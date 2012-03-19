«Живі гроші» - приємний сюрприз від «FOREX MMCIS group»

Протягом декількох років професія «трейдер» є однією з найбільш популярних у СНД. Тисячі людей бажають приєднатися до числа тих, хто гідно заробляє на валютних операціях. А цієї весни стати трейдером можна на дуже вигідних умовах.

Зокрема, зовсім недавно провідний брокер «FOREX MMCIS group» оголосив про запуск унікальної акції «Живі гроші!».

З 15 березня по 15 квітня 2012 кожен, хто відкриє і поповнить рахунок в компанії, гарантовано отримує вітальний подарунок на перший депозит - 20 реальних доларів.

Варто відзначити, що інтерес до акції вже за перші дні її проведення перевершив усі очікування організаторів, і це виправдано. Адже за всю історію валютної торгівлі подібних акцій дійсно не було.

Для того, аби отримати подарунок від брокера, потрібно лише зареєструватися на сайті компанії «FOREX MMCIS group» і поповнити свій торговий рахунок найбільш зручним способом. Після цього 20 «живих» доларів будуть нараховані на депозит. «Живих» - бо гроші ці, на відміну від стандартного привітального бонусу, доступні для зняття відразу ж.

Згідно з умовами акції, учасники можуть розпорядитися подарунковими коштами на свій розсуд - використовувати для торгівлі на Форекс або відразу ж вивести цю суму без будь-яких обмежень. Головне - ці гроші реальні, вони стануть першим прибутком, який трейдер отримає, співпрацюючи з «FOREX MMCIS group».

На думку незалежних експертів, акція «Живі гроші!» від «FOREX MMCIS group» - унікальна можливість не тільки отримати безоплатно 20 доларів, але й оцінити всі переваги торгівлі на Форекс. ®