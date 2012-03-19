У наднаціональному органі ЄЕП переважатимуть представники Росії

Москва. У наднаціональному органі Єдиного економічного простору – Євразійській економічній комісії переважатимуть представники Росії.

Як передає кореспондент УНІАН в РФ, про це голова ЄЕК Віктор ХРИСТЕНКО сказав на засіданні ЄврАзЕс у Москві.

«Упевнений, що ми протягом найближчих двох місяців сформуємо кістяк кадрового складу відповідно до представництва країн усередині цього професійного складу. Нагадаю, що згідно із затвердженими документами, представництво на рівні 6% у Республіки Білорусь, 10% - Республіки Казахстан і 84% - РФ», - сказав В.ХРИСТЕНКО.

За його словами, оголошений конкурс на заміщення близько 350 вакансій у ЄЕК. На сьогодні на кожне місце претендують троє людей.

В.ХРИСТЕНКО повідомив, що вже розпочате формування робочих органів ЄЕК.

За його словами, зараз йде активне формування консультативних комітетів, які включають представників національних урядів.

Він нагадав, що ЄЕК працює з початку року і вже відбулися два засідання ради комісії.

За словами В.ХРИСТЕНКА, на засіданнях колегії ЄЕК щотижня обговорюються питання митно-тарифного регулювання, заходив захисту спільного ринку та інші питання.

Він також повідомив, що уряд Росії завершує роботу з підбору приміщення для ЄЕК.