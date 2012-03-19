ТОП-10 (19 березня)

Головний санітарний лікар РФ звинуватив Україну у зриві перевірки сироварів

Угоду про створення ЗВТ з СНД буде ратифіковано найближчим часом

Україна поки тільки придивляється до ЄвроАзЕС

Держборг України становить 59,48 млрд. дол.

Дефіцит бюджету ПФУ в 2011 році склав 30,1 млрд. грн.

Янукович завтра зустрінеться з Путіним

Експерти очікують зростання держборгу України через високі ціни на енергоносії

Уряд виділив 300 млн. грн. на компенсацію аграріям втрат через загибель озимих

Україна знову запропонувала країнам МС співпрацю у форматі «3+1»

У наднаціональному органі ЄЕП переважатимуть представники Росії

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Головний санітарний лікар РФ звинуватив Україну у зриві перевірки сироварів

Росспоживнагляд відклав перевірку українських підприємств, які планують поставляти сир до РФ.

Як повідомляє «Лента.ру», за словами глави відомства Геннадія ОНИЩЕНКА, інспекцію було призначено на 19 березня.

Г.ОНИЩЕНКО відзначив, що російські фахівці були до неї готові, проте українська сторона не узгодила параметри перевірки.

"Замість технічних узгоджень умов, порядку, маршрутів досліджень і часу перебування на території України, не одержавши відповідей від Мінсільгоспу (України), впродовж другої половини цього тижня ми спостерігали лише якісь міркування і посилання на незрозумілі експертизи", - заявив головний санітарний лікар Росії.

При цьому Г.ОНИЩЕНКО додав, що Росспоживнагляд готовий вести діалог з сироварами напряму, без участі офіційних структур.

Раніше Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України повідомляла про те, що діалог між Росією й Україною з питання перевірки якості сирів налагоджено.

19-21 березня мала відбутися перевірка "Гадячсиру", а 26-30 березня - "Прометея" і "Пирятинського сирзаводу".

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Угоду про створення ЗВТ з СНД буде ратифіковано найближчим часом

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що угоду про створення зони вільної торгівлі ( ЗВТ) з СНД буде ратифіковано найближчим часом.

Про це він сказав в інтерв'ю Російському телеканалу новин «Росія-24».

За словами Президента України, у юристів виникли «дрібні процедурні питання», які буде незабаром вирішено.

У той же час В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що «питання про створення ЗВТ в рамках СНД довгий час не приймалося не через Україну, а саме через позицію Росії».

«В рамках СНД ми часто зустрічаємося, і ми бачили, що зрушити Росію так просто з місця не вдавалося. Зараз нарешті крига скресла, і залишилися тільки дрібні питання. І угоду, звичайно, буде ратифіковано. Я переконаний», - сказав Президент.

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Україна поки тільки придивляється до ЄвроАзЕС

Україна поки тільки придивляється до Євроазійського економічного співробітництва і не може сказати, наскільки доцільно їй вступати в це співтовариство.

Про це заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ в інтерв'ю російському телеканалу «Росія-24».

«Ми придивляємось зараз до цього економічного утворення», - підкреслив Глава держави.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що Україна вітає рішення країн СНД піти на такий нелегкий крок.

У теж час, за його словами, Україна сьогодні не готова дати конкретну відповідь, чи буде вона інтегруватися до цієї структури. Президент сказав, що Україна випала з процесу формування ЄвроАзЕС більш ніж на п'ять років.

«Ми дуже відстали, і щоб увійти до цього процесу, ми не розуміємо, як ми це зробимо, ми не розуміємо умов», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він підкреслив, що Україна втратила дуже багато часу і сьогодні не володіє інформацією щодо діяльності об'єднання, а також не брала участь в підготовці документів, які стали основою діяльності ЄвроАзЕС.

Також поки, за словами В.ЯНУКОВИЧА, не зрозуміло як відіб’ється на союзі членство Росії, а в найближчому майбутньому і Казахстану у СОТ.

