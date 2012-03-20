Президент Чехії пропонує змінити форму євроінтеграції

Президент Чехії Вацлав КЛАУС пропонує Євросоюзу змінити форми європейської інтеграції.

Про це В.КЛАУС заявив на економічному форумі в Німеччині, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на чеське інформагентство ЧТК.

"Нинішня Європа справді повинна серйозно задуматися над тим, куди йти далі", - сказав чеський лідер.

В.КЛАУС підтвердив, що як і раніше виступає проти так званого Бюджетного пакту ЄС. На думку Президента Чехії, новий фіскальний договір ЄС забере у держав-членів частину суверенітету і не вирішить проблеми єврозони.

В.КЛАУС зазначив, що нині Європа опинилася в схожій ситуації, як 22 року тому після падіння комуністичних режимів у країнах Центральної і Східної Європи. "Нинішні проблеми Європи неможливо вирішити на дедалі частіших зустрічах у верхах лідерів ЄС, потрібно щось інше. Ми повинні змінити парадигму, все наше мислення", - заявив Президент Чехії.

Він нагадав, що давно критично висловлювався на тему ЄС, але тоді його ніхто не хотів слухати. "Вже тоді я застерігав від наївного оптимізму", - зазначив чеський лідер. За його словами, тільки зараз стало ясно - і це відчули європейські політики, що Європа стоїть перед прийняттям принципово нових рішень.

Глава Чехії вважає, що Європі необхідна трансформація соціальної і економічної системи, а також глибокі зміни в рамках європейських інституцій. "Інакше кажучи, потрібна зміна форми європейській інтеграції", - сказав В.КЛАУС.

Він наголосив, що в процесі реформ ЄС важливо зберегти суверенітет держав-членів і повернутися до демократичного прийняття рішень.