодавчі ініціативи в реформуванні системи управління житлом". Організатори - Спілка власників житла України, Союз власників житла Києва та Центр досліджень місцевого самоврядування (м. Львів). Учасники: Олексій Кучеренко, міністр з питань ЖКГ в 2008-10 роках; представники профільного комітету Верховної Ради; зарубіжні експерти з Польщі, Білорусі, Міжнародної асоціації менеджменту нерухомості, яка об'єднує 9 країн; представники громадських організацій та керівники київських ОСББ та їх асоціацій.

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