Анонс на 20 березня

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Круглий стіл на тему: «Врахування пропозицій киян у проекті Генерального плану Києва». Будуть обговорюватися підсумки першого етапу громадських слухань проекту Генплану Києва до 2025 року: аналіз пропозицій і зауважень, що надійшли від киян та фахівців, їх врахування під час доопрацювання проекту, спірні питання та шляхи їх вирішення. Доповідачі - головний архітектор Києва С.Целовальник і керівник розробників проекту Генплану - начальник КО «Інститут Генерального плану м. Києва» С.Броневицький.

* Прес-конференція на тему: "Презентація національного меню України: чи будуть українці вживати вітчизняні продукти?". Учасники: міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк, президент Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Алекс Ліссітса.

* З нагоди 20-річчя УСПП відбудеться урочисте засідання промисловців, підприємців і роботодавців. Будуть розглядатися нові напрямки взаємодії бізнесу і влади, механізми державно-приватного партнерства, впровадження яких є вкрай актуальним для забезпечення сталого зростання економіки України. Учасники: прем'єр-міністр України Микола Азаров, президент УСПП, Анатолій Кінах, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Анатолій Близнюк, заступник міністра інфраструктури України Володимир Корнієнко, голова ДПСУ Олександр Клименко, голова Ради підприємців при КМУ Леонід Козаченко, співголова координаційного комітету Польсько-Української Господарчої Палати Лешек Міллер, президент Американсько-української ділової ради Морган Вільямс та ін.

* Круглий стіл на тему: «ЗВТ в рамках СНД: наслідки для України». Організатор - Інститут Горшеніна. Питання: чи ратифікує ВРУ Угоду про створення ЗВТ з СНД? Які економічні наслідки для України від створення ЗВТ з СНД? Як позначиться на відносинах Україна-ЄС ратифікація угоди про створення ЗВТ у рамках СНД? Учасники: Олексій Урін, радник, керівник групи економічної політики Посольства РФ в Україні, Олег Волошин, директор Департаменту інформаційної політики МЗС України, Валерій Коновалюк, народний депутат України, ПР, Андрій Пишний, член політради партії «Фронт Змін»; Віктор Матчук, народний депутат України, НУ-НС.

* Круглий сіл на тему: «валютизація або дедоларизація: куди рухається українська фінансова система?». Ініціатор - ГО «Ліга фінансового розвитку» за підтримки проекту USAID «Розвиток фінансового сектора» FINREP та тижневика «Дзеркало тижня. Україна». Запрошені: Галина Пахачук, директор Департаменту боргового та міжнародної фінансової політики Міністерства фінансів, Олександр Дубихвіст, директор Департаменту з управління валютним резервом та здійснення операцій на відкритому ринку НБУ, Валерій Геєць, директор Інституту економіки та прогнозування НАНУ Сергій Мамедов, голова правління АБ «Укргазбанк»; Валентина Жуковська, голова правління ВАТ КБ «Надра», Дмитро Гриджук, голова правління ВАТ КБ «Хрещатик» та ін.

* Відбудеться «Дискусія про нерухомість M2Talks» на тему: «Чому буксує будівельна реформа?». Учасники: Лев Парцхаладзе, голова ради директорів Конфедерації будівельників України, Ігор Лисов, заступник голови комітету ВРУ з питань будівництва, містобудування, ЖКГ та регіональної політики. Дискусія відбудеться за підтримки Конфедерації будівельників України. Організатор: проперті PR агентство «М2».

11-30 - В УНІАН відбудеться круглий стіл на тему: «Євроінтеграція України: погляд з Брюсселю». Організатор: Інститут української політики. Питання: Актуальний стан справ в процесах євроінтеграції України. Економічні аспекти євроінтеграції України. Перспективи парафування та підписання договору про асоціацію з ЄС. Роль ЄС у розвитку демократії в Східній Європі. Учасники: Костянтин Бондаренко, політолог, голова правління Інституту української політики;. Ханс Мартенс, виконавчий директор провідного аналітичного центру в Брюсселі, Європейський політичний центр; Аманда Пол політичний аналітик провідного аналітичного центру в Брюсселі, Європейський політичний центр (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон :095-879-79-61. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Прем'єр-міністр Україна Микола Азаров проведе нараду з розвитку системи охорони здоров'я.

* В рамках 16-го міжнародного Форуму товарів для дітей BABY EXPO '2012, організованого ВК "АККО Інтернешнл" відбудеться круглий стіл на тему: «Вітчизняна індустрія дитячого харчування: сучасний стан та перспективні напрямки розвитку». Учасники: керівництво Мінагрополітики і продовольства України, представники центральних органів виконавчої влади, керівники Національної асоціації «Укрконсервмолоко» і провідні виробники дитячого харчування.

* 12-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Перша Громадська платформа впровадження земельної реформи створена в Дніпропетровській області». Формування ринку земель сільськогосподарського призначення є неминучим в Україні. У Дніпропетровську визначили, що для мінімізації ризиків, потрібно залучити представників усіх зацікавлених сторін до моніторингу впровадження земельної реформи в області відповідальними органами влади. З ініціативою створення Платформи виступила Дніпропетровська Асоціація органів місцевого самоврядування та ряд громадських організацій. Цю роботу активно підтримує обласна влада. Методологічну роботу проводив Міжнародний центр перспективних досліджень за підтримки МФ «Відродження». Під час прес-конференції відбудеться: Подання Громадянської платформи впровадження земельної реформи, Представлення публічного документа про земельну реформу в Дніпропетровській області. Учасники: голова Дніпропетровської облради Євген Удод, директор МЦПД Віра Нанівська, голова Держагентства земельних ресурсів України Сергій Тимченко, заступник виконавчого директора МФ "Відродження" Інна Підлуська та ін..

* В рамках виставки «ІнтерНафтоГаз 2012» і «АЗК 2012» відбудеться галузева конференція на тему: «Нафтопродукти в Україні: сучасне, майбутнє». Організатор - Науково-технічний центр «Психея».

* Відбудеться зустріч Голови Верховної Ради України В.Литвина з Надзвичайним і Повноважним Послом Російської Федерації в Україні М.Зурабовим.

18-30 - В УНІАН в "Лабораторії "Зроби себе сам" відбудеться тренінг психолога Наталії Гладкої «Я керую своїм часом - я керую своїм життям». Під час тренінгу учасники оволодіють технікою планування часу, дізнаються як підвищити власну продуктивність за рахунок самоорганізації в часі , навчаться моделювати своє життя і т.п. (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація за телефоном: (067) 133-20-00, e-mail: sam@unian.net. Участь для журналістів - безкоштовно (при публікації матеріалу про подію).

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