ТОП-10 (13 березня)

Київ поки що не веде переговори з МВФ щодо реструктуризації боргу – Азаров

Україна скоротила транзит газу до країн Європи на 12,5%

ВР ухвалила доопрацьований Митний кодекс. Не голосувала фракція "БЮТ-Батьківщина"

Азаров: інфляція розвивається на рівні 3% за рік. Прогноз на ц.р. – 7,9%

Янукович хоче разом з Туркменистаном будувати нові газопроводи

Кабмін схвалив звіт про виконання держбюджету-2011 з дефіцитом 23 млрд. 557,5 млн. грн.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі в Україні скоротилося в 7,3 раза

Росспоживнагляд в кінці березня проінспектує українських виробників сиру

Квоти на експорт зерна в 2012 році вводитися не будуть, обіцяє Азаров

Янукович підписав закон про заборону реклами тютюну

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Київ поки що не веде переговори з МВФ щодо реструктуризації боргу – Азаров

Україна поки що не веде переговорів з Міжнародним валютним фондом про реструктуризацію боргу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив сьогодні журналістам на брифінгу після ознайомлення з ходом будівництва станції метро «Іподром» у Києві.

«Ми поки що не ведемо ніяких конкретних переговорів про реструктуризацію нашої заборгованості. Навпаки, ми справно заплатили в січні погашення заборгованості перед МВФ. Тієї самої заборгованості, яку в 2008-2009 рр. попередній уряд одержав величезну суму 11 млрд.», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що кошти, взяті в 2008-2009 рр. у МВФ, були використані непродуктивно. І зараз для погашення заборгованості доводиться обмежувати в необхідному фінансуванні такі проекти, як будівництво станцій метро.

М.АЗАРОВ підкреслив, що найближчим часом Україна має намір провести переговори з керівництвом МВФ з питань двосторонньої співпраці. «Я доручив міністру фінансів (Юрію КОЛОБОВУ – УНІАН), він зараз входить у курс справи, десь цього місяця поїхати у Вашингтон, зустрітися з новим керівником місії і приступити до обговорення всіх тих питань, які є в нашій співпраці. Така поїздка, я думаю, здійснитися найближчим часом», - зазначив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 12 березня, М.АЗАРОВ заявив, що Україна попросить свого ключового кредитора - МВФ рефінансувати борг, погашення якого припадає на 2012 рік, новими кредитами в рамках програми stand-by. За словами українського прем'єра, така можливість рефінансування обговорювалася під час його зустрічі з виконавчим директором МВФ Крістін ЛАГАРД наприкінці січня.

Довідка УНІАН. Україна, котра виплатила в лютому 575 мільйонів доларів, до кінця 2012 року має повернути фонду ще близько 3,1 мільярдів доларів раніше одержаних кредитів.

У липні 2010 року МВФ схвалив програму stand-by для України, в рамках якої був готовий виділити близько 15,5 мільярдів доларів до кінця цього року.

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Україна скоротила транзит газу до країн Європи на 12,5%

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», за оперативними даними, в січні-лютому скоротила транзит природного газу до країн Європи на 12,5%, або на 2,409 млрд. куб. м, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, до 16 млрд. 918,14 млн. куб. м.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК «Укртрансгаз».

У повідомленні наголошується, що загальне транспортування газу газотранспортною системою України в січні-лютому скоротилося на 5,5%, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, до 32 млрд. 968,67 млн. куб. м.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році Україна збільшила транзит природного газу до країн Європи на 5,9%, порівняно з 2010 роком, до 101,098 млрд. куб. м. Загальне транспортування газу газотранспортною системою України в 2011 році збільшилося на 4,7%, порівняно з 2010 роком, до 156,953 млрд. куб. м. (зокрема для потреб України – 51,687 млрд. куб. м).

Довідка УНІАН. ДК «Укртрансгаз» є оператором газотранспортної системи України. Компанія експлуатує 37,1 тис. км магістральних газопроводів і газопроводів-відведень.

