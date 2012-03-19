Метінвест реалізує в Краснодоні нову соціальну програму

У м. Краснодон Метінвест в рамках нової соціальної програми «Місто - нашими руками» оголосив конкурс проектів, спрямованих на створення інноваційних підходів для вирішення соціальних проблем Краснодону. Реалізацію програми в Краснодоні здійснює ПАТ «Краснодонвугілля».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПАТ «Краснодонвугілля».

Для участі в конкурсі на кращий соціальний проект громадські організації міста, муніципальні установи та ініціативні групи краснодонців повинні будуть самостійно сформулювати проблемні питання, довести їх актуальність для Краснодону, а також запропонувати способи їх вирішення.

Оцінювати проекти буде Експертна рада. Переможці конкурсу отримають фінансування на реалізацію своїх проектів на підставі укладених договорів в розмірі, затвердженому Експертною радою. При цьому обсяг фінансування на один проект може скласти до 50 000 гривень.

За словами начальника управління соціального розвитку ПАТ «Краснодонвугілля» Ольги БАЛАШОВОЇ, Група Метінвест не просто виділяє кошти на благоустрій Краснодону - вона дає можливість краснодонцям взяти безпосередню участь у житті свого міста, визначити пріоритетні напрями для розвитку, реалізувати необхідні і важливі для городян проекти.

Довідка УНІАН. ПАТ «Краснодонвугілля» є однією з найбільших вугільних компаній України з видобування і збагачення коксівного вугілля марок «Ж» і «К». До складу «Краснодонвугілля» входить дві шахти і три шахтоуправління, дві збагачувальні фабрики, а також сервісні підрозділи. Більше 99% акцій ПАТ «Краснодонвугілля» належать ВАТ «Авдіївський коксохімічний завод».

Метінвест - є вертикально інтегрованою гірничодобувною групою компаній, що управляє активами в кожній ланці виробничого ланцюжка від видобутку ЗРС і вугілля та виробництва коксу до випуску напівфабрикатів і кінцевої продукції із сталі, трубопрокату і рулонів, а також виробництва іншої продукції з високою доданою вартістю. Група складається з видобувних і металургійних підприємств, що знаходяться в Україні, Європі та США і має мережу продажів з охопленням всіх ключових світових ринків. Основними акціонерами Метінвесту є Група СКМ (71,25%) і Смарт-Холдинг (23,75%), що спільно керують Компанією.

ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» - керуюча компанія Групи Метінвест.