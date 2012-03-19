Янукович завтра зустрінеться з Путіним

Москва. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і прем'єр-міністр Росії Володимир ПУТІН завтра обговорять торгово-економічні відносини двох країн.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомив прес-секретар В.ПУТІНА Дмитро ПЄСКОВ.

«Під час зустрічі обговорюватимуться двосторонні відносини. Оскільки В.ПУТІН обіймає посаду прем'єр-міністра, основний акцент під час переговорів буде приділено торговельно-економічній співпраці», - сказав Д.ПЄСКОВ.

На питання, чи обговорюватиметься газова тематика у відносинах двох країн, він відповів: «Не можу сказати».

За словами Д.ПЄСКОВА, основні переговори В.ЯНУКОВИЧА відбудуться сьогодні з Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ.

Як повідомляв УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ перебуває з дводенним робочим візитом у РФ.

Зустріч В.ПУТІНА і В.ЯНУКОВИЧА запланована на завтра у заміській резиденції Ново-Огарево.

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