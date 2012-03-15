ТОП-10 (15 березня)

Україна веде переговори з МВФ про реструктуризацію боргових виплат

Язєв: Україна нічого не пропонує Росії за зниження ціни на газ

Платникам податків за рік в автоматичному режимі було відшкодовано 20 млрд. грн.

Ветслужба Білорусі пропонує українським колегам разом вирішити питання поставок агропродукції

ВР внесла зміни до законів про ринок природного газу та теплопостачання

S&P погіршило прогноз рейтингів України зі "стабільного" на "негативний"

За додаткові соцпослуги доведеться платити. Депутати ухвалили закон

Кабмін створив Нацраду з питань діяльності ОСББ

Уряд може змінити стандарти якості бензину

Міллер і Бойко вкотре поговорили про співпрацю в газовій сфері

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Україна веде переговори з МВФ про реструктуризацію боргових виплат

Україна веде переговори з МВФ про реструктуризацію боргових виплат за кредитом стенд-бай 2008 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив перший заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Вадим КОПИЛОВ.

«Зараз ведуться переговори з МВФ про можливість реструктуризації цього боргу, який передбачається на цей рік. А чому ні?», - сказав В.КОПИЛОВ.

Він зазначив, що по боргу в 2012 році необхідно виплатити МВФ близько 3 млрд. дол. і рефінансувати цей борг, на його думку, недоцільно.

«Дайте нам три для того, щоб ми вам три повернули. Можна ж і ці три, які ми вам винні, їх виплати перенести», - сказав В.КОПИЛОВ.

Пізніше В.КОПИЛОВ зазначив, що доцільність реструктуризувати виплату боргу, не рефінансувати його - це його особиста думка.

«Це моя думка. Про реструктуризацію говорити простіше», - сказав В.КОПИЛОВ.

При цьому В.КОПИЛОВ припустив, що МВФ погодиться на поступки в питанні реструктуризації боргу.

«Я думаю, що МВФ, напевно, піде на поступки», - сказав він.

При цьому він зазначив, що результат переговорів залежатиме від багатьох чинників, у тому числі й від якісності дипломатичного ведення переговорів.

Як повідомляв УНІАН, голова представництва МВФ в Україні Макс АЛЬЄР сьогодні, 15 березня, заявив, що уряд України офіційно не звертався з проханням про зміну умов виконання своїх зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом. «Ми не отримували ніяких офіційних заяв і прохань уряду про реструктуризацію. У нас немає ніяких механізмів для реструктуризації або відстрочення платежів», - сказав М.АЛЬЄР.

Нагадаємо, 13 березня прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Україна поки не веде переговорів із Міжнародним валютним фондом щодо реструктуризації боргу.

«Ми поки не ведемо ніяких конкретних переговорів про реструктуризацію нашої заборгованості. Навпаки, ми справно сплатили у січні погашення заборгованості перед МВФ», - зазначив прем'єр-міністр.

Раніше в інтерв'ю агентству "Рейтер" М.АЗАРОВ заявив, що Україна попросить свого ключового кредитора - МВФ рефінансувати борг, погашення якого припадає на 2012 рік, новими кредитами в рамках програми stand-by. За словами українського прем'єра, така можливість рефінансування обговорювалася під час його зустрічі з виконавчим директором МВФ Крістін ЛАГАРД наприкінці січня.

Довідка УНІАН. Україна, що виплатила в лютому 575 мільйонів доларів, до кінця 2012 року повинна повернути Фонду ще близько 3,1 мільярдів доларів раніше отриманих кредитів.

У липні 2010 року МВФ схвалив програму stand-by для України, в рамках якої був готовий виділити близько 15,5 мільярдів доларів до кінця поточного року.

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Язєв: Україна нічого не пропонує Росії за зниження ціни на газ

Москва. Газові переговори не закінчуються, тому що Україна нічого не пропонує Росії за зниження ціни на газ.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ заявив президент Російського газового товариства, депутат Держдуми Росії Валерій ЯЗЄВ.

«Вимоги української сторони необгрунтовані. Ми готові до переговорів і беремо участь у них, але хотілося, щоб вимоги були розумними і обгрунтованими. Українська сторона не пропонує нічого натомість - просто вимагає прямолінійно, тупо знизити ціну на газ, який постачається», - сказав В.ЯЗЄВ.

