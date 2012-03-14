ТОП-10 (14 березня)

Переговори з МВФ зайшли у глухий кут - Тігіпко

Мінфін готує зміни до держбюджету

Азаров незадоволений роботою НКЦБФР. Виправити ситуацію доручено Хорошковському

В Україні грошова маса збільшилася на 0,6%, монетарна база скоротилася на 0,6%

ФДМУ оголосив конкурс з продажу "Крименерго"

«Нафтогаз» має намір купувати російський газ у німецької RWE, заявив Азаров

ВР дозволила передати у концесію низку великих державних ТЕЦ

DTEK Holdings Ltd перерахував усю суму за 25% «Дніпроенерго»

Богословська заявляє про поновлення держреєстрації корпорації ЄЕСУ

Янукович підписав зміни до Податкового кодексу щодо податку на прибуток

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Переговори з МВФ зайшли у глухий кут - Тігіпко

Віце-прем'єр-міністр – міністр соціальної політики України Сергій ТІГІПКО вважає, що переговори України з Міжнародним валютним фондом зайшли у глухий кут через неузгодженість позиції про підвищення тарифів в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

При цьому С.ТІГІПКО відзначив, що не має в своєму розпорядженні інформації про плани залучити якусь іноземну компанію як лобіста для розв’язання проблемного питання.

«Про американських лобістів не знаю, а то, що ми дійсно зайшли у глухий кут – це точно», - сказав С.ТІГІПКО.

При цьому він зазначив, що, крім питання про тарифи, решта всіх питань щодо співпраці узгоджена.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд пропонує для подальшого виділення Україні коштів кредиту stand-by підвищити тарифи на газ (як товарний ресурс) для населення на 30% з подальшим підвищенні його до рівня собівартості ресурсу, а для підприємств теплокомуненерго - на 58% з повним перенесенням цього зростання на опалювальні тарифи для кінцевого споживача - населення. Ця інформація міститься в коментарях Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, підготовлених для продовження переговорів із МВФ.

«Разом з тим, навіть після такого підвищення домогосподарства і підприємства ТКЕ платитимуть менш як 25% від вартості імпортованого газу», - відзначають в МВФ.

У зв'язку з цим, в МВФ наполягають на необхідності подальшого поступового підвищення ціни газу на 20% до виходу, як мінімум, на рівень собівартості.

«Необхідно буде здійснювати подальше підвищення тарифів на газ, причому уряд має оголосити про графік подальшого 20% підвищення, яке здійснюватиметься раз на півроку до тих пір, поки не буде забезпечено повне відшкодування собівартості ресурсу», - говориться в пропозиціях МВФ.

Згідно з коментарями Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, в уряді категорично відкидають такий варіант.

Зокрема, в Мінекономрозвитку, оцінивши запропоновану МВФ схему підвищення тарифів, дійшли висновку, що на неї просто “не можна погодитися”.

Мінекономрозвитку робить акцент на тому, що паралельно з підвищенням тарифів на газ на 30% потрібно вживати заходів із покращення ситуації в газовому секторі. Серед них: досягнення меншої залежності від російського газу; підвищення внутрішнього видобутку, зокрема, на шельфі Чорного моря; економія ресурсів; перехід ТЕЦ на інші види палива (торф, буре вугілля); зміна схем теплопостачання (потрібно перейти зі старих ТЕЦ на міні-котельні, що дозволить вивести з експлуатації неефективні ТЕЦ і на 20% скоротити споживання газу).

Що ж до підвищення ціни газу для підприємств ТКЕ, то в коментарях Мінекономрозвитку наголошується, що поки що не відомо, якою вона буде в результаті переговорів з Росією.

Довідка УНІАН. Програма співпраці України і МВФ, прийнята в липні 2010 року, передбачає виділення Україні кредиту на майже 16 млрд. дол. Термін дії програми - 2,5 року. Гроші залучаються під ставку 3,5% річних.

Одразу після схвалення програми співпраці Україна одержала перший транш цього кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд. дол.

22 грудня 2010 року було виділено другий транш кредиту stand-by у розмірі 1 млрд. SDR, що становить 1,5 млрд. дол.

Проте для отримання чергового траншу кредиту МВФ Україна повинна виконати низку вимог, зокрема, підвищити тарифи для населення на газ і теплопостачання.

