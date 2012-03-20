РНБО запрацює як центр розробки стратегічних рішень у сфері безпеки - експерт

Директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ вважає, що після розширення функцій Ради національної безпеки і оборони, цей орган запрацює як центр розробки стратегічних рішень у сфері безпеки.

Таку думку політолог висловив журналістам, коментуючи рішення президента України щодо розширення функцій РНБО.

«У стані, в якому знаходився РНБО до призначення його секретарем Андрія КЛЮЄВА - це був абсолютно непотрібний орган. Він фактично не функціонував. Професійних кадрів не було. Зараз, коли на це місце прийшов активна діяльна людина, є шанси, що цей орган буде, як орган конституційний, виконувати свої функції повною мірою», - зазначив М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ.

Він додав, що наступним етапом має бути оновлення кадрового складу РНБО.

«Якщо з повноваженнями питання вирішується у зв'язку з указом президента, то з кадрами ще треба працювати. Оскільки за останній час там повністю був обнулений в кадровому плані цей орган. Думаю, є надія, що він запрацює як повноцінний центр розробки стратегічних рішень у сфері безпеки - а це дуже широка галузь», - зазначив М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ.

Політолог провів паралель між РНБО, коли секретарем структури був В.ГОРБУЛІН та РНБО з секретарем А.Клюєвим.

«Необхідно розуміти, що певні паралелі між РНБО, часів В.ГОРБУЛІНА і сьогоднішнім, є, бо В.ГОРБУЛІН був близькою Леоніду КУЧМІ особою, також і Андрій КЛЮЄВ - людина з довгою історією взаємин із президентом. І в цьому сенсі, коли ми живемо в президентській республіці, важлива дистанція між керівником РНБО і президентом. І це важливіше навіть ніж формальні повноваження».

М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ підкреслив, що А.КЛЮЄВ повинен розробити порядок денний на найближчі місяці до відпусток, визначити пріоритети, найактуальніші питання та знайти методи їх вирішення на першому ж засіданні РНБО.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня президент України Віктор ЯНУКОВИЧ створив Комітет з реформування та розвитку Збройних сил України та оборонно-промислового комплексу. Виконавчим секретарем Комітету призначений секретар РНБО Андрій КЛЮЄВ.

Також президент передав у підпорядкування РНБО Національний антикорупційний комітет.