ВР планує розмежувати повноваження держорганів у сферах природних монополій та зв’язку

Верховна Рада України планує розмежувати повноваження державних органів у сферах природних монополій та у галузі зв’язку.

Як передає кореспондент УНІАН, за схвалення відповідного законопроекту «Про внесення змін до деяких законів України» (№9750) проголосували 260 народних депутатів з 406, зареєстрованих в сесійній залі.

Головною метою прийняття запропонованих змін до Законів України «Про Антимонопольний комітет України», «Про телекомунікації», «Про природні монополії» та до Кодексу України про адміністративні правопорушення є законодавче забезпечення чіткого розмежування повноважень Антимонопольного комітету, органів регулювання природних монополій в частині визначення правового статусу суб’єктів господарювання на цих ринках, яке здійснюється в цілях забезпечення їх ефективного регулювання.

Внесення змін до статті 2 Закону України «Про природні монополії» надасть можливість національним комісіям, що здійснюють державне регулювання природних монополій, регулювати відносини, що виникають на товарних ринках України, які перебувають у стані природної монополії, та на суміжних ринках, відповідно до статті 13 цього Закону.

Органам-регуляторам природних монополій надаються повноваження визначати конкретних суб’єктів природних монополій, діяльність яких регулюється відповідно до Закону України «Про природні монополії». На підставі цього вони ведуть реєстри таких суб’єктів господарювання у відповідних сферах. З метою недопущення колізій пропонується уточнити, що Антимонопольним комітетом України ведеться зведений перелік природних монополій, який узагальнюватиме матеріали реєстрів, що складаються і ведуться у сфері житлово-комунального господарства – центральним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у цій сфері, а в інших сферах, в яких діють суб’єкти природних монополій – національними комісіями регулювання природних монополій.

У статті 14 Закону України «Про природні монополії» пропонується окреслити конкретне коло осіб та більш чітко визначити права національних комісій регулювання отримувати інформацію, необхідну для прийняття відповідних рішень.

На регулятора покладається аналіз ринків у сфері телекомунікаційних послуг, визначення операторів, провайдерів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на певних ринках телекомунікаційних послуг.Ч

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