Тому, за словами Президента, Україна, перш ніж приймати якесь рішення, хоче дочекатися хоча б перших результатів діяльності цього союзу, як це вплине на держави, які до нього входять, як це відіб’ється на їхньому суверенітеті.

«Щоб рухатися шляхом інтеграції, ми повинні мати підстави. А підстав ми поки не бачимо. Йти всліпу?.. не розуміючи, що ми одержимо?»,- зауважив Глава держави.

Водночас В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що бажає сусідам і друзям України, які зважилися на цей крок, успіхів і добрих результатів.

Водночас щодо інтеграції України в Європейський Союз, Президент підкреслив, що Україна розглядає цю інтеграцію перш за все як механізм, який дозволить наблизиться нашій державі до європейських стандартів.

«Це наше домашнє завдання. Ми це робимо не для Європи, а для себе», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, встановлення в Україні європейських стандартів не тільки істотно поліпшить життя громадян, але й дозволить уникнути існуючих на сьогодні дискримінаційних умов у питаннях торгівлі з країнами ЄС.

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Держборг України становить 59,48 млрд. дол.

Державний і гарантований державою борг України на 31 січня 2012 року становив 475 млрд. 216 млн. 664,23 тис. грн., або 59 млрд. 478 млн. 661,83 тис. дол., що на 0,4% більше від показника на кінець 2011 року.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

За даними Мінфіну, державний і гарантований державою зовнішній борг на 31 січня 2012 р. становив 301,16 млрд. грн. (63,37% від загальної суми державного і гарантованого державою боргу), або 37,7 млрд. дол.; державний і гарантований державою внутрішній борг – 174,06 млрд. грн. (36,62%), або 21,78 млрд. дол.

Державний борг України на кінець січня 2012 р. становив 358,57 млрд. грн. (75,45%), або 44,88 млрд. дол. Державний зовнішній борг становив 196,69 млрд. грн. (41,39%), або 24,62 млрд. дол. Державний внутрішній борг становив 161,88 млрд. грн. (34,06%), або 20,26 млрд. дол.

Гарантований державою борг України становив 116,65 млрд. грн. (24,55%), або 14,6 млрд. дол., зокрема: гарантований зовнішній борг – 104,47 млрд. грн. (21,98%), або 13,08 млрд. дол.; гарантований внутрішній борг – 12,18 млрд. грн. (2,56%), або 1,52 млрд. дол.

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Дефіцит бюджету ПФУ в 2011 році склав 30,1 млрд. грн.

Дефіцит бюджету Пенсійного фонду України (ПФУ) за підсумками 2011 року склав 30,1 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив перший заступник голови правління фонду Василь КРАВЧУК.

«...Для покриття тимчасових касових розривів, пов'язаних з виплатою пенсій, ПФУ з Єдиного казначейського рахунку, згідно з нормами чинного законодавства, протягом року виділялися кошти... За минулий рік таких позик на погашення було спрямовано 31 млрд. грн. Залишок непогашених сум позик на 1 січня 2012 року склав 12,4 млрд. грн.», - сказав В.КРАВЧУК.

До 12,4 млрд. грн. також додається запланований дефіцит бюджету фонду в розмірі 17,7 млрд. грн., які покриваються за рахунок коштів державного бюджету.

За словами В.КРАВЧУКА, збільшенню дефіциту бюджету ПФУ сприяли також рішення судів на користь пенсіонерів. «У 2011 році до судів подано 3,1 млн. позовів на органи ПФУ на загальну суму 9,4 млрд. грн. За підсумками судових рішень минулого року були здійснені виплати на суму 5,9 млрд. грн., що зумовило зростання дефіциту коштів фонду», - зазначив він.

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр України - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО наприкінці січня 2012 року заявив, що дефіцит бюджету Пенсійного фонду України в 2011 році склав близько 19,5 млрд. грн. замість очікуваних 17,8 млрд. грн.

