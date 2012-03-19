Сьогодні Янукович вирушає з робочим візитом до Росії

09:21, 19 березня 2012
Різне
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19-20 березня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ здійснить робочий візит до Російської Федерації.

Як повідомляв УНІАН, за словами глави Адміністрації Президента України Сергія ЛЬОВОЧКІНА, В.ЯНУКОВИЧ планує, зокрема, відвідати саміт Євразійського економічного співтовариства, в якому Україна має статус спостерігача.

Участь Президента України у цьому заході сприятиме подальшій розбудові взаємовигідного торговельно-економічного співробітництва у двосторонньому та багатосторонньому форматах.

В.ЯНУКОВИЧ має намір також провести зустрічі з лідерами держав-учасниць співтовариства, під час яких планує обговорити найактуальніші питання співпраці, що становлять взаємний інтерес, зазначив С.ЛЬОВОЧКІН.

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