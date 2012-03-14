ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 14 березня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» у публікації «Саудівська Аравія стає одним із основних аграрних партнерів України» пише: Мінагропрод планує збільшити поставки зерна до Саудівської Аравії в найближчі три роки в два рази - до 7 млн. тонн. В останні роки українське зерно вже вийшло на ряд нових ринків, зокрема, на ринок Бангладеш, Індії, Китаю і Північної Африки...

http://delo.ua/business/saudovskaja-aravija-stanovitsja-odnim-iz-osnovnyh-agrarnyh-partnero-174807/

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Також «Діло» у публікації «Влада має намір скасувати тендери в паливно-енергетичному секторі» пише: Рада прийняла в першому читанні законопроект, який дозволяє проводити держзакупівлі енергоресурсів без тендерів. Без публічного розголосу купуватимуть сиру нафту і газовий конденсат для переробки, товари для перепродажу, а також послуги і товари у "дочок"...

http://delo.ua/ukraine/vlast-namerena-otmenit-tendery-v-toplivno-energeticheskom-sekto-174813/

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«Діло» у публікації «Лобістам дозволять офіційно брати гроші за просування законів» пише: парламент може вже навесні прийняти у першому читанні проект закону про лобістську діяльність. Так депутати збираються викоренити "тіньове" лобі в своїх рядах. Мова йде про законопроект № 7269. Документ був поданий до ВР депутатом Валерієм Коновалюком ще в жовтні 2010 року і з тих пір лежав "в довгому ящику"...

http://delo.ua/ukraine/lobbistam-razreshat-oficialno-brat-dengi-za-prodvizhenie-zakono-174792/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Президенти підуть по трубах», в якому пише: сьогодні президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов завершує державний візит до України. Президент Віктор Янукович забезпечив гостю теплий прийом і максимально можливі почесті; враження зіпсувала лише помилка українського лідера, який сплутав Туркменістан і Казахстан. За підсумками зустрічі президенти не стали говорити про обговорювані бізнес-проекти. Але однією з тем переговорів став контракт на поставку компанією "Метінвест" в Туркменістан 300 тис. т труб великого діаметру...

http://www.kommersant.ua/doc/1891184

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Кодекс перейшов в нову редакцію», в якому пише: ВР прийняла доопрацьовану версію Митного кодексу з урахуванням поправок президента і депутатів. Документ містить норми, що дозволяють підприємцям відстоювати свої права у суперечках з Держмитницею, але при цьому відновлює колишню схему імпорту автомобілів за допомогою нерезидентів. Терміни тимчасового ввезення ними транспортних засобів будуть збільшені до року, а яхти можна буде ввозити без сплати податків на три роки. Ці митні правила запрацюють у травні...

http://www.kommersant.ua/doc/1891892

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Видання «Економічні відомості» у публікації «МВФ запропонують зарахувати» пише: уряд має намір просити Міжнародний валютний фонд рефінансувати український борг, погашення якого припадає на 2012 р. Фактично фонду буде запропоновано зарахувати черговий неотриманий транш в рахунок боргу за 2008 рік...

http://finance.eizvestia.com/full/mvf-predlozhat-zachest

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Також «Економічні відомості» публікують матеріал «Хто обійшов Facebook?», в якому пишуть: дуже цікаву тенденцію виявили дослідники Маркетингової школи університету Масачусетса: маркетологи йдуть на поводу популярності деяких соціальних мереж. Крім того, вони навіть відмовляються від ефективних інструментів на користь більш популярних...

http://markets.eizvestia.com/full/kto-oboshel-facebook

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Газета «Сьогодні» у публікації «Велика чистка у київській мерії: зарплати 200 чиновників відправлять на діряві труби» пише: на біржу праці через економію відправлять дві сотні фахівців - вони вже активно шукають роботу гідами та перекладачами...

http://www.segodnya.ua/news/14347482.html

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Також «Сьогодні» у публікації «Глобальне реформування «Нафтогазу»: що буде з компанією» пише: НАК хочуть розбити на три частини - видобувну, транспортуючу і ту, яка продаватиме газ...

http://www.segodnya.ua/news/14347306.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Іпотека під 2-3%: п'ятдесят тисяч квартир або зростання інфляції» пише: в Україні з травня, за задумом влади, повинна стартувати програма іпотечного кредитування купівлі доступного житла під 2-3% річних терміном на 10-15 років. Експерти не вірять в реальність ідеї і вважають подібні заяви політичною пропагандою...

http://economics.unian.net/ukr/detail/122201

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Також сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Українська приманка для туркменського газу спрацює?» Пише: не перший рік українська влада намагається домогтися поставок туркменського газу. Чергова спроба відбулася під час першого через 10 років візиту президента Туркменістану до Києва...

http://economics.unian.net/ukr/detail/122210

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Звіти про великі покупки чиновників захистять режимом держтаємниці» пише: російські чиновники та члени їхніх сімей будуть пояснювати походження коштів, витрачених на великі придбання. Але на ці відомості буде поширюватися режим держтаємниці...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1535520/gostajna_korrupcii

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Також «Ведомости» у публікації «Держава замаскує свою участь в капіталі Ощадбанку» пишуть: більшість місць в наглядовій раді Ощадбанку можуть отримати незалежні директори...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1535488/nezavisimyj_sberbank

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Видання «Известия» в публікації «Газпром» витратить 84 млн. рублів на поїздку в Куала-Лумпур» пише: на ці гроші концерн збирається облаштувати презентаційний офіс голови правління на Міжнародній газовій виставці...

http://izvestia.ru/news/518399

(УНІАН)