ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 20 березня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» у публікації «Посівна-2012: Посівна очима постачальників» пише: рекордне розширення посівних площ навесні формує рекордний попит на ресурси для весняної посівної. Постачальники насіння, міндобрив та засобів захисту рослин розраховують збільшити обсяги продажів, за деякими позиціями - в півтора рази...

http://delo.ua/business/posevnaja-2012-posevnaja-glazami-postavschikov-175085/

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Також «Діло» у публікації «Газпром планує підняти вартість газу» пише: російська газова монополія "Газпром" запропонувала російському уряду провести додаткову індексацію цін на 26,3% з 1 жовтня 2012 року...

http://delo.ua/world/gazprom-planiruet-podnjat-stoimost-gaza-175090/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Безвідмовна стратегія», в якому пише: вчора в Москві відбувся саміт Євразійського економічного співтовариства (ЄврАзЕС), в якому, всупереч звичаю, взяли участь голови не лише країн-членів цього союзу, а й країн-спостерігачів, у тому числі президент України Віктор Янукович. Росія пригрозила державам-партнерам санкціями у разі відмови приєднатися до ЄврАзЕС...

http://www.kommersant.ua/doc/1896790

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Руки дійшли до крил», в якому пише: "Українська авіаційна група" почала реорганізацію. Як стало відомо "Комерсанту", рейси авіакомпанії "Дніпроавіа" тепер під власним прапором буде виконувати "АероСвіт"...

http://www.kommersant.ua/doc/1896652

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Видання «Економічні відомості» у публікації «Бензин утримуватимуть» пише: Система податкового регулювання ринку нафтопродуктів в Україні потребує вдосконалення, аби він ефективно розвивався в умовах несприятливих цінових прогнозів. З цією метою, як повідомили в прес-службі Міненерговугілля, відомство ініціювало проведення цього тижня урядових консультацій щодо зниження акцизних зборів для стабілізації цінової ситуації...

http://state.eizvestia.com/full/benzin-budut-uderzhivat

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «Продовольство подорожчає» пише: поведінка світових індексів, що відображають стан і перспективи продовольчого ринку, свідчить про те, що варто приготуватися до зростання цін...

http://www.izvestia.ru/news/518984

(УНІАН)