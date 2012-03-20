Вищий спецсуд 15 травня розгляне касацію у "газовій справі" Тимошенко

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ 15 травня розгляне касацію захисту екс-прем'єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО на вирок у «газовій справі».

Про це УНІАН повідомив адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Олександр ПЛАХОТНЮК.

"Мене сьогодні повідомили в інформаційній службі Вищого спецсуду, що розгляд касації призначено на 15 травня на 10.00", - сказав адвокат.

Він пояснив, що це буде розгляд касації по суті, оскільки проведення попередніх засідань у цій судовій інстанції не передбачається.

Довідка УНІАН. 11 жовтня 2011 року Печерський районний суд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі за перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів із Росією в 2009 році.

Апеляційний суд Києва 23 грудня залишив вирок у силі.

30 грудня Ю.ТИМОШЕНКО була етапована з Київського СІЗО до Качанівської жіночої колонії №54 у Харкові.

26 січня 2012 року адвокати екс-прем'єра подали касаційну скаргу на вирок Печерського райсуду Києва, яким вона була засуджена до 7 років позбавлення волі.