Довідка УНІАН. За даними Пенсійного фонду, сума надходжень фонду за підсумками 2011 року склала 197,6 млрд. грн., зокрема власних — 139,1 млрд. грн., що на 16,5%, або на 19,7 млрд. грн., більше порівняно з 2010 роком.

Сума витрат фонду за підсумками 2011 року склала 210,2 млрд. грн., зокрема: витрати за рахунок власних коштів склали 163,8 млрд. грн., за рахунок коштів держбюджету — 46,4 млрд. грн.

З держбюджету на фінансування пенсійних програм протягом минулого року було виділено 58,3 млрд. грн., що на 5,8 млрд. грн. менше фактичних обсягів 2010 року. Структура виділених коштів виглядала таким чином: 40,6 млрд. грн. - дотація на виплату пенсій, надбавок і підвищень до пенсій, призначених за різними програмами, 17,8 млрд. грн. – кошти на покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду.

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Янукович завтра зустрінеться з Путіним

Москва. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і прем'єр-міністр Росії Володимир ПУТІН завтра обговорять торгово-економічні відносини двох країн.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомив прес-секретар В.ПУТІНА Дмитро ПЄСКОВ.

«Під час зустрічі обговорюватимуться двосторонні відносини. Оскільки В.ПУТІН обіймає посаду прем'єр-міністра, основний акцент під час переговорів буде приділено торговельно-економічній співпраці», - сказав Д.ПЄСКОВ.

На питання, чи обговорюватиметься газова тематика у відносинах двох країн, він відповів: «Не можу сказати».

За словами Д.ПЄСКОВА, основні переговори В.ЯНУКОВИЧА відбудуться сьогодні з Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ.

Як повідомляв УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ перебуває з дводенним робочим візитом у РФ.

Зустріч В.ПУТІНА і В.ЯНУКОВИЧА запланована на завтра у заміській резиденції Ново-Огарево.

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Експерти очікують зростання держборгу України через високі ціни на енергоносії

Зниження темпів економічного зростання в умовах високих цін на імпортований російський газ може призвести до зростання державного боргу України в 2012 році до 39-40% валового внутрішнього продукту з нинішнього рівня 35,4%, вважають аналітики українських інвестиційних компаній.

«Я думаю, що в поточному році цей показник відношення держборгу до ВВП погіршуватиметься, можливо, до 39-40%, тому що є ризик зниження темпів економічного зростання, а ціни на імпортні енергоносії перебувають на високому рівні», - сказав керівник аналітичного департаменту інвесткомпанії «Інвестиційний капітал Україна» Олександр ВАЛЬЧИШЕН.

Раніше УНІАН повідомив про зростання держборгу України на 31 січня 2012 року до 59,478 млрд. дол., що на 0,4% перевищило показник на кінець 2011 року. Зовнішній прямий борг при цьому зріс на 0,5%, до 24,618 млрд. дол., а внутрішній - на 0,3%, до 20,261 млрд. дол.

При цьому уряд з початку поточного року не виходив на зовнішні ринки запозичень, але проводить регулярні аукціони із розміщення облігацій держпозики.

За 2011 рік держборг України зріс приблизно на 9% після збільшення на 36,4% у 2010 році.

За оцінками аналітиків українських інвестиційних компаній, відношення держборгу до ВВП України за січень збільшилося з 31 грудня 2011 року всього на 0,2%, до 35,4%. Водночас у порівнянні з початком 2011 року відбулося істотне поліпшення: в кінці січня минулого року відношення держборгу до ВВП перебувало на рівні 39%. Україна добилася цього завдяки економічному зростанню на 5,2% у 2011 році у порівнянні зі збільшенням ВВП на 4,2% у 2010 році.

У поточному році експерти прогнозують зниження темпів економічного зростання до 1,0-3,5%. Уряд за оптимістичним сценарієм розраховує на зростання ВВП на рівні 5,0%, а за песимістичним – на 3,9%.

