РНБО стає центром боротьби з корупцією в Україні - Клюєв

Рада національної безпеки і оборони України стає центром боротьби з корупцією після рішення Президента передати РНБО Національний антикорупційний комітет.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Апарату РНБО, про це заявив на брифінгу в Києві секретар РНБО Андрій КЛЮЄВ.

Він нагадав, що згідно з сьогоднішнім Указом Президента, Національний антикорупційний комітет передається Раді національної безпеки і оборони України.

Виконавчим секретарем Комітету призначено секретаря РНБО, а його організаційно-технічне забезпечення покладено на Апарат Ради.

«Сьогодні виникла необхідність у посиленні організаційної ролі цього Комітету щодо розробки антикорупційних ініціатив з широким залученням громадськості до їх обговорення», - заявив А.КЛЮЄВ.

Він повідомив, що науковий супровід роботи Національного антикорупційного комітету та утворених ним робочих груп здійснюватиме Національний інститут стратегічних досліджень.

***

Клюєв розцінює як підвищення призначення його на посаду секретаря РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій КЛЮЄВ розцінює як підвищення призначення його на нинішню посаду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Для мене це ріст, дуже великий ріст», - зауважив А.КЛЮЄВ.

Він звернув увагу, що останнім часом Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ухвалив вже багато рішень, а найближчим часом буде ухвалено ще ряд рішень, які суттєво розширять повноваження РНБО.

За словами А.КЛЮЄВА, це стосується не лише економічних питань, а й внутрішньої та зовнішньої політики.

А.КЛЮЄВ підкреслив, що має намір зробити РНБО серйозним поважним органом влади.

Відповідаючи на запитання журналістів, А.КЛЮЄВ зауважив, що у зв’язку з розширенням повноважень РНБО буде збільшена кількість працівників цього органу, але за рахунок штатних одиниць інших державних установ.

Також А.КЛЮЄВ зазначив, що хотів модернізувати будівлю РНБО. «Я люблю будувати», - сказав він.

Секретар Ради нацбезпеки висловив сподівання, що він зможе це зробити і пожартував, що в тому числі йому вдасться пофарбувати траву у зелений колір.

Як повідомляв УНІАН, 14 лютого Президент України В.ЯНУКОВИЧ призначив А.КЛЮЄВА секретарем Ради національної безпеки і оборони України, звільнивши його з посади першого віце-прем'єр-міністра України - міністра економічного розвитку і торгівлі України.

Сьогодні, 16 березня, Президент підписав указ «Про деякі питання координації діяльності допоміжних органів, утворених Президентом України». Згідно з указом, координація діяльності допоміжних органів, утворених Президентом для забезпечення безпеки і правопорядку під час підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, здійснюється секретарем РНБО.

Ще одним своїм указом глава держави розширив повноваження секретаря РНБО в Національному антикорупційному комітеті.

Також Президент утворив Комітет з реформування і розвитку Збройних сил України та оборонно-промислового комплексу, виконавчим секретарем якого призначив А.КЛЮЄВА.