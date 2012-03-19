ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 19 березня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» у публікації «Місця емігруючих українських студентів займають вихідці з країн третього світу» пише: з України масово їдуть студенти для навчання за кордоном. Замість них з інших країн до нас приїжджають китайці, араби і африканці...

http://delo.ua/ukraine/mesta-emmigrirujuschih-ukrainskih-studentov-zanimajut-vyhodcy-iz-str-175036/

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Також «Діло» у публікації «Європейський Nabucco програв російському Південному потоку» пише: акціонери Nabucco скоротили потужність газопроводу і його протяжність у два рази. Таким чином Південний потік "Газпрому" позбувся свого конкурента в Південній Європі...

http://delo.ua/world/evropejskij-nabucco-proigral-rossijskomu-juzhnomu-potoku-175043/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Загублений сир», в якому пише: Українські виробники сиру найближчим часом не зможуть повернутися на російський ринок - Росспоживнагляд скасував перевірки підприємств, які повинні були відбутися цього тижня. Російське і українське відомства звинувачують один одного в затягуванні організації перевірок, тим часом щомісячні втрати компаній перевищують 10 млн. дол...

http://www.kommersant.ua/doc/1896075

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Курс на стабільність», в якому пише: Наприкінці минулого тижня завершилося тритижневе зниження курсу євро. Протягом п'ятничних торгів курс євро зріс на 0,8%, до $ 1,3187. Інвестори з натхненням сприйняли готовність фінансової влади єврозони збільшити кредитоспроможність фондів фінансової стабільності з 500 млрд. до 700 млрд. євро. Експерти сумніваються в тому, що події в Європі кардинальним чином вплинуть на курс євро в Україні...

http://www.kommersant.ua/doc/1896092

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Видання «Економічні відомості» у публікації «Інвесторам створили мрію» пише: президент виступив за корпоратизацію НАЕК «Енергоатом» та НЕК «Укренерго». Відповідні зміни повинні бути внесені в законодавство у березні. Як і у випадку з приватизацією обленерго, в найбільшому виграші можуть виявитися вітчизняні фінансово-промислові групи...

http://markets.eizvestia.com/full/investoram-sozdali-mechtu

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Податкова« євроінтеграція» пише: Державна податкова служба України останнім часом проявляє безпрецедентну активність у зовнішньому напрямку. Посли, голови торговельних і економічних місій, бізнесмени зачастили з візитами в будівлю на Львівській площі...

http://economics.unian.net/ukr/detail/122658

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «Президент німецьких сердець» обраний в першому турі» пише: 18 березня новим президентом Німеччини більшістю голосів Федеральних зборів - 991 з 1228 - обраний правозахисник з НДР, протестантський священик 72-річний Йоахім Гаук. У найближчу п'ятницю він офіційно вступить на посаду. Тепер Й.Гауку потрібно відновити повагу до посади глави держави, що похитнулася після скандальних відставок його попередників...

http://izvestia.ru/news/518917

(УНІАН)