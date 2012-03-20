ТОП-10 (20 березня)

КС дозволив чиновникам не оприлюднювати свої витрати

ВР вбачає ознаки злочинів та особистий інтерес Тимошенко в газових угодах з РФ

ВР затвердила свій кошторис витрат на 2012 рік у розмірі 869 млн. грн.

Сховище ядерного палива введуть в експлуатацію у 2015 році

Парламент спростив процедуру держзакупівель вищими навчальними закладами

ВР ухвалила законопроект Кармазіна про реформування нафтогазового комплексу

Валовий зовнішній борг України в 2011 році зріс на 7,6% — до 126,2 млрд. дол.

Путін запропонував Януковичу синхронно з Медведєвим ратифікувати угоду про ЗВТ СНД

Держдума РФ ратифікувала договір про ЗВТ у рамках СНД

ВР закликала ЄС пришвидшити підписання Угоди про асоціацію з Україною

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КС дозволив чиновникам не оприлюднювати свої витрати

Конституційний Суд України визнав неконституційним положення Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» щодо оприлюднення державними службовцями та чиновникам своїх витрат з 1 липня по 31 грудня 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на засіданні Конституційного Суду заступник голови КС Сергій ВИНОКУРОВ повідомив, що таке рішення було прийняте судом 13 березня поточного року.

Згідно з оприлюдненим рішенням КС, держслужбовці та депутати подають декларації у 2012 році за «встановленими чинним законодавством формами та порядком».

Разом з тим, за інформацією С.ВИНОКУРОВА, КС визнав конституційною заборону згідно з п.2 ч.1 ст.7 даного закону, входити держслужбовцям та депутатам до складу органів управління підприємств або організацій з метою отримання прибутку.

Водночас КС визнав таким, що не відповідає Конституції України, положення даного закону щодо заборони особам брати участь у загальних зборах підприємств або організацій, що мають на меті отримання прибутку.

Як повідомляв УНІАН, 53 народних депутатів внесли до КС подання щодо конституційності пункту 2 частини першої статті 7, пункту 2 розділу VIII „Прикінцеві та перехідні положення“ Закону „Про засади запобігання і протидії корупції“ внесли 53 народних депутати.

Відповідно до цього закону, особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, забороняється входити до будь-яких органів управління підприємства, що має на меті одержання прибутку.

У попередньому законодавчому регулюванні заходів, які спрямовані на запобігання і протидію корупції, йшлося лише про заборону відповідним особам входити до правління та інших виконавчих органів суб’єкта господарювання.

Чинним законом передбачено і заборону брати участь у загальних зборах суб’єкта господарювання.

Автори клопотання стверджують, що за нормою закону (пункт 2 частини першої статті 7) можливість особи займати посади, перелічені в пункті 1 частини першої статті 4 закону, фактично ставиться в залежність від наявності в неї корпоративних прав, а також обмежується можливість цих осіб здійснювати свої корпоративні права.

Згідно з частиною 1 статті 12 закону особи, уповноважені на виконання функцій держави та органів місцевого самоврядування, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за встановленою цим законом формою.

Суб’єкт права на конституційне подання оспорив і положення пункту 2 розділу VІІІ „Прикінцеві та перехідні положення“ закону, за яким у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2011 рік відомості про витрати надаються з дня набрання чинності цим законом, оскільки зазначеному положенню надається зворотна дія в часі.

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ВР вбачає ознаки злочинів та особистий інтерес Тимошенко в газових угодах з РФ

Верховна Рада України вбачає ознаки кримінальних злочинів та особисту залежність і зацікавленість колишнього глави уряду Юлії ТИМОШЕНКО під час підписання газових угод з Росією у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідну постанову «Про звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин підписання газових угод між НАК «Нафтогаз України» та ВАТ «Газпром» щодо наявності ознак державної зради в сфері економічної безпеки України» проголосували 266 народних депутатів із 418, зареєстрованих в сесійній залі.