При цьому він підкреслив, що постачання здійснюються відповідно до контрактів, підписаних до 2019 року.

«Володимир Володимирович (ПУТІН) якось давно, не в цю виборчу кампанію, говорив: а ви нам що?», - нагадав В.ЯЗЄВ.

За словами В.ЯЗЄВА, той факт, що підписант цих угод Юлія ТИМОШЕНКО сидить у в'язниці, - «це справа українського правосуддя, і я його не маю наміру коментувати, а наш контракт - він має міжнародну юрисдикцію».

«Хай Україна звертається в Стокгольмський арбітраж», - запропонував В.ЯЗЄВ.

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Платникам податків за рік в автоматичному режимі було відшкодовано 20 млрд. грн. - ДПСУ

Глава Державної податкової служби України (ДПСУ) Олександр КЛИМЕНКО зазначив, що за рік роботи системи автоматичного відшкодування ПДВ платникам податків в автоматичному режимі було відшкодовано 20 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, глава ДПСУ Олександр КЛИМЕНКО і директор Служби фінансових розслідувань та інформацій Податкової та Митної адміністрації Нідерландів Ханс ван дер ВЛІСТ сьогодні підписали робочий план на 2012 рік у рамках Меморандуму про взаєморозуміння щодо технічного співробітництва.

Робочий план, зокрема, передбачає проведення спільних заходів з питань оподаткування прибутку підприємств, стягнення податкової заборгованості, міжнародних аспектів оподаткування великих транснаціональних компаній, посилення боротьби з податковими злочинами, а також впровадження системи горизонтального моніторингу в роботі з платниками податків.

За словами О.КЛИМЕНКА, метою робочого плану є синхронізація податкової системи України та податкової системи європейських країн.

Коментуючи завдання Податкової служби України на 2012 рік, О.КЛИМЕНКО зазначив, що цей рік має стати «роком перетворення податкової служби в сервісну службу».

Він також зазначив, що ДПСУ продовжить створення сервісних центрів для роботи з платниками податків в кожній податковій інспекції України.

За його словами, на сьогоднішній день в Україні вже працюють близько 100 таких центрів.

У свою чергу Ганс ван дер ВЛІСТ сказав, що податкові органи Нідерландів зацікавлені в досвіді України з оподаткування малих підприємств.

Він також зазначив, що модель сервісних центрів «є прикладом прозорості податкової служби».

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Ветслужба Білорусі пропонує українським колегам разом вирішити питання поставок агропродукції

Мінськ. Врегулювання питання щодо якості білоруських документів з безпеки м’ясо-молочної продукції залежить від ефективного діалогу між ветеринарними службами обох держав та оперативного реагування на взаємні запити.

Про це УНІАН повідомив головний державний ветеринарний інспектор Білорусі Юрій ПИВОВАРЧИК.

«Зі свого боку Державна ветеринарна служба Білорусі вживає для цього всіх заходів і хотіла би бачити аналогічні кроки від українських колег. Зокрема, ми все ще чекаємо протоколи випробувань, результати досліджень та іншу наявну у Держветфітослужби інформацію щодо кожного випадку виявлення невідповідності безпеки білоруської продукції, які документально підтвердять обґрунтованість заявлених претензій і дозволить вжити заходів для їх виключення», - підкреслив Ю.ПИВОВАРЧИК.

Він також зазначив, що уточнення питань за переданими білоруською стороною документами щодо чинної в Республіці Білорусь системи державного контролю за безпекою харчових продуктів, підготовка додаткових документів та інших заходів за необхідності, не можливі в умовах недоступності для зв'язку керівництва Держветфітослужби України і фахівців, уповноважених на ведення переговорів, а також ненадання відповідей на запити білоруської сторони. «Державна ветеринарна служба Республіки Білорусь закликає своїх українських колег повернутися до конструктивного діалогу і висловлює надію на порозуміння», - зазначив Ю.ПИВОВАРЧИК.

Нагадаємо, що Держветфітосанслужба України з 1 березня 2012 року тимчасово призупинила ввезення на територію України молока і молочних продуктів з Білорусі, а також тварин, сприйнятливих до АЧС, продукції та сировини з них.

