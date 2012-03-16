Курс НБУ на 16.03.12

Офіційний курс НБУ на 16.03.12 100 USD США - 798.4000 (на 15 березня - 798.4000) 100 EUR - 1042.4709 (на 15 березня - 1042.8701) 10 RUR - 2.6989 (на 15 березня - 2.7053) Облікові курси банківських металів на 16.03.12 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-131476.52 (на 15 березня-132694.08) 961XAG10Срібло-2583.62 (на 15 березня-2621.95) 962XPT10Платина-134131.20 (на 15 березня-134450.56) 964XPD10Паладій-55728.32 (на 15 березня-55808.16)

Офіційний курс НБУ на 16.03.12 100 USD США - 798.4000 (на 15 березня - 798.4000) 100 EUR - 1042.4709 (на 15 березня - 1042.8701) 10 RUR - 2.6989 (на 15 березня - 2.7053) Облікові курси банківських металів на 16.03.12 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 131476.52 (на 15 березня - 132694.08) 961 XAG 10 Срібло - 2583.62 (на 15 березня - 2621.95) 962 XPT 10 Платина - 134131.20 (на 15 березня - 134450.56) 964 XPD 10 Паладій - 55728.32 (на 15 березня - 55808.16)

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