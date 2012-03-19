Янукович зробив ряд заяв у інтерв'ю російським ЗМІ

Угоду про створення ЗВТ з СНД буде ратифіковано найближчим часом

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що угоду про створення зони вільної торгівлі ( ЗВТ) з СНД буде ратифіковано найближчим часом.

Про це він сказав в інтерв'ю Російському телеканалу новин «Росія-24».

За словами Президента України, у юристів виникли «дрібні процедурні питання», які буде незабаром вирішено.

У той же час В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що «питання про створення ЗВТ в рамках СНД довгий час не приймалося не через Україну, а саме через позицію Росії».

«В рамках СНД ми часто зустрічаємося, і ми бачили, що зрушити Росію так просто з місця не вдавалося. Зараз нарешті крига скресла, і залишилися тільки дрібні питання. І угоду, звичайно, буде ратифіковано. Я переконаний», - сказав Президент.

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Україна поки тільки придивляється до ЄвроАзЕС

Україна поки тільки придивляється до Євроазійського економічного співробітництва і не може сказати, наскільки доцільно їй вступати в це співтовариство.

Про це заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ в інтерв'ю російському телеканалу «Росія-24».

«Ми придивляємось зараз до цього економічного утворення», - підкреслив Глава держави.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що Україна вітає рішення країн СНД піти на такий нелегкий крок.

У теж час, за його словами, Україна сьогодні не готова дати конкретну відповідь, чи буде вона інтегруватися до цієї структури. Президент сказав, що Україна випала з процесу формування ЄвроАзЕС більш ніж на п'ять років.

«Ми дуже відстали, і щоб увійти до цього процесу, ми не розуміємо, як ми це зробимо, ми не розуміємо умов», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він підкреслив, що Україна втратила дуже багато часу і сьогодні не володіє інформацією щодо діяльності об'єднання, а також не брала участь в підготовці документів, які стали основою діяльності ЄвроАзЕС.

Також поки, за словами В.ЯНУКОВИЧА, не зрозуміло як відіб’ється на союзі членство Росії, а в найближчому майбутньому і Казахстану у СОТ.

Тому, за словами Президента, Україна, перш ніж приймати якесь рішення, хоче дочекатися хоча б перших результатів діяльності цього союзу, як це вплине на держави, які до нього входять, як це відіб’ється на їхньому суверенітеті.

«Щоб рухатися шляхом інтеграції, ми повинні мати підстави. А підстав ми поки не бачимо. Йти всліпу?.. не розуміючи, що ми одержимо?»,- зауважив Глава держави.

Водночас В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що бажає сусідам і друзям України, які зважилися на цей крок, успіхів і добрих результатів.

Водночас щодо інтеграції України в Європейський Союз, Президент підкреслив, що Україна розглядає цю інтеграцію перш за все як механізм, який дозволить наблизиться нашій державі до європейських стандартів.

«Це наше домашнє завдання. Ми це робимо не для Європи, а для себе», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, встановлення в Україні європейських стандартів не тільки істотно поліпшить життя громадян, але й дозволить уникнути існуючих на сьогодні дискримінаційних умов у питаннях торгівлі з країнами ЄС.

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Україна і Росія практично узгодили питання про делімітацію морського кордону

Україна і Росія практично погодили питання про делімітацію морського кордону. Про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив в інтерв'ю російському телеканалу «Росія-24».

«Багато питань нам вдалося вирішити для наших прикордонних районів, для наших громадян. Ми вже впритул наблизилися до ухвалення рішення по розмежуванню Керченської протоки. Це дуже важливо, і в зв'язку з цим практично вирішили питання по делімітації кордону між Україною і Росією», - сказав Президент.

За його словами, це дуже важливе питання, рішення якого дозволить мати цивілізовані міждержавні відносини, «оскільки не маючи кордонів, держави не можуть існувати».

«Ми зобов'язані були виконати цю роботу, і ми її фактично виконали», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Також він наголосив на важливості вирішення питання щодо спрощення процедури проходження українсько-російського кордону для громадян.

«Порядок перетину кордону повинен бути максимально комфортним і повинен бути спрощений. Ми повинні з повагою ставитися до наших громадян», - сказав Президент.

Він не виключає, що для цього потрібно буде підписати додаткові міждержавні угоди.

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Упрезидента України немає права втручатися в хід судового процесу у справі Тимошенко - Янукович

У президента України немає права втручатися в хід судового процесу у справі екс-прем'єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ в ексклюзивному інтерв'ю ІТАР-ТАРС напередодні візиту до Москви.

«Я не маю права давати оцінки, тим більше втручатися в процес. Що стосується Юлії Володимирівни, судовий процес ще не завершено, попереду - касаційний суд, суд вищої інстанції. Яке рішення прийме цей суд мені складно сказати», - сказав Президент.

«Що стосується моїх прав, які передбачені сьогодні Конституцією, наприклад, щодо Юлії Володимирівни, та й щодо інших людей, які сьогодні потрапили під суд, я завжди їх використовуватиму сповна, але тоді, коли вже буде закінчено процес, коли вже буде ухвалено рішення відповідні», - пообіцяв В.ЯНУКОВИЧ.

Воно висловив впевненість у тому, що «той величезний тиск, який сьогодні йде на систему правоохоронних органів, на слідчих, на суддів, звичайно вів грає певною мірою на користь тих, кого сьогодні звинувачують».

«Як тільки приймемо кримінально-процесуальний кодекс, ми побачимо, які справи можна буде вже переглянути. Природно, вони переглядатимуться. Ми сьогодні пішли шляхом гуманізації», - зазначив Президент.

Що ж стосується особистого ставлення В.ЯНУКОВИЧА до Ю.ТИМОШЕНКО, то він сказав: «Ви повірте, у мене ніколи не було і немає ненависті взагалі до людини і до Юлії Володимирівни».

«Мене вражає ось та ненависть і зло, які сидять в ній і в деяких її, говоритимемо, попутниках або соратниках. Звідки стільки ненависті та зла?», - запитав Президент України.

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Янукович заявляє, що найближчим часом Україна прийме закон про дві державні мови

Україна найближчим часом прийме закон про дві державні мови - українську і російську.

Про це заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ в ексклюзивному інтерв'ю ІТАР-ТАРС напередодні візиту до Москви.

«У цьому зацікавлена Україна, в цьому зацікавлені люди, в цьому зацікавлено населення, яке розмовляє в основному двома мовами, – українською і російською», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Він визнав, що «були періоди часу в державі, коли допускалися перекоси в мовних проблемах». Проте зараз, переконаний В.ЯНУКОВИЧ, цієї проблеми в Україні не існує і те, що «наразі пропонують люди для того, щоб нам не розпалювати знову це питання, яке виникає від виборів до виборів, потрібно це питання відрегулювати».

«Але потрібно, звичайно, обов'язково це питання відрегулювати на законодавчому рівні», - вказав Президент.

В зв'язку з цим Глава держави навів для прикладу світову практику, коли «багато європейських країн мають двомовність, три мови державні і живуть нормально, спокійно».

«Тому ми пішли цим шляхом. Тобто, використовуючи цю практику, яка є в Європі, де прийнята Хартія промови», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Також він звернув увагу на те, що в країні є райони, де розмовляють і трьома, чотирма мовами і для людей необхідно створити умови, зокрема, викладання в школах, підручники.