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Мінфін готує зміни до держбюджету

Міністерство фінансів України 12 березня почало підготовку змін до державного бюджету 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«У понеділок Міністерство фінансів почало підготовку змін до Державного бюджету на 2012 рік, спрямованих на виконання соціальних ініціатив Президента України», - сказав М.АЗАРОВ. При цьому він відзначив, що в перспективі середньострокове планування економічного розвитку України також буде переглянуто з урахуванням цих ініціатив. Зокрема, під час перегляду бюджету 2012 року, за словами прем'єр-міністра, будуть переглянуті розміри пенсій 9 мільйонам пенсіонерів, що передбачає зростання виплат мінімум на 100 грн. на місяць. Також планується збільшити розмір виплат 1 мільйону учасників війни. А також у два рази планується збільшити одноразову допомогу інвалідам війни до Дня Перемоги.

Також, відзначив М.АЗАРОВ, Мінфіну разом із Нацбанком доручено прорахувати всі нюанси, пов'язані з проведенням компенсаційних виплат вкладникам Ощадбанку СРСР.

Як повідомляв УНІАН, під час урядового засідання 7 березня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ поставив завдання перед Кабінетом міністрів внести зміни до бюджету на 2012 рік, передбачивши в ньому підвищення соціальних виплат для ряду категорій громадян, зокрема, пенсій для пенсіонерів, які вийшли на пенсії до 2008 року (це стосується близько 9 млн. громадян), поетапний перерахунок страхових виплат шахтарям-інвалідам, поетапне збільшення допомоги для сімей з дітьми тощо.

Як повідомила перший заступник Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА на брифінгу 12 березня, на реалізацію ініціатив Президента цього року потрібно близько 16 млрд. грн., без урахування витрат на програму іпотечного кредитування.

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Азаров незадоволений роботою НКЦБФР. Виправити ситуацію доручено Хорошковському

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив першому віце-прем'єр-міністру Валерію ХОРОШКОВСЬКОМУ проаналізувати роботу Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР) і запропонувати варіант розвитку фондового ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, таке доручення М.АЗАРОВ дав сьогодні під час засідання Кабінету міністрів.

Він зазначив, що для розвитку економіки необхідно створити в Україні могутню фондову біржу, лібералізувати правила лістингу холдингів, зареєстрованих за кордоном, затвердити правила оферти в угодах купівлі-продажу акцій.

«До речі, за два роки я абсолютно не побачив жодної ініціативи з боку Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку. Я прошу Валерія Івановича ХОРОШКОВСЬКОГО принципово проаналізувати роботу цієї структури і запропонувати системне рішення щодо розвитку фондового ринку”, - сказав М.АЗАРОВ.

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В Україні грошова маса збільшилася на 0,6%, монетарна база скоротилася на 0,6%

В Україні грошова маса в лютому збільшилася на 0,6% (з початку року зменшилася на 0,9%) - до 679,4 млрд. грн., монетарна база скоротилася на 0,6% (з початку року на 4,7% ) - до 228,5 млрд. грн.

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Національного банку України.

Загальний обсяг депозитів минулого місяця збільшився на 0,4% (з початку року - на 0,1%) - до 489,4 млрд. грн. Зокрема, депозити юридичних осіб скоротилися на 3% (з початку року - на 7,8%) - до 167,4 млрд. грн., депозити фізичних осіб збільшилися на 2,3% (з початку року на 4,7%) - до 322 млрд. грн.

Загальний обсяг кредитних вкладень зріс на 0,5% (з початку року скоротився на 0,2%) - до 791,4 млрд. грн. При цьому окремі дані щодо обсягів за кредитами юридичним і фізичним особам НБУ не надає.

Обсяг готівки поза банками збільшився на 1% (з початку року скоротився на 3,2%) - до 186,5 млрд. грн.

Обсяг коррахунків банків на кінець місяця становив 16,4 млрд. грн. Норматив обов'язкових резервів становив 15,1 млрд. грн., з яких на окремий рахунок у Національному банку України було перераховано 7,65 млрд. грн.

Обсяг коштів уряду в національній валюті на рахунках у Нацбанку на кінець місяця склав 4,7 млрд. грн.

В лютому обсяг мобілізаційних операцій Нацбанку склав 10 млн. грн. (з початку року 72 млн. грн.), операцій з рефінансування банків - 2,5 млрд. грн. (з початку року - 5,4 млрд. грн.).

Довідка УНІАН. Грошова маса в Україні в 2011 році збільшилася на 14,2% - до 682,7 млрд. грн., монетарна база - на 6,3% - до 239,9 млрд. грн.

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ФДМУ оголосив конкурс з продажу "Крименерго"

Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив конкурс з продажу 45% держпакету акцій ПАТ "Крименерго". Про це повідомляє офіційне видання ФДМУ "Відомості приватизації" від 14 березня 2012 р.