Уповільнення економічного зростання накладається на високі ціни на нафту і газ на світовому ринку, у зв'язку з чим збільшується дефіцит державного енергохолдингу «Нафтогаз», який продає газ населенню за ціною, нижчою за собівартість. Влада вже попередила, що в умовах наближення парламентських виборів підвищувати газові тарифи не буде.

«Фіскальний дефіцит цього року очікується принаймні не меншим, ніж у 2011 році: йдуть соціальні ініціативи до виборів і йде зростання дефіциту «Нафтогазу». Це відбувається тому, що нафта на світових ринках дорога, і вона буде більшою за 100 доларів за баррель. Це означає, що ціна за імпортний газ буде більш ніж 400 за тисячу кубометрів», - сказав О.Вальчишен.

«Якщо угоду з Росією не буде змінено, то дефіцит «Нафтогазу» збільшиться в поточному році у порівнянні з минулим роком у півтора раза. Щоб покрити дефіцит «Нафтогазу», уряд випускатиме для його капіталізації ОВДП», - додав аналітик.

У даний час ціна на російський газ визначається за формулою, яка прив'язує його до ціни на інші види палива. У першому кварталі Україна платить РФ за тисячу кубометрів 416 доларів.

Високі ціни на газ змушують Україну в 2012 році скоротити імпорт російського газу до близько 27 мільярдів кубометрів із 40 мільярдів у 2011 році.

Незважаючи на скорочення імпорту цього палива, влада намагається підтримати «Нафтогаз України».

«Недавній випуск ОВДП на суму 6 мільярдів гривень для фінансування структурного дефіциту НАК «Нафтогаз України», ймовірно, збільшить розмір державного боргу за підсумками березня. Якщо українській владі не вдасться домовитися про зниження ціни на газ із Росією, «Нафтогаз», як і раніше, потребуватиме значної фінансової підтримки з боку держави», - сказала головний економіст інвесткомпанії DragonCapital Олена БЕЛАН.

Проте стосовно загального розміру держборгу України в 2012 році О.Белан оптимістичніша.

«Ми прогнозуємо, що сукупний дефіцит сектору держуправління і НАК «Нафтогаз України» становитиме 4,4% ВВП у поточному році (близько 8,0 мільярдів доларів), а державний борг на кінець 2012 року залишиться на рівні 36% ВВП, що відповідає торішньому показнику», - сказала вона.

Аналітики відзначають, що за показником співвідношення держборгу до ВВП Україна поки перебуває у виграшній позиції у порівнянні з багатьма іншими країнами світу, обтяженими боргами.

Довідка УНІАН. У 2011 році уряд України тричі здійснював зовнішні запозичення: у січні дорозмістив річні бонди на 100 мільйонів доларів, у лютому випустив євробонди на 1,5 млрд. дол. із погашенням у 2021 році під 7,95% річних, а в червні випустило п'ятирічні євробонди на суму 1,25 млрд. дол. з купоном 6,25%.

У поточному році уряд планує розмістити зовнішні облігації на 3,5 млрд. дол. при загальному обсязі виплат за зовнішнім держборгом на рівні 5,3 млрд. дол. з урахуванням зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом.

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Уряд виділив 300 млн. грн. на компенсацію аграріям втрат через загибель озимих

Уряд України виділив 300 млн. грн. для компенсації сільгоспвиробникам витрат на пересівання озимих зернових культур, загиблих внаслідок несприятливих погодних умов цієї зими.

Як повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів, таке рішення уряд ухвалив у понеділок, 19 березня.

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив забезпечити адресну компенсацію виробникам за витрати, які вони понесуть у зв'язку з необхідністю пересівання площ озимих зернових. При цьому пересівання соняшнику й ріпаку (як високодоходних і не включених у продовольчій баланс культур) компенсуватися не буде.

На сьогодні узагальнюються дані про площу, яку необхідно пересівати, й розміри відповідних компенсацій, які буде виплачено сільгоспвиробникам.