Основною складовою газотранспортної системи ДК «Укртрансгаз» є мережа магістральних газопроводів і газопроводів-відведень, що є єдиним технологічним комплексом, який працює в безперервному робочому режимі. Загальна довжина газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів - 22,2 тис. км і газопроводів-відведень - 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) становить 1449.

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ВР ухвалила доопрацьований Митний кодекс. Не голосувала фракція "БЮТ-Батьківщина"

Верховна Рада ухвалила доопрацьований Митний кодекс України, врахувавши пропозиції Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 264 із 421 народного депутата, зареєстрованого в сесійній залі.

Не голосувала в повному складі фракція «БЮТ-Батьківщина». Із фракції НУ-НС за доопрацьований Митний кодекс проголосували лише 6 народних депутатів.

Як повідомлялось, Митний кодекс був ухвалений ВР 3 листопада 2011 року. Але Президент застосував вето на даний закон і повернув його з пропозиціями до парламенту України.

Президент зазначав, що статтею 408 Митного кодексу, що надійшов йому на підпис, встановлювалася нова необхідна умова для отримання дозволу на здійснення митної брокерської діяльності – наявність у підприємства договору фінансової гарантії виконання зобов'язань митного брокера на користь державного бюджету. При цьому передбачалося, що розмір суми фінансової гарантії не може бути меншим 300 тис. євро. Він вважає таку норму недоцільною.

Президент запропонував передбачити, що на здійснення митної брокерської діяльності видаються ліцензії. При цьому визначити види діяльності, на які надаються дозволи, а підприємства, які отримали такі дозволи, включаються до відповідних реєстрів, які ведуться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи. Також передбачено, що ліцензія на здійснення митної брокерської діяльності видається у порядку та на умовах, визначених Законом "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

Також Президент України запропонував, щоб порядок та критерії оцінки відомостей, заявлених підприємством для отримання статусу уповноваженого економічного оператора, визначалися центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів. Президент України зазначив, що вимоги щодо беззбитковості діяльності банків та щодо наявності представників у всіх пунктах пропуску через державний кордон України призведуть до порушення конституційних гарантій права на підприємницьку діяльність і тому мають бути виключені з Кодексу.

Також Президент України запропонував зберегти чинний механізм видачі сертифікатів про походження товару з України.

Статтею 212 Митного кодексу України, який подавався на підпис, передбачено, що митне оформлення рибної продукції, виробленої українськими суднами в межах Азово-Чорноморського басейну, здійснюється з поданням митної декларації. Президент запропонував утриматись від запровадження подання митної декларації при митному оформленні зазначеної рибної продукції.

Також передбачено, що під час визначення митної вартості носіїв інформації, які імпортуються, що містять програмне забезпечення для обладнання з обробки даних, ураховується лише вартість носія інформації за умови виділення з ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за оцінювані товари, вартості програмного забезпечення та/або вартості носія. Відомості щодо вартості програмного забезпечення та/або вартості носія повинні базуватися на документально підтверджених даних.

Митним кодексом передбачено, що проценти, що нараховуються за фінансовими угодами (наприклад, угодою фінансового лізингу), які укладені покупцем і стосуються купівлі імпортованих товарів, не будуть розглядатися як частина митної вартості за умови, що: проценти виділені з ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за товари; положення щодо фінансування укладені у письмовій формі; покупець може продемонструвати, що: такі товари фактично продані за ціною, задекларованою як ціна, що була фактично сплачена або підлягає сплаті; процентна ставка не перевищує рівня ставок, які звичайно застосовуються в країні, де і коли таке фінансування було надане.

Ці положення застосовуються незалежно від того, чи було фінансування надане саме продавцем, банком або іншою фізичною чи юридичною особою. Вони також застосовуватимуться, якщо товари оцінюватимуться за методом іншим, ніж метод за ціною договору (контракту).

Митним кодексом України передбачено, що Митний орган може відмовити у митному оформленні товарів за заявленою декларантом митною вартістю виключно за наявності обгрунтованих підстав. Визначено дані підстави.

