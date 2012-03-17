Президент доручив Кабміну до кінця березня спростити процедуру відкриття бізнесу

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив уряду до кінця цього місяця спростити процедуру відкриття бізнесу, зокрема, прийнявши відповідні нормативно-правові акти.

Дане доручення передбачене Національним планом дій на 2012 рік зі впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 рр., затвердженим указом Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА №187/2012 від 12 березня ц.р.

Для цього передбачається внести на розгляд Верховної Ради законопроект про введення принципу здійснення діяльності суб'єктами приватного права без печаток.

Крім того, в березні-квітні 2012 року передбачається завершити впровадження єдиної системи електронної реєстрації юридичних і фізичних осіб-підприємців. Зокрема, Мін’юст і Укрдержреєстр до кінця березня повинні забезпечити розміщення інформації єдиного реєстру на офіційному сайті Державної реєстраційної служби.

Також Президент доручив внести на розгляд Верховної Ради законопроект про скасування вимог щодо необхідності обов'язкового надання паперових витягів, виписок із єдиного держреєстру юридичних і фізичних осіб-підприємців.

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