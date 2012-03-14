Януковича чекають на саміті ЄврАзЕС 19 березня в Москві
12:26, 14 березня 2012Різне
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Москва. Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА чекають в Москві 19 березня для участі в засіданні Міждержавної Ради ЄврАзЕС/Вищої Євразійської економічної ради.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кремля.
«Планується, що в майбутньому саміті візьмуть участь глави держав – членів ЄврАзЕС (Республіка Білорусь, Республіка Казахстан, Киргизька Республіка, Російська Федерація, Республіка Таджикистан) і держав-спостерігачів при Співтоваристві (Республіка Вірменія, Республіка Молдова, Україна)», - говориться в повідомленні.
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