Відповідно до Митного кодексу, рішення про коригування заявленої митної вартості товарів, які ввозяться на митну територію України з поміщенням у митний режим імпорту, приймається митним органом у письмовій формі під час здійснення контролю правильності визначення митної вартості цих товарів як до, так і після їх випуску, якщо митним органом виявлено, що заявлено неповні та/або недостовірні відомості про митну вартість товарів, у тому числі невірно визначено митну вартість товарів.

Кодексом передбачено, що надання митним органам забезпечення сплати митних платежів є обов'язковим при ввезенні підакцизних товарів на митну територію України та при їх переміщенні територією України прохідним та внутрішнім транзитом.

Митним кодексом передбачено, що товари (крім товарів для реалізації або використання з метою, безпосередньо не пов'язаною з провадженням підприємницької діяльності), що ввозяться на митну територію України на строк не менше трьох років іноземними інвесторами відповідно до Закону України "Про режим іноземного інвестування" з метою інвестування на підставі зареєстрованих договорів (контрактів) або як внесок іноземного інвестора до статутного капіталу підприємства з іноземними інвестиціями, звільняються від сплати ввізного мита. При відчуженні таких товарів раніше трьох років з часу зарахування їх на баланс ввізне мито сплачується на загальних підставах.

Також ВР сьогодні ухвалила доопрацьований Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Митного кодексу України», врахувавши пропозиції Президента України. За дане рішення проголосували 264 із 421 народного депутата, зареєстрованого в сесійній залі.

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Азаров: інфляція розвивається на рівні 3% за рік. Прогноз на ц.р. – 7,9%

Інфляція в Україні за підсумками перших двох місяців поточного року розвивається на рівні 3% у річному обчисленні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив сьогодні, 13 березня, у ході зустрічі з представниками іноземних компаній, що працюють в Україні.

«За перші два місяці ми маємо порядка 0,3% (інфляції – УНІАН). Тобто у річному обчисленні поки йдемо на рівні, приблизно, 3%», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого український прем'єр заявив, що вважає оптимальними заходи, які проводить уряд України для стимулювання економічного зростання.

За даними Державної служби статистики, інфляція в Україні в лютому 2012 року порівняно з січнем 2012 року становила 0,2%, проти лютого 2011 року – 3%.

Інфляція в січні-лютому 2012 року проти відповідного періоду 2011 року становила 3,4%, з початку 2012 р. – 0,4%.

Показник інфляції в січні-грудні 2011 року проти аналогічного періоду 2010 року становив 8%.

Держбюджетом України на поточний рік передбачено прогноз інфляції на рівні 7,9%.

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Янукович хоче разом з Туркменистаном будувати нові газопроводи

Україна зацікавлена у розвитку відносин з Туркменістаном у сфері ПЕК і, зокрема, в участі у проектах, пов'язаних з будівництвом нових газопроводів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні на зустрічі зі своїм туркменським колегою Гурбангули БЕРДИМУХАМЕДОВИМ.

«Нас дуже цікавлять спільні роботи в сфері ПЕК, оскільки той потенціал, який є в Україні, може бути повною мірою задіяний Туркменістаном у сфері видобування і транспортування природного газу», - сказав Президент України. Він підкреслив, що Україна вважає дуже перспективним розвиток каспійсько-чорноморського напряму транспортування газу. «Воно є цікавим для обох країн, і Україна має намір брати участь як у питанні облаштування газових родовищ - готова запропонувати своє устаткування і труби, також Україна готова розглянути будь-які ваші (Туркменістану – УНІАН) пропозиції, які є для вас прийнятними у плані транспортування газу», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За словами Президента, Україна також готова брати участь у розвитку другої гілки трубопроводу Малай – Багтиярлик. Зокрема, українська сторона готова продовжувати поставки свого устаткування і труб на будівництво другої черги трубопроводу. Також цікавим для України є будівництво газопроводу Туркменістан – Афганістан – Пакистан – Індія. «Це також той проект, який для нас є дуже важливим і цікавим», - сказав В.ЯНУКОВИЧ. Він нагадав, що в цьому проекті бере участь українська компанія «Південьнафтогаз». При цьому В.ЯНУКОВИЧ звернув увагу свого туркменського колеги на те, що існує пропозиція науково-виробничої корпорації «Енергосоюз» про модернізацію 5-го енергоблоку Марийської ГЕС.

