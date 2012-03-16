ТОП-10 (16 березня)

Азаров обіцяє: цього року позичатиме лише для повернення старих боргів

Тігіпко: без внесення змін у бюджеті знайдеться 14 млрд. грн. на соцініціативи президента

Для виплати компенсацій за вкладами Ощадбанку запровадять спецкартки

Оніщенко: «український сир – не сир». Сумнівається у висновках незалежної експертизи

РНБО найближчим часом розгляне питання щодо функціонування української ГТС

Азаров: для зниження рейтингу України немає жодних об'єктивних підстав

В Україні зростання промвиробництва в лютому становило 1,6%

Число зареєстрованих безробітних у лютому зросло на 4,9% - до 546,6 тис.

Ціни на газ будуть єдиними для всіх категорій споживачів?

Україна розглядає можливість приватизації та концесії газорозподільних мереж

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Азаров обіцяє: цього року позичатиме лише для повернення старих боргів

Уряд України в 2012 році буде вдаватися до запозичень лише для того, щоб погасити фінансові зобов'язання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр Україна Микола АЗАРОВ повідомив в ефірі Першого національного телеканалу.

«Тепер ми позичаємо рівно стільки, скільки нам потрібно віддати», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому прем'єр підкреслив, що, наприклад, в 2009 році уряд витрачав запозичення не тільки для розрахунку з боргами, в результаті чого зовнішній борг суттєво зріс.

«Ми вже не позичаємо на зарплату, не позичаємо на реалізацію наших різних проектів, а позичаємо рівно стільки, скільки нам потрібно віддати. Відповідно рівень необхідних позик знижується», - зазначив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України планує в 2012 році залучити на зовнішньому ринку запозичень 37,532 млрд. грн., на внутрішньому - 60,952 млрд. грн.

Загальні виплати за державним боргом, які повинні бути здійснені в 2012 році за рахунок коштів державного бюджету, оцінюються на рівні 95,483 млрд. грн., з яких 53,208 млрд. грн., або 55,7% - виплати за внутрішнім боргом і 42,275 млрд. грн., або 44,3% - виплати за зовнішнім боргом.

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Тігіпко: без внесення змін у бюджеті знайдеться 14 млрд. грн. на соцініціативи президента

Для реалізації соціальних ініціатив Президента України за рахунок росту економіки буде залучено 14 млрд. грн. без ухвалення додаткових нормативних актів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Години запитань до уряду заявив віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО.

Він нагадав, що для виконання іпотечної програми потрібно 10 млрд. грн., а на виконання соціальних ініціатив – 15-16 млрд. грн.

Він додав, що перевиконання Зведеного бюджету за два місяці поточного року склало 2,2 млрд. грн., а перевиконання доходів Пенсійного фонду – 1 млрд. грн. та до інших соціальних фондів - 0,3 млрд. грн.

«Ми передбачаємо, що за рахунок зростання економіки ми зможемо збільшити доходи приблизно на 14 млрд. грн., не приймаючи ніяких законодавчих рішень», -с казав С.ТІГІПКО.

Говорячи про інші джерела, за рахунок яких будуть виконуватися соціальні обіцянки, віце-прем’єр наголосив, що разом зі змінами до бюджету потрібно буде ухвалити комплекс законів для наповнення держбюджету. Зокрема, за його словами, це стосується перерозподілу доходів від багатих до бідних.

«Я говорю в першу чергу про закон на багатство, зміна законодавства по офшорним зонам, в тому числі можуть бути і ініціативи щодо оподаткування корисних копалин», - сказав він.

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Для виплати компенсацій за вкладами Ощадбанку запровадять спецкартки

Національний банк України планує запровадити спеціальні картки для виплати населенню компенсацій за вкладами Ощадбанку СРСР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр Україна Микола АЗАРОВ повідомив в ефірі Першого національного телеканалу.

«Зараз Національний банк працює над системою видачі карток всім тим вкладникам, на які будуть перераховані ці компенсаційні гроші, і у кожного громадянина, який отримає компенсацію, буде вибір: чи то піти в будь-який банкомат зняти цю тисячу і витратити (це його право), або зберегти цю тисячу на вигідних умовах на своєму депозиті і отримати хороший відсоток з цього», - повідомив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив уряду забезпечити виплату українцям компенсації за вкладами Ощадбанку СРСР в розмірі 1 тис. грн., яка не була виплачена при колишньому уряді, до кінця цього року. В цілому кількість громадян, які мають отримати відшкодування, становить близько 6 млн. осіб.

