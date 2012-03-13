Курс НБУ на 14.03.12

Офіційний курс НБУ на 14.03.12 100 USD - 798.5000 (13 березня - 798.6000) 100 EUR - 1042.6015 (13 березня - 1047.6833) 10 RUR - 2.7059 (13 березня - 2.6919) Облікові курси банківських металів на 14.03.12 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-135325.79 (13 березня-136181.27) 961 XAG 10 Срібло - 2681.36 (13 березня-2696.87) 962XPT10Платина-135585.30(13 березня-134484.24) 964XPD10Паладій-55895.00 (13 березня-56381.16)

Офіційний курс НБУ на 14.03.12 100 USD - 798.5000 (13 березня - 798.6000) 100 EUR - 1042.6015 (13 березня - 1047.6833) 10 RUR - 2.7059 (13 березня - 2.6919) Облікові курси банківських металів на 14.03.12 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-135325.79 (13 березня-136181.27) 961 XAG 10 Срібло - 2681.36 (13 березня-2696.87) 962XPT10Платина-135585.30(13 березня-134484.24) 964XPD10Паладій-55895.00 (13 березня-56381.16)

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