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Кабмін схвалив звіт про виконання держбюджету-2011 з дефіцитом 23 млрд. 557,5 млн. грн.

Кабінет Міністрів схвалив звіт про виконання Закону “Про Державний бюджет України на 2011 рік” із дефіцитом 23 млрд. 557,5 млн. грн.

Відповідне розпорядження №120 від 7 березня розміщено на сайті уряду.

Звіт схвалено для подачі до Верховної Ради, Президенту України й Рахункової палати.

Згідно зі звітом, доходи бюджету в сумі становлять 314 млрд. 616,9 млн. грн., витрати - 333 млрд. 459,5 млн. грн., обсяг повернення кредитів - 2 млрд. 288,7 млн. грн., обсяг надання кредитів -7 млрд. 3,6 млн. грн.

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Негативне сальдо зовнішньої торгівлі в Україні скоротилося в 7,3 раза

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України в січні 2012 року становило 58,7 млн. дол. проти також негативного сальдо в розмірі 429,4 млн. дол. у січні 2011 року.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

За даними Держстату, в січні експорт товарів становив 5326,7 млн. дол., імпорт - 5385,4 млн. дол. Порівняно з січнем 2011 року експорт збільшився на 14,5%, імпорт - на 6%. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,99 (у січні 2011 року - 0,92).

За звітний період Україна проводила зовнішньоторговельні операції з партнерами з 174 країн світу.

Основу товарної структури українського експорту становили чорні метали й вироби з них - 31,3% від загального обсягу експорту. Мінеральні продукти становили 14,2%, механічне й електричне обладнання - 8,1%, продукція хімічної й пов'язаних із нею галузей промисловості - 7,2%, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби - 7,8%, жири й масла тваринного або рослинного походження - 5,3% від загального обсягу експорту.

У загальному обсязі експорту товарів із України, порівняно з січнем 2011 року, збільшилася частка палив мінеральних, нафти й продуктів її перегонки - з 6,6% до 7,8%, залізничних локомотивів - із 5,3% до 6,8%. При цьому зменшилася частка чорних металів і виробів із них - з 36,4% до 31,1%, жирів і масел тваринного або рослинного походження - з 7% до 5,3%, продуктів неорганічної хімії - з 4% до 2,5%.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка засобів наземного транспорту, окрім залізничного, - з 4,4% до 6,9%, електричних машин - з 5,4% до 5,9%. Скоротилася частка палив мінеральних, нафти й продуктів її перегонки - з 46,2% до 40,8%, фармацевтичної продукції - з 3,1% до 2,6%.

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Росспоживнагляд в кінці березня проінспектує українських виробників сиру

Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України (Держветфітослужба) очікує наприкінці березня проведення фахівцями Росспоживнагляду інспекції українських виробників сиру, експорт яким заборонено до РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві голова Держветфітослужби Іван БІСЮК.

«Ми вже отримали листа від керівництва Росспоживнагляду з тим, що з 19 по 21 березня буде проінспектовано «Гадячсир», а з 26 по 30 березня буде проінспектовано Менський завод і «Пирятин», - сказав І.БІСЮК.

Він зазначив, що робота з Росспоживнаглядом відпрацьована, процес діалогу налагоджено, і висловив надію, що найближчим часом інспектори Росспоживнагляду також проінспектують інші підприємства, експорт продукції яких заборонено на сьогодні до РФ.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Росспоживнагляд оприлюднив на своєму сайті інформацію про заборону ввезення сирів трьох українських підприємств – ПП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.).

Росспоживнагляд заявив, що в українських сирах виявлено велику кількість пальмової олії. У свою чергу, в Держветфітослужбі України ці претензії назвали безпідставними.

Пізніше Росспоживнагляд заборонив ще 4 українським підприємствам поставляти сир на територію Росії. До цього списку потрапили Баштанський і Лозівський сирзаводи, «Бель Шостка Україна» і Хмельницька маслосирбаза.