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Оніщенко: «український сир – не сир». Сумнівається у висновках незалежної експертизи

Москва. Голова Росспоживнагляду Геннадій ОНІЩЕНКО заявляє, що українські сири, які поставляються до Росії, не є сирами.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Г.ОНІЩЕНКО сказав в ефірі радіо «Ехо Москви».

«Все повинно відповідати заявленим вимогам, а заявлені вимоги – це сир, а якщо там щось інше, називайте це по-іншому. Реєструєте це по-іншому і втюхуйте споживачеві якийсь інший продукт... (Український - УНІАН) сир це по суті не сир. Цей продукт повинен називатися інакше», - сказав Г.ОНІЩЕНКО.

Він зазначив, що за російськими техрегламентами така продукція повинна називатися сирними продуктами і повинна коштувати дешевше на 30%.

«Нам дають якийсь сурогат, називають його сиром і продають його за ціною...», - зазначив він.

Г.ОНІЩЕНКО зазначив, що фахівці Росспоживнагляду готові виїхати до України для інспекцій підприємств, які поставляють сири до Росії.

«Та сторона чекає, не дочекається», - заявив він.

За його словами, бригада Росспоживнагляду готова виїхати і порівняє технологію виробництва з російським законодавством на тих заводах, які хочуть поставляти продукцію на російський ринок.

Також Г.ОНІЩЕНКО сумнівається у висновках незалежної експертизи українських сирів.

«Я не знаю, що таке незалежна експертиза. Від чого вона не залежить? Вона може не залежати від здорового глузду, може не залежати від професіоналізму», - заявив Г.ОНІЩЕНКО і додав: «Там, де вони зробили незалежну експертизу, хай туди і везуть».

«Мої фахівці поїдуть і покажуть протоколи дослідження. Я переконаний, що жодне виробництво, яке там є, не має у своєму розпорядженні навіть тієї апаратури, яка могла б виконати ті дослідження. Це досить дороге, високоточне устаткування. І навряд чи виробничі лабораторії мають таке устаткування в них», - сказав він.

«Не треба, як мовиться, дурити нас маленьких. Везіть і продавайте там, де ви зробили експертизу», - сказав Г.ОНІЩЕНКО.

При цьому він повідомив, що подібні проблеми є і в російських виробників.

«Ми зі своїми розбираємося, але давайте не посилювати ситуацію і не завозити те, що не відповідає», - сказав він і додав, що Росспоживнагляд готовий співпрацювати з українськими виробниками, «якщо вони наведуть у себе лад».

За його словами, українські сири повинні бути якісними і тоді ми говоритимемо, завозіть більше, а ми займемося своїми виробниками».

Як повідомляв УНІАН, вчора голова ветеринарної і фітосанітарної служби України Іван БІСЮК заявив телеканалу «1+1», що незалежна закордонна експертиза не виявила пальмової олії в українських сирах, які першими потрапили під заборону Росспоживнагляду в Росії.

Довідка УНІАН. 8 лютого Росспоживнагляд оприлюднив на своєму сайті інформацію про заборону ввезення сирів трьох українських підприємств – ПП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.).

Росспоживнагляд заявив, що в українських сирах виявлено велику кількість пальмової олії. У свою чергу, в Держветфітослужбі України ці претензії назвали безпідставними.

Пізніше Росспоживнагляд заборонив ще 4 українським підприємствам поставляти сир на територію Росії. До цього списку потрапили Баштанський і Лозовський сирзаводи, «Бель Шостка Україна» і Хмельницька маслосирбаза.

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РНБО найближчим часом розгляне питання щодо функціонування української ГТС

На засіданні Ради національної безпеки та оборони України найближчим часом буде розглянуто питання щодо функціонування української газотранспортної системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар РНБО Андрій КЛЮЄВ повідомив сьогодні на прес-конференції у Києві.

За його словами, питання роботи об’єктів паливно-енергетичного комплексу завжди були питаннями національної безпеки, не винятком є і функціонування ГТС.

Говорячи про доцільність створення консорціуму з управління українською ГТС, секретар РНБО висловився за створення відповідного трьохстороннього консорціуму.

Він зауважив, що зараз тривають відповідні переговори, і щойно вони завершаться, це питання буде винесено на розгляд РНБО.

Крім того, на засіданні Ради нацбезпеки, за словами А.КЛЮЄВА, планується розглянути питання енергозбереження.

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Азаров: для зниження рейтингу України немає жодних об'єктивних підстав

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що для зниження рейтингу України немає жодних об'єктивних підстав.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив, коментуючи на прохання користувачів мережі Facebook інформацію про зміну рейтинговим агентством Standard & Poor’s прогнозу за суверенними кредитними рейтингами України зі «стабільного» на «негативний».

Він відзначив, що рейтингові агентства при виставлянні рейтингів іноді перестраховуються.

