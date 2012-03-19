Янукович бере участь у засіданні Міждержавної ради ЄврАзЕС

Москва. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ бере участь у засіданні Міждержавної ради Євразійського економічного співтовариства / Вищої Євразійської економічної ради.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, в Кремлі розпочалося засідання у вузькому складі.

З української сторони також присутній перший віце-прем'єр-міністр Валерій ХОРШКОВСЬКИЙ.

Президента України перед входом до зали засідання зустрів особисто Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ. Після вітального рукостискання глави держав пройшли до місця проведення заходу.

Передбачається, що пізніше засідання продовжиться у розширеному складі. З української сторони присутні також голова Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН, міністр закордонних справ Костянтин ГРИЩЕНКО, міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО, радник Президента України – керівник Головного управління міжнародних відносин АП Андрій ГОНЧАРУК, радник Президента України – керівник Головного управління державного протоколу і церемоніалу АП Юрій ЛАДНИЙ, а також посол України в РФ Володимир ЄЛЬЧЕНКО.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сьогодні в Москві буде ухвалено рішення про перетворення ЄврАзЕС