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Квоти на експорт зерна в 2012 році вводитися не будуть, обіцяє Азаров

Уряд у 2012 році не вводитиме квоти на експорт зерна.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив під час зустрічі з керівниками представництв іноземних компаній, які працюють в Україні.

«Ніхто ніяких квот вводити не буде», - сказав М.АЗАРОВ.

Він повідомив, що на сьогодні в Україні створено достатній запас продовольчої пшениці. З торішнього рекордного врожаю експортовано 13,5 мільйона тонн зерна, з них 1,5 мільйона тонн – продовольчої пшениці. Таким чином, в Україні залишається достатньо продовольчого запасу до 2013 року.

За словами М.АЗАРОВА, у 2012 р. планується зібрати середній урожай зернових, незважаючи на проблемні питання, пов'язані з погодними умовами. «Навіть якщо ми взагалі нічого не зберемо в 2012 р., а ми зберемо нормальний середній урожай, ми спокійно проживемо до врожаю 2013 року», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики і продовольства України знизило прогноз експорту зерна з України у поточному маркетинговому році (МР, 1 липня 2011 р. - 30 червня 2012 р.) до 20-21 млн. тонн.

Міністерство аграрної політики і продовольства України прогнозує в поточному році урожай зернових культур на рівні 42-50 млн. тонн залежно від погодних умов.

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Янукович підписав закон про заборону реклами тютюну

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо заборони реклами, спонсорства та стимулювання продажу тютюнових виробів).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Законом передбачається внесення до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Законів України «Про рекламу» та «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення» змін щодо встановлення заборони будь-якої реклами та стимулювання продажу тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби.

Також поширюється заборона спонсорства тютюну на такі заходи: надання виробниками тютюнових виробів або пов'язаними з ними організаціями фінансової або іншої підтримки заходам, діяльності, окремим особам або групам, в тому числі політичним партіям або діячам, спортсменам або спортивним командам, артистам або артистичним групам, навчальним закладам усіх форм власності; проведення інформаційних кампаній та заходів для населення, в тому числі з метою профілактики куріння серед молоді, за прямої або опосередкованої фінансової підтримки виробників тютюнових виробів або пов'язаних із ними організацій.

Закон встановлює адміністративну відповідальність громадян та посадових осіб рекламодавця та/або розповсюджувача реклами за порушення вимог законодавства щодо заборони реклами та спонсорства тютюнових виробів (залежно від складу правопорушення на громадян може бути накладено штраф від п'яти до двадцяти п'яти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, на посадових осіб рекламодавця та/або розповсюджувача реклами - від ста до трьохсот п'ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян).

Закон визначає фінансові санкції для суб'єктів господарювання у разі порушення ними заборони на рекламу, стимулювання продажу та спонсорство тютюнових виробів (від тридцяти тисяч гривень до п'ятдесяти тисяч гривень за кожен факт реклами на окремому рекламному носії або кожний окремий захід з метою стимулювання продажу тютюнових виробів).

Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН 24 лютого 2012 р. підписав і направив на підпис Президенту України Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно заборони реклами, спонсорства та стимулювання продажу тютюнових виробів".

Цей закон було прийнято в цілому ще 22 вересня 2011 р., але голова парламенту його не підписував п'ять місяців, через суперечки навколо трактування пункту 2 закону, які давали нові визначення щодо реклами та спонсорства тютюнових виробів, а також заборон, які встановлюються в цій сфері.

Комітет із питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення роботи Верховної Ради України офіційно запропонував голові парламенту скасувати результати голосування за закон і переголосувати його в другому читанні.

Аналогічний варіант вирішення проблеми пропонувало й Головне юридичне управління Верховної Ради України.

9 листопада 2011 року прес-служба ВР повідомила, що В.ЛИТВИН відклав підписання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони реклами, спонсорства та стимулювання продажу тютюнових виробів» до усунення неузгодженостей у тексті документа.

Проте, наприкінці лютого на сайті ВР з'явилася інформація, що В.ЛИТВИН відправив цей закон на підпис Президенту – без повторного розгляду в парламенті.

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УНІАН







