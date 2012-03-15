СКМ у 2011 році сплатила понад 18 млрд. грн. податків і зборів

У 2011 році Група СКМ виплатила до бюджетів усіх рівнів, а також у небюджетні фонди (в тому числі, до Пенсійного фонду), консолідовано приблизно 18,4 млрд. грн., що на 28% перевищує даний показник за 2010 рік (близько 14, 34 млрд. грн.).

Розмір консолідованої нарахованої заробітної плати співробітникам Групи СКМ в 2011 році перевищив 12,9 млрд. грн. Середня заробітна плата по Групі у 2011 році склала більше 5,5 тис. грн., що в 2,1 рази перевищує середню заробітну плату України (за даними Державної служби статистики середня зарплата по Україні в 2011 році склала 2633 грн.), і на 20% вище середньої нарахованої зарплати по Групі СКМ за 2010 рік.

"СКМ орієнтована на досягнення двох взаємопов'язаних цілей. Ми націлені на зростання довгострокової вартості нашого бізнесу і одночасно - на збільшення внеску Групи СКМ у розвиток України. Податки і зарплати - ключові інструменти нашої участі в розвитку країни, нарівні з інвестиціями в розвиток наших підприємств і соціальними інвестиціями у зростання регіонів присутності, - зазначив генеральний директор Компанії СКМ Олег ПОПОВ. - Основна причина для зростання наших податкових відрахувань до 2011 - збільшення консолідованого податку на прибуток, перш за все - за рахунок того, що наші підприємства підвищили ефективність своєї роботи".

Довідка: Компанія СКМ - професійний інвестор, управляюча компанія найбільшої фінансово-промислової групи України, діяльність якої сконцентрована в гірничо-металургійній, енергетичній, фінансовій сферах бізнесу, а також у телекомунікаціях, медіа-бізнесі, нерухомості, роздрібній торгівлі, глиновидобуванні, торгівлі нафтопродуктами, сільському господарстві, торгівлі медикаментами, машинобудуванні і транспортному бізнесі.

До Групи СКМ входять компанії Метінвест і ДТЕК, Перший Український Міжнародний Банк і Ренесанс-Капітал, АСКА і АСКА-Життя, телекомунікаційна група Vega, Медіа Група "Україна" і видавничий холдинг "Сегодня Мультимедіа", ЕСТА Холдинг (нерухомість), Український Ритейл (роздрібна торгівля), UMG (видобуток глин), Паралель (оператор ринку нафтопродуктів), HarvEast (сільське господарство), Український Аптечний Холдинг, машинобудівний холдинг "Гірські машини", транспортний холдинг "Портінвест" та інші.

100% акцій Компанії СКМ належить бізнесменові Рінату Ахметову.