ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 15 березня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» у публікації «Іноземна експертиза не знайшла пальмової олії в українських сирах» пише: в українських сирах, які першими потрапили під заборону Росспоживнагляду, немає пальмової олії. Про такі результати незалежної експертизи, зробленої за кордоном за замовленням української сторони, повідомив ТСН голова Держветфітосанітарной служби України Іван Бісюк...

http://delo.ua/business/inostrannaja-ekspertiza-ne-nashla-palmovogo-masla-v-ukrainskih-sy-174880/

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Також «Діло» у публікації «Рекордний урожай-2011 виснажив землю в Україні» пише: Рекордний урожай в 2011 році, який досяг безпрецедентних в історії країни 57 млн. тонн., не кращим чином позначився на стані українських чорноземів, відзначають фахівці. Це форсує прийняття закону про родючість ґрунтів...

http://delo.ua/business/rekordnyj-urozhaj-2011-istoschil-zemlju-v-ukraine-174877/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Українцям не дають в борг», в якому пише: Бум споживчих позик, який спостерігався на ринку протягом усього минулого року, в лютому різко пішов на спад...

http://www.kommersant.ua/doc/1892512

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Кабмін вийшов на фондовий ринок», в якому пише: Фондовий ринок несподівано заручився підтримкою прем'єр-міністра Миколи Азарова в спробі добитися від регулятора фондового ринку створення в Україні подвійного лістингу цінних паперів нерезидентів. Експерти вважають, що виконання доручення глави уряду дозволить зберегти український фондовий ринок, але останнє слово за Нацбанком...

http://www.kommersant.ua/doc/1892499

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«Комерсант-Україна» також публікує матеріал «Конкурентоспроможність покинула Київ», в якому пише: За рівнем конкурентоспроможності Київ опинився на 108-му місці в рейтингу 120 найбільших міст світу. На тлі відносно гарної ситуації в екології, інфраструктурі та "людському капіталі" українська столиця стала одним з аутсайдерів в економічному розвитку та фінансовій зрілості...

http://www.kommersant.ua/doc/1892505

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Видання «Економічні відомості» у публікації «Газ піде колом» пише: Ідея українського уряду із закупівлі російського газу у німецької компанії RWE, для здійснення якої «Нафтогазу» знадобляться незначні інвестиції в реверсування газотранспортної системи, призведе до втрати «Газпромом» принаймні $ 0, 5 млрд. річної виручки...

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Утилізація російських боєприпасів в Україні: гроші - ніщо, імідж - все?» пише: навіщо Україна, яка ніяк не впорається з утилізацією власних боєприпасів, звалювати на свої плечі ще й чужі проблеми? Тим більше, що заявлене фінансування не відповідає масштабності поставленого завдання...

http://economics.unian.net/ukr/detail/122326

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «ЦБ готується до продажу 7,6% акцій Сбербанку» пише: найбільша приватизаційна угода цього року може відбутися в квітні. Центробанк хоче скористатися сприятливою ситуацією на ринку, щоб продати 7,6% акцій Сбербанку і залишити осіннє вікно для ВТБ...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1537085/mesyac_do_birzhi

(УНІАН)