Призначення Клюєва на посаду секретаря РНБО – це посилення позицій Радбезу – експерт

Призначення Андрія КЛЮЄВА на посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони - це фактичне посилення позицій РНБО.

Таку думку, журналістам висловив політолог Кость БОНДАРЕНКО, коментуючи рішення президента України щодо розширення функцій РНБО.

«РНБО є одним з тих органів, який управляється безпосередньо президентом і тому призначення А.КЛЮЄВА в РНБО означає, що президент фактично вирішив використовувати РНБО максимально ефективно. До цього вона виконувала більше дорадчі функції. Тепер очевидно стане одним із інструментів впливу на ситуацію в Україні», - зазначив К.БОНДАРЕНКО.

Віктор ЯНУКОВИЧ, на думку політолога, розширив функцій РНБО, підтвердив, що хоче, аби РНБО виконувала фактично функції куратора силових структур у виконавчій системі влади і безпосередньо здійснювала ефективний нагляд за ними з боку президента, в тому числі, і як верховного головнокомандувача.

На думку політолога, А.КЛЮЄВ за своєю вагою та значенням для системи влади буде нагадувати Володимира ГОРБУЛІНА. «За часів його керівництва РНБО дійсно була органом, який впливав на ситуацію в країні», - сказав К.БОНДАРЕНКО.

За словами політолога, у екс-секретаря РНБО Раїси БОГАТИРЬОВОЇ були абсолютно інші повноваження, вона прийшла на посаду за часів Віктора ЮЩЕНКА, "який не займався своїми президентськими повноваженнями". "Він вважав, що його президентська місія закінчилася в той момент, коли його обрали президентом», - заявив політолог.

К.БОНДАРЕНКО зазначив, що в останні роки, РНБО працювала не на повну силу. Саме в часи, коли секретарем РНБО був В.ГОРБУЛІН, підкреслив політолог, РНБО дійсно була причетна до процесів державотворення, здійснювала нагляд за обороноздатністю та забезпечувала безпеку України.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня президент України Віктор ЯНУКОВИЧ створив Комітет з реформування та розвитку Збройних сил України та оборонно-промислового комплексу. Виконавчим секретарем Комітету призначений секретар РНБО Андрій КЛЮЄВ.

Також президент передав у підпорядкування РНБО Національний антикорупційний комітет.