3 березня 2012 Департаментом ветеринарного і продовольчого нагляду Білорусі було надіслано офіційний лист голові Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України Івану БІСЮКУ з проханням направити протоколи випробувань та іншу наявну в його відомстві інформацію за кожним випадком виявлення невідповідності безпеки білоруської продукції. В кінці цього ж дня від української сторони на адресу Департаменту ветеринарного і продовольчого нагляду Білорусі надійшов запит з переліком питань щодо чинної в Республіці Білорусь системи державного контролю за безпекою харчових продуктів.

5 березня Департамент ветеринарного і продовольчого нагляду Мінсільгосппроду Білорусі заявив, що білоруська сторона має намір знайти взаєморозуміння з українською стороною і не буде вводити відповідні обмежувальні заходи щодо України.

Як повідомляв УНІАН, вчора заступник міністра закордонних справ Білорусі Олександр ГУР’ЯНОВ заявив, що вже найближчим часом країнам вдасться вирішити всі проблемні питання і поставки м’ясо-молочної продукції з Білорусі до України поновляться. При цьому, на його думку, проблема з поставками виникла не через якість білоруської продукції, а через якість обміну інформацією.

14 лютого в засобах масової інформації з'явилися повідомлення про претензії Глави Держветфітослужби України І.БІСЮКА до якості документів, представлених білоруською стороною на запит Києва.

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ВР внесла зміни до законів про ринок природного газу та теплопостачання

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення зміни до статті 18 Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 250 із 420 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачено, що на кошти, які знаходяться на поточних рахунках із спеціальним режимом використання гарантованих постачальників, їхніх структурних підрозділів, а також суб’єкта, уповноваженого Кабінетом міністрів України на формування ресурсу природного газу для споживачів України, що здійснює продаж природного газу гарантованим постачальникам, не може бути звернено стягнення за зобов’язаннями суб'єктів ринку природного газу.

На кошти, що обліковуються за цими рахунками, не накладається арешт, а операції за цими рахунками не підлягають зупиненню.

Також Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до статті 22 Закону України “Про теплопостачання” (№9399).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 253 із 420 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом передбачено, що у разі якщо суб’єкту господарювання надано в користування (оренду, концесію, управління тощо) цілісний майновий комплекс (індивідуально визначене майно) з вироблення теплової енергії, такий суб’єкт стає правонаступником за борговими зобов’язаннями з оплати спожитих енергоносіїв та послуг з їх транспортування і постачання, що виникли у суб'єкта господарювання, який раніше використовував зазначене майно (володів або користувався ним).

Також законом передбачено, що договори про постачання та транспортування енергоносіїв укладаються з правонаступниками реорганізованої теплопостачальної та/або теплогенеруючої організації виключно за умови погодження порядку погашення заборгованості з оплати спожитих енергоносіїв та послуг з їх транспортування і постачання за попередній період.

Згідно з законом, учасник (засновник) теплопостачальної або теплогенеручої організації у разі прийняття рішення про її ліквідацію забезпечує погашення боргу такої організації перед постачальниками енергоносіїв.

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S&P погіршило прогноз рейтингів України зі "стабільного" на "негативний"

Служба кредитних рейтингів Standard & Poor’s переглянула прогноз щодо суверенних кредитних рейтингів України зі «стабільного» на «негативний». Про це йдеться в повідомленні S&P, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, одночасно рейтингове агентство підтвердило довгостроковий і короткостроковий суверенні кредитні рейтинги України за зобов'язаннями в іноземній і національній валюті на рівні «В+/В».

Крім того, рейтинг України за національною шкалою знижений з «uaAA-» до «uaA+».

Оцінка ризику переведення і конвертації валюти для українських несуверенних позичальників підтверджена на рівні «В+», що відповідає довгостроковому рейтингу за зобов'язаннями в іноземній валюті. Рейтинг очікуваного рівня відшкодування боргу після дефолту «4», присвоєний випускам пріоритетних незабезпечених зобов'язань в іноземній валюті, залишається без змін, відображаючи очікування S&P про 30-50%-му відшкодуванні боргу в разі дефолту.

