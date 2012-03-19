Україна знову запропонувала країнам МС співпрацю у форматі «3+1»

Москва. Україна знову запропонувала країнам Митного союзу співпрацю у форматі «3+1», але Росію це поки що не влаштовує.

Про це перший віце-прем’єр-міністр Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ сказав сьогодні журналістам після закінчення засідання міждержавної ради ЄврАзЕС, відповідаючи на питання власного кореспондента УНІАН в Російській Федерації.

«Звичайно, що будь-яке об’єднання, тим більше митні союзи, які б вони не були, мають на меті створення об’єднаного ринку і захист цього ринку. Звичайно, що країни-сусіди, які не є членами таких союзів, будуть у певному сенсі економічно страждати, тому що ці ринки будуть захищені», - сказав він.

«Саме у процесі цього обговорення була знову з української сторони запропонована ідея «3+1», яка на сьогоднішній день не отримала публічного обговорення», - повідомив В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.

За його словами, українська сторона вважає, що така ідея має право на життя, й Україна готова обговорювати співпрацю з Митним союзом у форматі «3+1».

Відповідаючи на питання, чи влаштовує така позиція Росію, він наголосив: «На сьогоднішній день якраз тому, що не було глибокого опрацювання, ми виходимо з тому, що не влаштовує».

Водночас, В.ХОРОШКОВСЬКИЙ зауважив, що українська сторона розраховує на правилах СОТ сформувати збалансовані двосторонні та багатосторонні відносини з Митним союзом.

За його словами, якщо Росія та інші країни Митного союзу будуть членами СОТ, це означатиме, що сторони працюватимуть на спільній економічній базі.

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