Парламент взяв до відома відповідний звіт ТСК. Верховна Рада України зазначила, що 17-19 січня 2009 року під час ведення переговорів та підписання директив на укладання газових контрактів між НАК «Нафтогаз України» та ВАТ «Газпром» прем’єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО приховала від суспільства та влади факти існування боргу її приватних компаній перед Міністерством оборони Російської Федерації у сумі 405 311 181 доларів США та існування в Російській Федерації кримінальної справи, в якій доведено її вину у неодноразовому даванні хабарів посадовим особам Міністерства оборони Російської Федерації.

ВР вважає, що ці обставини безперечно свідчать про конфлікт інтересів та суттєво впливали на рішення прем’єр-міністра України на користь іноземної держави.

У звіті ТСК зазначається, що умови газових контрактів були погоджені особисто прем’єр-міністрами України та Російської Федерації в ніч з 17 на 18 січня у Москві під час таємних переговорів віч-на-віч. Згідно зі звітом, ці умови порушили основні принципи побудови українсько-російських відносин у газовій сфері, які були встановлені 2 жовтня 2008 року у Меморандумі про співробітництво у газовій сфері між урядами України та Російської Федерації. В ТСК вважають, що прем’єр-міністр України ТИМОШЕНКО не мала повноважень ні від Президента України, ні від Кабінету міністрів України на зміну раніше досягнутих міжурядових домовленостей, тим більше, в усній формі.

«В діях прем’єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО вбачаються ознаки кримінальних злочинів та особиста залежність і зацікавленість, які виходять за рамки перевищення влади та службових повноважень, в яких Ю.ТИМОШЕНКО визнана винною судом. Серед ознак інших злочинів, дії ТИМОШЕНКО мають і ознаки державної зради. Ці обставини мають бути досліджені правоохоронними органами, оскільки Тимчасова слідча комісія використала всі наявні в неї можливості для встановлення об’єктивних обставин підписання газових контрактів», - зазначається в постанові ВР.

З метою недопущення порушення Конституції України та демократичних принципів роботи органів державної влади та вищих посадових осіб держави, Верховна Рада України звертається до Президента України, Кабінету міністрів України, Генеральної прокуратури України та Служби безпеки України з рекомендацією посилити контроль за законністю дій посадових осіб держави та посадовців органів влади.

Парламент доручив Тимчасовій слідчій комісії направити звіт до Президента України, Кабінету міністрів України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України для відповідного реагування.

Крім того, цей звіт буде направлений Раді Європи; Парламентській Асамблеї Ради Європи; Раді Європейського Союзу; Європейській комісії; Європейському парламенту; главам держав, урядів та парламентів країн-членів Європейського Союзу, Російської Федерації, США, Канади; Парламентській Асамблеї НАТО; Генеральному секретарю ООН, ОБСЄ.

Дані звіту ТСК були підписані лише представниками фракцій парламентської більшості. Представники опозиційних фракцій не брали участі в роботі Комісії.

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ВР затвердила свій кошторис витрат на 2012 рік у розмірі 869 млн. грн.

Верховна Рада ухвалила постанову «Про кошторис Верховної Ради України на 2012 рік».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 261 народний депутат із 410, зареєстрованих в сесійній залі.

Безпосередньо на засіданні парламенту це питання не обговорювалось, жодні цифри не називалися. Постанова була проголосована без жодних обговорень.

Як повідомив в інтерв’ю журналістам голова Комітету ВР з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР Володимир МАКЕЄНКО, кошторисом передбачені витрати в сумі 869 млн. грн. За його словами, із них 785 млн. – це загальний фонд, а близько 85 млн. – це спеціальний фонд.

В.МАКЕЄНКО повідомив, що на здійснення законодавчої діяльності ВР передбачено близько 460 млн. грн., а видатки на оплату праці з нарахуванням для народних депутатів, в тому числі їх помічникам та консультантам, становлять близько 279 млн. грн.

Він зазначив, що на проживання народних депутатів передбачено близько 20 млн. грн., а на виступи у ЗМІ – 2,5 млн. грн.

Також голова Регламентного комітету зазначив, що в кошторисі передбачено 5 млн. грн. для сплати внесків у міжнародних організаціях, а для Управління справами передбачено 179 млн. грн.