Згідно з оголошенням, стартова ціна 45% пакету акцій «Крименерго» становить 246 млн. грн.

Загалом вимоги до учасників конкурсу і конкурсні умови, затверджені цим розпорядженням, ідентичні з умовами конкурсів з приватизації інших енергокомпаній.

Відповідно до оприлюднених в оголошенні умов, у конкурсі з продажу пакету акцій енергокомпанії можуть брати участь особи, які протягом трьох останніх календарних років здійснювали діяльність з поставок електроенергії в обсязі не менш як 30% від обсягу поставок «Крименерго» за той самий період або протягом трьох останніх років були власником 50% статутного капіталу юридичних осіб, що здійснюють таку діяльність. До участі в конкурсі не допускаються юридичні особи, більш як 25% у статутному капіталі яких прямо або опосередковано належать державі.

Конкурс відбудеться 4 травня п.р.

Наразі міноритарними акціонерами «Крименерго» є енергохолдинг ДПЕК, яка володіє 12,49% акцій компанії, а також Garensia Enterprises Limited (Кіпр) у розмірі 10,36%, пов'язана з групою «Енергетичний стандарт» російського бізнесмена Костянтина ГРИГОРИШИНА.

Довідка УНІАН. ПАТ «Крименерго» займає домінуюче становище на ринку енергопоставок Автономної Республіки Крим.

Статутний фонд «Крименерго» становить 43 млн. 241,88 тис. грн., номінал акції – 0,25 грн.

70% акцій «Крименерго» володіє НАК «ЕКУ».

У 2011 році компанія збільшила чистий прибуток на 41,2%, або на 9,702 млн. грн., порівняно з 2010 роком – до 33,260 млн. грн.

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«Нафтогаз» має намір купувати російський газ у німецької RWE, заявив Азаров

НАК «Нафтогаз України» розглядає можливість придбання російського газу у німецької RWE, що обійдеться дешевше, ніж закупівля його у російського «Газпрому».

Про це прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив у інтерв'ю газеті Die Welt.

«Наш «Нафтогаз» планує купувати у німецької RWE, з поставками у реверсному режимі, російський газ. Ми, як і раніше, сподіваємося на новий газовий контракт з Росією. Інакше ми купуватимемо фактично російський газ у німецької компанії, який буде ще дешевшим, ніж безпосередньо з Росії. Це було б парадоксально», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 28 вересня 2011 року НАК «Нафтогаз України», ДАТ «Чорноморнафтогаз» і компанія RWE Dea AG підписали Меморандум, що передбачає подальшу співпрацю з вивчення територій спільного інтересу на шельфі Чорного моря і збільшення видобутку вуглеводнів в Україні.

Україна веде з Росією тривалі переговори про перегляд газових контрактів, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпроти, заниженою.

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ВР дозволила передати у концесію низку великих державних ТЕЦ

Верховна Рада України схвалила в першому читанні урядовий законопроект (рег. №9713), яким передбачено виключення з переліку тих, що не підлягають приватизації, об'єктів 13 великих теплоелектроцентралей (ТЕЦ) для подальшої передачі в оренду або в концесію.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства енергетики і вугільної промисловості України з посиланням на рішення, прийняте на засіданні парламенту у вівторок, 13 березня.

Нагадаємо, що згідно із законопроектом з переліку об'єктів, що не підлягають приватизації, будуть виключені Дніпродзержинська і Криворізька ТЕЦ (обидві - Дніпропетровська обл.), Сєверодонецька і Лисичанська ТЕЦ (обидві - Луганська обл.), Харківська ТЕЦ-5 і ТЕЦ "Есхар" (обидві - Харківська обл.), Сімферопольська, Камишбурунська ТЕЦ і Сакські теплові мережі (всі - АР Крим), Севастопольська, Миколаївська, Одеська і Херсонська ТЕЦ.

Міненерговугілля зазначає, що ухвалення цього законопроекту забезпечить реалізацію програми технічного переоснащення теплоелектроцентралей за рахунок залучення коштів приватних інвесторів.

Наразі міністерство розробляє Програму технічного переоснащення ТЕЦ для скорочення споживання природного газу і його заміщення на альтернативні види палива, зокрема вугілля.

«Реалізація зазначеної програми потребуватиме залучення недержавних інвестицій, чого можна досягти шляхом передачі державних підприємств - ТЕЦ в оренду або концесію», - наголошується в повідомленні міністерства.