У повідомленні вказується, що прогноз «негативний» відображає посилення ризиків, пов'язаних із значними потребами України в рефінансуванні зовнішнього боргу і дефіциту бюджету. Стримуючий вплив на рейтинги України роблять небажання уряду проводити подальші структурні реформи суспільних фінансів, а також значний рівень боргу фінансового сектору, для якого характерна велика частка проблемних кредитів. Позитивний вплив на рейтинги роблять відносно низький рівень боргу громадського сектору, значні природні ресурси країни і відносно високий потенціал зростання економіки.

«На наш погляд, ризики, пов'язані з потребами України у фінансуванні, посилюються невизначеністю щодо дій уряду у зв'язку з переговорами, що тривають, з МВФ про відновлення припиненої програми кредитування, а також з російською компанією ВАТ «Газпром» з питань зниження вартості газу, який поставляється в Україну», - наголошується в повідомленні S&P.

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За додаткові соцпослуги доведеться платити. Депутати ухвалили закон

Верховна Рада ухвалила Закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо надання соціальних послуг» (№ 8319).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 334 із 420 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом внесено зміни до Закону України “Про соціальні послуги”, якими передбачено, що суб’єкти, що надають соціальні послуги, здійснюють свою діяльність відповідно до статутних документів, цивільно-правових договорів (для фізичних осіб – підприємців), у яких визначено перелік соціальних послуг, категорії осіб, яким вони надаються, за наявності відповідної підготовки їхніх працівників, з дотриманням державних стандартів соціальних послуг, етичних, правових норм і принципів надання соціальних послуг.

Критерії діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги, встановлюються Кабінетом міністрів України. При цьому перелік соціальних послуг затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики.

Соціальні послуги державними та комунальними суб’єктами, а також іншими суб’єктами, що надають соціальні послуги із залученням бюджетних коштів, в обсягах, визначених державними стандартами соціальних послуг, безоплатно надаються громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, бездомністю, стихійним лихом, катастрофами, які є біженцями внаслідок збройних чи міжетнічних конфліктів, якщо середньомісячний дохід цих осіб нижчий, ніж встановлений прожитковий мінімум.

Соціальні послуги понад обсяги, визначені державними стандартами, надаються за плату. Порядок регулювання тарифів на соціальні послуги встановлюється Кабінетом міністрів України.

Передбачено, що місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування шляхом збирання, узагальнення та аналізу інформації про становище і життєві обставини особи або соціальної групи, оцінки впливу послуг на процес подолання складних життєвих обставин, визначають потреби у соціальних послугах, їхніх видах і обсягах та забезпечують їх надання, у тому числі шляхом соціального замовлення, за рахунок коштів, передбачених цим законом для фінансування соціальних послуг.

Також внесено зміни до Закону України “Про об’єднання громадян” , якими передбачено, що для виконання статутних завдань і цілей зареєстровані об’єднання громадян, їхні спілки можуть безпосередньо здійснювати необхідну господарську діяльність без мети отримання прибутку, а також господарську та іншу комерційну діяльність шляхом утворення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств у порядку, встановленому законом.

Внесено зміни до Закону України “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії”, якими передбачено, що державні соціальні нормативи у сфері надання соціальних послуг встановлюються для визначення розмірів державних гарантій соціальної підтримки осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах.

З цією метою визначаються: перелік, види та обсяги соціальних послуг, які надаються за рахунок державного та місцевого бюджетів і страхових фондів; норми та нормативи надання соціальних послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах; показники якості соціальних послуг.

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Кабмін створив Нацраду з питань діяльності ОСББ

Кабінет міністрів України 14 березня т.г. створив Національну раду з питань створення і забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) як тимчасовий консультативно-дорадчий орган уряду.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.

Згідно з повідомленням, основними завданнями ради є координація дій органів виконавчої влади з питань створення і забезпечення діяльності ОСББ, сприяння у вирішенні проблемних питань, а також залучення громадськості до нормотворчої діяльності.

Новий дорадчий орган покликаний аналізувати стан справ і причини виникнення проблем у процесі створення і забезпечення діяльності ОСББ, подавати уряду розроблені за підсумками роботи рекомендації і пропозиції. Персональний склад ради затверджуватиметься наказом Мінрегону.