Крім того, за даними В.МАКЕЄНКА, 8 млн. 700 тис. грн. передбачені для інституту законодавства, 1 млн. 600 тис. грн. - на їдальні. За його словами, для дирекції телепрограм передбачено 12 млн. грн., для газети «Голос України» - 14 млн. 700 тис. грн., для журналу «Віче» - 3 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році кошторис витрат ВР становив 850 млн. грн.

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Сховище ядерного палива введуть в експлуатацію у 2015 році

Державний оператор українських АЕС «Енергоатом» прогнозує введення першої черги централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) у зоні відчуження Чорнобильської АЕС у 2015 році.

Про це повідомляється в прес-релізі, поширеному компанією у вівторок.

Реалізація проекту будівництва ЦСВЯП, необхідного Україні для відмови від дорогих послуг з вивезення і зберігання палива в Росії, замість проектних 4 розтягнулася вже більш ніж на 7 років.

Нагадаємо, що контракт на будівництво між «Енергоатомом» і переможцем відповідного тендеру компанією Holtec Internatinal (США) було підписано ще наприкінці 2004 року, проте з ряду причин, зокрема й зміни політичної кон'юнктури і економічної кризи 2008 року, що виникла слідом, проект було фактично заморожено. У лютому 2012 року Верховна Рада схвалила закон про будівництво сховища в зоні відчуження Чорнобильської АЕС, який набув чинності 7 березня.

«Для спорудження пускового комплексу сховища, розрахованого на 3616 відпрацьованих тепловиділяючих складок (ТВС), знадобиться три роки, а на його заповнення - близько десяти. Початок експлуатації цього об'єкту намічено на 2015 рік», - говориться в повідомленні "Енергоатому".

У компанії нагадали, що в цілому місткість сховища, будівництво якого планується вести кількома чергами впродовж 40 років, становитиме 16529 відпрацьованих складок типу ВВЕР-1000 і ВВЕР-440.

У компанії також зазначили, що будівництво ЦСВЯП дозволить «Енергоатому» істотно скоротити витрати, пов'язані з поводженням із відпрацьованим ядерним паливом, оскільки атомний оператор відмовиться від послуг російських компаній, вартість яких у даний момент оцінюється в близько 160 млн. дол. щорічно. Тим часом, за оцінками «Енергоатому», експлуатаційні витрати на утримання власного ЦСВЯП не перевищать 20 млн. дол. щорічно.

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Парламент спростив процедуру держзакупівель вищими навчальними закладами

Верховна Рада України спростила процедуру закупівель товарів, робіт та послуг вищими навчальними закладами та науково-дослідними установами.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного Закону «Про внесення змін до Закону України “Про здійснення державних закупівель” проголосував 331 народний депутат з 410, зареєстрованих в сесійній залі.

В законі закріплюється норма щодо незастосування процедури тендерної закупівлі до придбання (закупівлі) товарів, робіт та послуг за рахунок власних коштів вищими навчальними закладами та науково-дослідними установами. Тобто, університетам надається можливість без тендерних обмежень використовувати власні надходження, зароблені самими університетами.

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ВР ухвалила законопроект Кармазіна про реформування нафтогазового комплексу

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про трубопровідний транспорт» (щодо реформування нафтогазового комплексу).

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного законопроекту, внесеного народним депутатом з фракції НУ-НС Юрієм КАРМАЗІНИМ, проголосували 237 народних депутатів з 404, зареєстрованих в сесійній залі.

Документ підтримали 188 депутатів від Партії регіонів, 2 - від НУ-НС, 10 позафракційних, 18 – від Народної партії, 10 – з групи «Реформи заради майбутнього». Водночас жоден депутат з фракцій «БЮТ-Батьківщина» та КПУ не голосував за цей законопроект.

Перед тим як перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК спробував поставити на голосування даний законопроект, депутати з фракції "БЮТ-Батьківщина" намагалися вирвати у нього мікрофон, але депутати із фракції Партії регіонів, які були поруч з А.МАРТИНЮКОМ, не дали можливості це зробити, і законопроект був ухвалений в першому читанні.

Законопроектом передбачено, що реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) державних підприємств, дочірніх підприємств Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”, що провадять діяльність з транспортування магістральними та/або розподільними трубопроводами, зберігання у підземних газосховищах, та НАК “Нафтогаз України” здійснюється за рішенням Кабінету міністрів України.

