Анонс на 19 березня

* 19-20 березня Президент України Віктор Янукович здійснить робочий візит до Російської Федерації.

* Публічна презентація звіту про виконання бюджету Пенсійного фонду України за 2011 рік, затвердженого постановою правління фонду 13 березня 2012 року.

* Відбудеться засідання Погоджувальної ради ВРУ.

* Відбудеться брифінг на тему: "Прогноз гідрометеорологічних умов в Україні". У роботі візьме участь Микола Кульбіда, директор Українського гідрометеорологічного центру МНС України.

* Прес-конференція на тему: "Що чекає українців на ринку м'ясної продукції?". Учасники: Сергій Петренко, заст.директора Департаменту економічного розвитку й аграрного ринку Мінагрополітики та продовольства України, Олександр Ярославський, заст.ген.директора Української аграрної конфедерації; Єлизавета Святківська, виконавчий директор Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу".

* Круглий стіл "Проблеми забезпечення законодавчих ініціатив, спрямованих на розвиток української IT-індустрії". Беруть участь: депутати Верховної Ради Віктор Янукович (ПР), Євген Царьков (КПУ), Степан Давимука (БЮТБ), Віталій Хомутинник (ПР), представники найбільших національних IT-компаній з Києва, Львова, Донецька, Криму, Одеси та інших міст України. Організатор - Асоціація "IT-Україна". Питання: пріоритетні напрямки розвитку української IT-індустрії, створення професійного об'єднання, здатного забезпечити розвиток IT-індустрії в Україні.

* Круглий стіл на тему: «Ситуація на Бортницькій станції аерації та шляхи вирішення проблеми». Організатор - Комітет ВРУ з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

* Прес-конференція міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського на тему: «Реалізація пріоритетних проектів Мінприроди в контексті урядових реформ 2010-2012 р.р.». Будуть розглядатися питання про створення нового механізму співпраці з екологічною громадськістю, про реалізацію проекту космічного моніторингу для підвищення ефективності діяльності Державної екологічної інспекції, про утилізацію автомобільних шин і масел, розвитку національних природних парків, захисту бездомних тварин та ін.

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