«Міжнародне рейтингове агентство, зокрема згадане вами, виставляло перед кризою 2008 р. дуже високі рейтинги багатьом фінансовим установам і країнам, які згодом збанкрутили. Після цього почалася, на мій погляд, перестраховка з боку рейтингових агентств, і в даний час багатьма рейтинговими агентствами занижені оцінки за такими країнами, як Австрія, Франція, Велика Британія. Та практично за всіма, зокрема й за Україною. Для зниження рейтингу України немає жодних об'єктивних підстав», - вважає М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що зараз в Україні позитивні оцінки зростання економіки. Співвідношення боргу до ВВП знижується і перебуває на рівні набагато нижчому, ніж для більшості європейських країн.

Україна, відзначив М.АЗАРОВ, стабільно розраховується за всіма своїми зовнішніми і внутрішніми зобов'язаннями.

«А що стосується невизначеності роботи з МВФ і "Газпромом", то і тут ніякої невизначеності немає. У нас є програми співпраці з МВФ, а також є діючий контракт з "Газпромом", який ми виконуємо. Тому, на мій погляд, це оцінка суб'єктивна, і, до речі, мою думку розділяють практично всі керівники урядів, яким довелося мати справу з переглядом таких оцінок. Якщо ви прочитаєте реакцію багатьох керівників країн Європи, то ви легко переконаєтеся в тому, що я зараз сказав», - зазначив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, служба кредитних рейтингів Standard & Poor’s 15 березня повідомила про перегляд прогнозу за суверенними кредитними рейтингами України зі «стабільного» на «негативний» через невизначеність в переговорах із МВФ про відновлення призупиненої програми кредитування, а також з російською компанією ВАТ «Газпром» з питань зниження вартості газу.

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В Україні зростання промвиробництва в лютому становило 1,6%

В Україні зростання промислового виробництва в лютому 2012 року в порівнянні з лютим 2011 року становило 1,6%.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

За даними Держстату, в січні-лютому 2012 року в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року зростання промвиробництва в Україні становило 2%, в лютому 2012 року проти січня – 0,4%.

Згідно з повідомленням, зростання обсягів промвиробництва в лютому (у лютому 2012 р. проти лютого 2011 р.) за галузями становило: у видобувній промисловості – 3,5% (у лютому 2012 р. проти січня 2012 р. – спад 6,2%), зокрема у видобутку корисних копалин, окрім паливно-енергетичних – зростання 0,8% (проти січня – спад 9,4%), у видобутку паливно-енергетичних корисних копалин – зростання 5,3% (проти січня – спад 3,9%).

В оброблювальній промисловості спад обсягів виробництва в лютому 2012 р. проти лютого 2011 р. становив 1,5% (до січня ц.р. – зростання 0,9%), зокрема у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – зростання 0,8% (проти січня – зростання 6,7%).

У легкій промисловості в лютому 2012 р. проти лютого 2011 р. зафіксовано спад обсягів виробництва на рівні 9,5% (проти січня ц.р. – зростання 17,7%), зокрема в текстильній промисловості та виробництві одягу, хутра і виробів з нього – спад 7,6% (проти січня – зростання 14,7%), у виробництві шкіри, виробів з неї – спад 17,2% (проти січня – зростання 32,8%).

В обробці деревини і виробництві виробів з неї, крім меблів, спад виробництва в лютому 2012 р. проти лютого 2011 р. становив 10,2% (проти січня – спад 0,5%), у целюлозно-паперовій промисловості, видавничій справі – спад 2,4% (проти січня – зростання 10,8%), у виробництві коксу і продуктів нафтопереробки – спад 12,4% (проти січня – спад 12%).

У хімічній та нафтохімічній промисловості в лютому 2012 року зафіксовано зростання обсягів виробництва на 11,8% (проти січня ц.р. – зростання 6,9%), зокрема в хімічному виробництві – зростання 15% (проти січня – спад 7,1%), у виробництві гумових і пластмасових виробів – спад 2,9% (проти січня – зростання 5,7%), у виробництві інших неметалічних мінеральних виробів (будматеріалів, скловиробів) – спад 13,6% (проти січня – спад 1,7%).

У металургії та виробництві готових металевих виробів у лютому 2012 р. проти лютого 2011 р. спад виробництва становив 3,8% (проти січня – спад 6,8%), у машинобудуванні - зростання 0,2% (проти січня – зростання 4,5%), зокрема, у виробництві машин і устаткування – спад 10,1% (проти січня – зростання 14,5%), у виробництві електричного, електронного і оптичного устаткування – зростання 12,2% (проти січня – зростання 8,9%), у виробництві транспортного устаткування – зростання 1,7% (проти січня – спад 3,2%). У виробництві та розподілі електроенергії, газу і води зафіксовано зростання на рівні 12,3% (до січня – зростання 6,4%).

