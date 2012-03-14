Анонс на 15 березня

* Європейська Бізнес Асоціація - дебати, присвячені обговоренню результатів двох років президентства Віктора Януковича.

* Прес-сніданок з генеральним директором страхової компанії "Allianz Україна", Андреасяном, з нагоди підбиття підсумків 2011 року.

* Конституційний Суд України оприлюднить прийняте 13 березня рішення у справі за конституційним зверненням громадянки Зінаїди Галкіної про офіційне тлумачення положення частини четвертої ст. 3 Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" (справа про заборону розірвання договорів інвестування житлового будівництва). Суддя-доповідач у справі - Василь Бринцев.

* Відбудеться дводенна Міжнародна фінансова конференція "Тупик сучасної фінансової системи: в пошуках альтернатив". Організатор - Асоціація «Український Кредитно-Банківський Союз» за підтримки Ради підприємців при КМУ, Держагентства з інвестицій та управління національними проектами. Запрошені: Ірина Акімова, перший заст.голови АПУ; Микола Удовиченко, голова Правління ПАТ "Укрексімбанк"; Михайло Бродський, голова Держслужби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємства; Дмитро Тевелєв, голова НКЦБФР; Чімяо Фан, директор Світового Банку в Україні, Білорусі та Молдові; Макс Альєр, голова представництва МВФ в Україні та ін. У програмі заплановано прес-конференцію.

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Прес-конференція першого заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Вадима Копилова за результатами роботи другого року роботи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

* Відбудеться засідання НКРЕ.

* ДПСУ - підписання меморандуму.

* Круглий стіл на тему: "Сирні війна": аналіз і способи врегулювання ситуації ". Планується обговорити ситуацію, що виникла на вітчизняному молочному ринку після заборони на поставки в Російську Федерацію сирів українських виробників, а також шляхи врегулювання "молочного" конфлікту між Росією та Україною.

* Прес-конференція на тему: «Новий Митний кодекс: переваги та недоліки». В роботі візьме участь радник голови Держмитслужби України, колишній заступник голови ДМСУ Павло Пашко.

* Прес-конференція на тему: "Можливі нововведення для водіїв в Україні: підвищення рівня безпеки на дорогах чи нова система штрафів?». Учасники: Володимир Олійник, перший заступник голови Комітету ВРУ з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності; Володимир Резніков, заст. начальника Управління ДАІ МВС України, полковник міліції.

* 11-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Зміни в Закон «Про гастрольну діяльність - черговий Спецфонд і корупційна схема». Теми: звернення Ініціативної групи об'єднання організаторів видовищних заходів до широкої громадськості, керівників, ЗМІ, членів Уряду України з відкритим листом з приводу проекту Закону, який суперечить Конституції України та законам України; зростання цін на квитки внаслідок введення «податку на видовища»; про очікувану «культурну блокаду» - можливі санкції зарубіжних ринків щодо вітчизняних артистів і колективів. Учасники: Гайтана, співачка, яка представить Україну на Міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2012», Едуард Клім, музичний продюсер, ген.директор холдингу Lavina Music, Наталія Королевська, голова Комітету ВРУ з питань промислової та регуляторної політики та підприємництва, Олег Ковалевський, ген.директор концертного агентства «Аншлаг», Сергій Галузін, керівник компанії Euroshow, Дмитро Прикордонний, голова Коаліції артистів і продюсерів України (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: 067 448 05 35, ygulevich@gmail.com, 067238 81 85, ostelm@voliacable.com.

* Відбудеться брифінг голови Держагентства земельних ресурсів Сергія Тимченка на тему: «Заходи щодо поліпшення обслуговування громадян з видачі державних актів та реєстрації земельних ділянок».

* Прес-конференція «Біоенергетика може вирішити питання енергетичної безпеки України». Європейсько-українське енергетичне агентство й експерти ринку представлять конкретні механізми стимулювання українського ринку біоенергетики та подолання перешкод, які існують. Учасники: Дейв Янг, глава ЄУЕА; Едвард Клаегер, член Ради ЄУЕА, Виконавчий директор AlterEnergy Group; Георгій Гелетуха, директор НТЦ «Біомаса»; Віктор Тимощук, головний спеціаліст Департаменту інженерно-технічного забезпечення Мінагрополітики України; Олена Рибак, директор ЄУЕА (модератор).

* Прес-конференція на тему: "SIA'2012 - новий погляд на звичні речі". Учасники: президент асоціації автовиробників України "Укравтопром" Михайло Резник; ген.директор ДП "Прем'єр Експо" Анатолій Сушон; заст.ген.директора ДП "Прем'єр Експо" Олександр Гаращенко.

* За участю першого заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Олександра Аліпова відбудеться селекторна нарада з керівництвом регіонів країни. Планується підхід до преси.

* Під головуванням міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Анатолія Близнюка, під час перебування з робочою поїздкою в Житомирі, відбудеться Всеукраїнська селекторна нарада з питань реформування та розвитку ЖКГ. Захід присвячений стану виконання Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки.

* Прес-конференція на тему: «Дерегуляція та малий бізнес: як вивести зарплати з «тіні». Учасники: голова ГО Всеукраїнське об'єднання підприємців малого та середнього бізнесу «Фортеця» Оксана Продан; президент «Союзу перукарів України» Олексій Антонюк. Питання: Дерегуляція в Україні: міф чи реальність? Зниження ставок єдиного соціального внеску з 34,7% до 18,1%: чому це важливо для малого і середнього бізнесу і як це вплине на виведення зарплат з «тіні»? Що таке ремісничий податок? Перспективи введення податку на «ремісників» в Україні. За підсумками прес-конференції майстри-перукарі проведуть майстер-клас і продемонструють свій високий професійний рівень журналістам, які захочуть зробити нову зачіску. Організатори забезпечують транспортом. Виїзд о 13.20 від УНІАН (вул. Хрещатик, 4).

* Відбудеться перше засідання Робочої групи з удосконалення нормативно-правового забезпечення функціонування енергетичного сектора України.

* Прем'єр-міністр Україна Микола Азаров візьме участь у зустрічі з представниками громадських організацій та експертами з питань захисту прав споживачів.

* Відбудуться урочистості з нагоди 50-ї річниці проголошення основних прав споживача.

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