Згідно з постановою, до складу ради увійшли глава Мінрегіону (голова ради), його перший заступник, перший заступник міністра юстиції, заступники міністрів економічного розвитку і торгівлі, фінансів, соціальної політики, голова Державної служби України з питань регуляторної політики, Держземагентства і Держархбудінспекції, заступники голів Державної податкової служби і Антимонопольного комітету.

Також передбачено, що брати участь у роботі органу на постійній основі будуть директор департаменту Мінрегіону, представник Секретаріату КМУ і представники місцевих органів виконавчої влади. За згодою участь в роботі ради візьмуть голова Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг і НКРЕ, народні депутати і представники об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, представники органів місцевого самоврядування, громадських організацій, об'єднань профспілок і роботодавців, суб'єктів господарювання.

Як повідомляв УНІАН, також сьогодні, 15 березня, Верховна Рада України прийняла закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо об'єднань співвласників багатоквартирного будинку» (№8474).

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Уряд може змінити стандарти якості бензину

Уряд України розглядає питання зміни стандартів якості бензину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив у ході зустрічі з громадськими об'єднаннями, які працюють у сфері захисту прав споживачів.

Він зазначив, що на сьогоднішній день у споживачів бензину в Україні виникає багато питань із приводу якості цього продукту.

«Великі претензії в наших споживачів до якості нафтопродуктів. Ті, хто стикаються з цією сферою, говорять, що на наших заправках можна заправитися неякісним бензином. В уряді зараз розглядається питання зміни технічних умов», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, у січні ц.р. Міністерство економічного розвитку та торгівлі України продовжило дію стандартів виробництва бензинів і дизпального, що відповідають вимогам Євро-2 і Євро-3, до 1 липня 2012 року.

Зокрема, цим наказом продовжено дію ДСТУ 3868-99 «Пальне дизельне. Технічні умови» і ДСТУ 4063-2001 «Бензини автомобільні. Технічні умови».

Нагадаємо, на сьогодні в Україні діють два стандарти якості нафтопродуктів: ДСТУ 4063-2001 (аналог Євро-2) і ДСТУ 4839-2007 (відповідає Євро-4, -5). У 2007 році було прийнято графік переходу на нові стандарти якості з паралельною відмовою від ДСТУ 4063-2001 із 1 січня 2011 року.

Проте наприкінці 2010 року тоді ще Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт) продовжив дію стандартів виробництва бензинів і дизпального, що відповідають вимогам Євро-2 і Євро-3, до 1 липня 2011 року, а потім Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів (Держспоживінспекція) продовжила дію старих стандартів на нафтопродукти до 31 грудня 2011 року.

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Міллер і Бойко вкотре поговорили про співпрацю в газовій сфері

Москва. Сьогодні в центральному офісі ВАТ «Газпром» відбулася робоча зустріч голови правління Олексія МІЛЛЕРА і міністра енергетики і вугільної промисловості України Юрія БОЙКА.

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації ВАТ «Газпром», "на зустрічі обговорювалися питання співпраці Росії і України в газовій сфері".

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про обсяги і умови транзиту природного газу територією України на період з 2009 по 2019 рік.

Україна добивається перегляду газових контрактів з РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпаки, заниженою.

20 лютого голова Держдуми РФ Сергій НАРИШКІН повідомив журналістам, що Міністерство енергетики Росії передало Україні новий проект газового договору.

3 березня М.АЗАРОВ повідомив журналістам, що під час візиту в Україну голова Державної Думи Російської Федерації Сергій НАРИШКІН передав Україні проект нового контракту, який передбачає зниження вартості газу на 10%. «Це дуже серйозний документ, який одразу ж був переданий Міністерству палива і енергетики України, Міністерству юстиції й іншим міністерствам на детальний розгляд. Ось це все, що я можу сказати на сьогодні», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем'єр підкреслив, що зараз проводиться вивчення цього документа.

15 березня президент Російського газового товариства, депутат Держдуми Росії Валерій ЯЗЄВ заявив, що газові переговори не закінчуються, тому що Україна нічого не пропонує Росії за зниження ціни на газ.

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