Довідка УНІАН. В Україні спад промислового виробництва в грудні 2011 року порівняно з груднем 2010 року становив 0,5%, у січні-грудні 2011 року проти аналогічного періоду 2010 року – 7,3%.

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Число зареєстрованих безробітних у лютому зросло на 4,9% - до 546,6 тис.

В Україні кількість зареєстрованих безробітних у лютому 2012 р. зросла на 4,9%, або на 25,7 тис. чоловік, і на 1 березня становило 546,6 тис. З початку року рівень безробіття зріс на 27,5%, або на 117,8 тис. чоловік (на 1 січня 2012 року - 428,8 тис. безробітних).

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

За даними Держстату, рівень зареєстрованого безробіття в цілому по Україні на 1 березня 2012 року становив 2% від загальної кількості населення працездатного віку (на 1 січня 2012 року - 1,8%).

Кількість безробітних, які на 1 березня ц.р. одержували допомогу з безробіття, становила 414,2 тис. чоловік, що на 4%, або на 15,8 тис. чоловік, більше порівняно з даними на 1 лютого.

Середня сума допомоги з безробіття на 1 березня 2012 р. становила 934 грн., що на 17 грн. більше, ніж на 1 лютого.

Крім того, за даними Держстату, в лютому ц.р. на 10 робочих місць претендувало 87 безробітних. Потреба підприємств у працівниках на заміщення вакантних посад на 1 березня 2012 року становила 64,6 тис. чоловік.

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Ціни на газ будуть єдиними для всіх категорій споживачів?

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив Кабінету міністрів і Національній комісії держрегулювання енергетики (НКРЕ) до 2013 року видати нормативно-правовий акт про поетапний перехід до єдиних цін на природний газ для всіх категорій споживачів.

Про це йдеться у Національному плані дій на 2012 рік із запровадження програми економічних реформ на 2010-2014 рр., затвердженому Указом Президента №187 від 12 березня.

Водночас Президент доручив НКРЕ протягом 2012 року удосконалити формування цін на газ для населення шляхом зменшення існуючої диференціації.

Як повідомляв УНІАН, на даний час тарифи на газ для населення (диференційовані залежно від об'ємів споживання і наявності лічильника) значно нижче за тарифи для промислових споживачів. Така ситуація є найважливішою причиною відмови Міжнародного валютного фонду продовжувати програму кредитування України.

***

Ціни на газ будуть єдиними для всіх категорій споживачів?

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив Кабінету міністрів і Національній комісії держрегулювання енергетики (НКРЕ) до 2013 року видати нормативно-правовий акт про поетапний перехід до єдиних цін на природний газ для всіх категорій споживачів.

Про це йдеться у Національному плані дій на 2012 рік із запровадження програми економічних реформ на 2010-2014 рр., затвердженому Указом Президента №187 від 12 березня.

Водночас Президент доручив НКРЕ протягом 2012 року удосконалити формування цін на газ для населення шляхом зменшення існуючої диференціації.

Як повідомляв УНІАН, на даний час тарифи на газ для населення (диференційовані залежно від об'ємів споживання і наявності лічильника) значно нижче за тарифи для промислових споживачів. Така ситуація є найважливішою причиною відмови Міжнародного валютного фонду продовжувати програму кредитування України.

***

Україна розглядає можливість приватизації та концесії газорозподільних мереж

Україна розглядає можливість приватизації та концесії газорозподільних мереж. Про це йдеться у Національному плані дій на 2012 рік із запровадження програми економічних реформ на 2010-2014 рр., затвердженому Указом Президента Віктора ЯНУКОВИЧА №187 від 12 березня.

Зокрема, Президент доручив Кабінету міністрів, Міністерству енергетики і вугільній промисловості і Фонду державного майна України (ФДМУ) врегулювати питання використання газорозподільних мереж шляхом їх приватизації або надання в концесію на термін понад 10 років.

Нагадаємо, на даний час значна частину газорозподільних мереж перебуває у власності держави і передана в користування регіональним компаніям з газопостачання і газифікації (обл- і міськгази).

Як повідомляв УНІАН, ФДМУ планує виставити на продаж пакети акцій 48 обласних і районних газорозподільних і газопостачальних компаній з травня по липень.

Довідка УНІАН. Розподільні газові мережі, які є державною власністю, у 2001 році, згідно з угодою з ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України», були передані облгазам у користування.

Загальна протяжність українських газорозподільних мереж перевищує 300 тис. км.

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