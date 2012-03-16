Президент 19-20 березня здійснить робочий візит до Росії

19-20 березня відбудеться робочий візит Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Російської Федерації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це поінформував глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН.

За його словами, В.ЯНУКОВИЧ планує, зокрема, відвідати саміт Євразійського економічного співтовариства, в якому Україна має статус спостерігача. Участь Президента України у цьому заході сприятиме подальшій розбудові взаємовигідного торговельно-економічного співробітництва у двосторонньому та багатосторонньому форматах.

Глава держави має намір також провести зустрічі з лідерами держав-учасниць співтовариства, під час яких планує обговорити найактуальніші питання співпраці, що становлять взаємний інтерес, зазначив С.ЛЬОВОЧКІН.