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DTEK Holdings Ltd перерахував усю суму за 25% «Дніпроенерго»

DTEK Holdings Ltd перерахував всю суму у розмірі 1 млрд. 179,7 млн. грн. за придбаний 25% держпакет акцій «Дніпроенерго».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Фонду державного майна України.

Нагадаємо, вчора, 13 березня, DTEK Holdings Ltd було визнано конкурсною комісією покупцем блокуючого пакета «Дніпроенерго», після того, як він дав згоду придбати 25% «Дніпроенерго» за вищезгадану суму, одержану під час незалежного оцінювання.

Як повідомляв УНІАН, під час приватизаційного конкурсу з продажу 25% держпакета акцій «Дніпроенерго» єдиний учасник конкурсу – DTEK Holdings Ltd запропонував за приватизований держпакет акцій 1 млрд. 174 млн. 100 тис. грн., що на 100 тис. грн. більше початкової ціни (1 млрд. 174 млн. грн. - УНІАН).

Оскільки в торгах брав участь лише один учасник, ФДМУ відповідно до законодавства ухвалив рішення провести незалежне оцінювання держпакета акцій, після чого запропонувати компанії-учаснику придбати цей пакет за ціною оцінювання - 1 млрд. 179,7 млн. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Дніпроенерго» – одна з найбільших енергогенеруючих компаній України.

Енергохолдинг ДТЕК через кіпрську DTEK Holdings Limited контролює 41,4374% акцій «Дніпроенерго».

До складу «Дніпроенерго» входять Запорізька, Криворізька, Придніпровська ТЕС сумарною встановленою потужністю 8175 МВт (29% встановленої потужності всіх ТЕС України).

ДТЕК – перша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), що належить українському бізнесмену Ринату АХМЕТОВУ.

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Богословська заявляє про поновлення держреєстрації корпорації ЄЕСУ

Голова парламентської тимчасової слідчої комісії з питань розслідування обставин підписання газових угод між НАК "Нафтогаз України" та ВАТ "Газпром" Інна БОГОСЛОВСЬКА заявляє про поновлення державної реєстрації корпорації "Єдині енергетичні системи України".

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.БОГОСЛОВСЬКА повідомила сьогодні журналістам за результатами діяльності ТСК.

"В результаті діяльності ТСК було скасовано рішення про незаконну ліквідацію ЄЕСУ і сьогодні її реєстрація поновлена. І вже після того, як ТСК працювала, Росія надіслала лист про борг у 405 млн. дол. з вимогою його погашення за рахунок держбюджету", - сказала І.БОГОСЛОВСЬКА.

За її словами, корпорація ЄЕСУ була ліквідована восени 2009 року "за позовами податкових адміністрацій, які безпосередньо підпорядковувалися Ю.ТИМОШЕНКО". "Це була спроба списати ці борги, оскільки - не існує компаній, не існує боргів", - пояснила голова ТСК.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила стосовно екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

У січні цього року Слідчий відділ управління СБУ в Харківській області закінчив розслідування справи проти екс-прем'єра України Ю.ТИМОШЕНКО щодо фінансових порушень корпорації ЄЕСУ.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.ТИМОШЕНКО "обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн. грн., розкрадання і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн. грн. податку на додану вартість, службовому підробленні і в ухилянні від сплати 681 тис. грн. прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією "ЄЕСУ" фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній".

У лютому 2012 року було завершено досудове розслідування цієї справи, а її матеріали були передані для ознайомлення Ю.ТИМОШЕНКО.

10 лютого Київський райсуд Харкова встановив остаточний термін ознайомлення Ю.ТИМОШЕНКО з матеріалами справи щодо діяльності ЄЕСУ - 28 березня. Згідно з постановою суду, у разі, якщо обвинувачувана та її адвокати до 28 березня не ознайомляться з матеріалами справи, вони будуть вважатися такими, що ознайомилися з нею.

Ю.ТИМОШЕНКО в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.

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Янукович підписав зміни до Податкового кодексу щодо податку на прибуток

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України "Про внесення змін до підрозділу 4 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України" (щодо особливостей справляння податку на прибуток).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Законом вносяться зміни в частині встановлення єдиних підходів до надання пільг, напрямів використання сум, які залишаються у платника податку внаслідок отримання пільг (в тому числі не лише на переоснащення діючих, але і на створення нових виробництв чи підприємств), встановлення граничного терміну використання таких коштів, виходячи із встановленого Кодексом строку давності, а також спрощується ведення обліку шляхом відміни необхідності перерахунку заборгованості, вираженої у іноземній валюті на кожну дату балансу.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила цей закон 23 лютого.

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УНІАН