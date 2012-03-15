Анонс на 16 березня

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Прес-конференція з нагоди проведення в Києві, на Південному залізничному вокзалі акції медичного профілактично-просвітницького проекту «Майстерня здоров'я», присвяченій профілактиці застудних захворювань і формуванню здорового способу життя. В рамках акції пасажири зможуть отримати консультації лікарів з питань профілактики застудних захворювань, виміряти тиск і поспілкуватися з фахівцями. Учасники: Олександр Гнатюк, заввідділом організаційної та кадрової роботи Ради профспілки залізничників і транспортних будівельників України; Віктор Ляшко, начальник відділу організації державного санітарно-епідеміологічного нагляду Державної СЕС України, Олег Мусій, голова Всеукраїнського лікарського товариства України, Сергій Орел, заступник головного лікаря дорожньої клінічної лікарні № 2 ст. Київ.

* Відбудеться відкрите засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг. Учасники: Валерій Саратов, голова Комісії. Члени Комісії: Дмитро Григор'єв, Сергій Дунайло, Валерій Кальченко, Юрій Хіврич.

* Відбудеться спеціалізована конференція для підприємців, що працюють в агробізнесі. Конференція пройде за підтримки "Лабораторії "Зроби себе сам" (УНІАН). В рамках конференції відбудеться обговорення актуальних питань оренди землі, шляхів залучення інвестицій, проектів сівозміни та впорядкування угідь, а також законодавчих актів, що впливають на земельну реформу в Україні. Серед доповідачів конференції - голова Комітету ВРУ з питань аграрної політики та земельних відноси Григорій Калетник і голова Ради підприємців при КМУ, президент української аграрної конфедерації Леонід Козаченко.

* Прес-конференція на тему: «Незаконна забудова Києва: весняне загострення». Учасники: голова комісії Київради з питань культури і туризму, письменник Олександр Бригинець; активіст громадської ініціативи «Збережемо старий Київ» Ігор Луценко.

* Прес-конференція на тему: «Соціальні ініціативи президента: ціна питання». Учасники: голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Комітету ВРУ з питань бюджету Павло Жебрівський та голова підкомітету з питань соціального захисту та соціальних гарантій, рівня життя і повернення заощаджень населенню Комітету ВРУ з питань соціальної політики та праці Олександр Стоян.

* Круглий стіл на тему: «МАФи і реальність: що заважає дотримуватися закону?». Учасники: Сергій Садовий, начальник ГУ контролю за благоустроєм при КМДА; Андрій Єрмак, глава Асоціації власників малого бізнесу і малих архітектурних форм; Валентина Коробка, голова Незалежної Профспілки підприємців України; Едуард Курганський, підприємець, представник асамблеї громадських організацій малого та середнього бізнесу, координатор групи захисту малого бізнесу при громадянському русі «САМ»; Оксана Романюк, представник ініціативної групи (Проспект Свободи, 24); Марина Панасюк, представник ініціативної групи (метро Житомирська, Святошинський район); Тимур Ібраїмов, активіст «Збережи старий Київ», представник ініціативної групи (Солом'янський район); Натаьля Новак, депутат Київради (фракція «Удар Віталія Кличка»).

* Відбудеться зустріч Голови ВРУ В.Литвина з надзвичайним і повноважним послом РФ в Україні, спеціальним представником президента РФ з розвитку торгово-економічних відносин з Україною М.Зурабовим.

* У Міністерстві фінансів України відбудеться публічне представлення Звіту про виконання Державного бюджету України за 2011 рік та прес-конференція на тему: «Основні досягнення діяльності уряду в 2010-2011 роках».

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