У прес-службі Міністерства аграрної політики та продовольства України повідомили, що виділення коштів на компенсацію буде проведено до кінця квітня поточного року.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками Мінагрпроду, аграріям необхідно буде пересіяти 3 млн. га озимих зернових культур. Найбільше постраждали південь і схід України – Херсонська, Миколаївська, Запорізька, Дніпропетровська та Харківська області. Міністр агрополітики та продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК зазначив, що компенсація виділятиметься лише на зернові культури й становитиме приблизно 100 грн. на 1 га посівів озимих культур.

Нагадаємо, за даними Міністерства аграрної політики та продовольства України, цього року аграрії вимушені будуть пересівати 3,5 млн. га озимих культур, зокрема 3 млн. га зернових і 0,5 млн. га - технічних культур.

Збитки аграріїв від загибелі 3,5 млн. га озимих культур експерти оцінюють у 4 млрд. грн.

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Україна знову запропонувала країнам МС співпрацю у форматі «3+1»

Москва. Україна знову запропонувала країнам Митного союзу співпрацю у форматі «3+1», але Росію це поки що не влаштовує.

Про це перший віце-прем’єр-міністр Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ сказав сьогодні журналістам після закінчення засідання міждержавної ради ЄврАзЕС, відповідаючи на питання власного кореспондента УНІАН в Російській Федерації.

«Звичайно, що будь-яке об’єднання, тим більше митні союзи, які б вони не були, мають на меті створення об’єднаного ринку і захист цього ринку. Звичайно, що країни-сусіди, які не є членами таких союзів, будуть у певному сенсі економічно страждати, тому що ці ринки будуть захищені», - сказав він.

«Саме у процесі цього обговорення була знову з української сторони запропонована ідея «3+1», яка на сьогоднішній день не отримала публічного обговорення», - повідомив В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.

За його словами, українська сторона вважає, що така ідея має право на життя, й Україна готова обговорювати співпрацю з Митним союзом у форматі «3+1».

Відповідаючи на питання, чи влаштовує така позиція Росію, він наголосив: «На сьогоднішній день якраз тому, що не було глибокого опрацювання, ми виходимо з тому, що не влаштовує».

Водночас, В.ХОРОШКОВСЬКИЙ зауважив, що українська сторона розраховує на правилах СОТ сформувати збалансовані двосторонні та багатосторонні відносини з Митним союзом.

За його словами, якщо Росія та інші країни Митного союзу будуть членами СОТ, це означатиме, що сторони працюватимуть на спільній економічній базі.

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У наднаціональному органі ЄЕП переважатимуть представники Росії

Москва. У наднаціональному органі Єдиного економічного простору – Євразійській економічній комісії переважатимуть представники Росії.

Як передає кореспондент УНІАН в РФ, про це голова ЄЕК Віктор ХРИСТЕНКО сказав на засіданні ЄврАзЕс у Москві.

«Упевнений, що ми протягом найближчих двох місяців сформуємо кістяк кадрового складу відповідно до представництва країн усередині цього професійного складу. Нагадаю, що згідно із затвердженими документами, представництво на рівні 6% у Республіки Білорусь, 10% - Республіки Казахстан і 84% - РФ», - сказав В.ХРИСТЕНКО.

За його словами, оголошений конкурс на заміщення близько 350 вакансій у ЄЕК. На сьогодні на кожне місце претендують троє людей.

В.ХРИСТЕНКО повідомив, що вже розпочате формування робочих органів ЄЕК.

За його словами, зараз йде активне формування консультативних комітетів, які включають представників національних урядів.

Він нагадав, що ЄЕК працює з початку року і вже відбулися два засідання ради комісії.

За словами В.ХРИСТЕНКА, на засіданнях колегії ЄЕК щотижня обговорюються питання митно-тарифного регулювання, заходив захисту спільного ринку та інші питання.

Він також повідомив, що уряд Росії завершує роботу з підбору приміщення для ЄЕК.

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