Приватизація державних підприємств, дочірніх підприємств НАК “Нафтогаз України”, що провадять діяльність з транспортування магістральними та/або розподільними трубопроводами, зберігання у підземних газосховищах, компанії “Нафтогаз”, а також підприємств, установ, організацій, які були утворені внаслідок їхньої реорганізації, забороняється.

Відчуження основних фондів та акцій державних підприємств, що провадять діяльність з транспортування магістральними та/або розподільними трубопроводами, зберігання у підземних газосховищах, передача їх з балансу на баланс, в концесію, оренду, лізинг, заставу, управління, до статутного фонду інших юридичних осіб, вчинення інших правочинів, що можуть призвести до відчуження основних фондів та акцій цих підприємств, а також основних фондів та акцій Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”, дочірніх та заснованих нею підприємств, забороняється, крім випадків, коли результатом таких дій є: передача основних фондів та акцій таких підприємств виключно державному підприємству або акціонерному товариству, 100 відсотків акцій якого перебуває у державній власності України; створення державних підприємств або акціонерних товариств, 100 відсотків акцій яких є у державній власності України.

Законопроектом також передбачено, що дія цієї статті не поширюється на відчуження основних фондів державних підприємств, дочірніх підприємств НАК “Нафтогаз України”, що провадять діяльність з транспортування магістральними та/або розподільними трубопроводами, зберігання у підземних газосховищах, та компанії “Нафтогаз України”, що не беруть безпосередньої або побічної участі у процесі провадження діяльності з транспортування магістральними та/або розподільними трубопроводами, зберігання у підземних газосховищах, яке здійснюється за погодженням з Кабінетом міністрів України.

Крім того, щодо державних підприємств, що провадять діяльність з транспортування магістральними та/або розподільними трубопроводами, зберігання у підземних газосховищах, а також Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”, дочірніх та заснованих нею підприємств не може бути порушено справу про банкрутство.

Раніше головуючий на засіданні перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК повідомив, що уряд зняв з розгляду свій законопроект з цього питання.

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Валовий зовнішній борг України в 2011 році зріс на 7,6% — до 126,2 млрд. дол.

Валовий зовнішній борг України в 2011 році збільшився на 7,6% (в т.ч. у 4-му кварталі — на 2,5%) - до 126,236 млрд. дол.

Такі дані оприлюднено на сайті Національного банку України.

За даними Нацбанку, в 2011 році рівень валового зовнішнього боргу України скоротився до 76,6% ВВП у порівнянні з 85% на початок року.

Зовнішній борг органів державного управління за рік зріс на 3,6% (в т.ч. за 4-й квартал скоротився на 3%) — до 25,874 млрд. дол.

Зовнішній борг органів грошово-кредитного регулювання у 2011 році скоротився на 0,3% (в т.ч. у 4-му кварталі — на 1,7%) — до 7,487 млрд. дол., банків — на 10,4% (на 3%) — до 25,198 млрд. дол.

Зовнішній борг інших секторів економіки збільшився на 19%, а в 4-му кварталі — на 8%, до 60,557 млрд. дол.

Міжфірмовий борг (прямі інвестиції) за 2011 рік збільшився з 5,893 млрд. дол. до 7,120 млрд. дол., в т.ч. в 4-му кварталі зростання становило 4%.

У структурі валового зовнішнього боргу за первинним терміном погашення питома вага короткострокового боргу зросла за рік з 21,8% до 25,9%.

Основною валютою зовнішніх запозичень України на кінець 2011 року залишається долар США — 71,9% валового обсягу боргу (на початок року — 70,4%). Частка зобов'язань у євро і російських рублях на кінець 2011 року становила відповідно 10,2% і 2,2%. Питома вага зобов'язань у СПЗ перед МВФ за 2011 рік скоротилася з 13,9% до 12,8%. Частка зовнішньої заборгованості у національній валюті залишається незначною — 2,2% валового обсягу боргу.

Обсяг короткострокового зовнішнього боргу за залишковим терміном погашення на кінець 2011 року становив 56,8 млрд. дол. (45,0% загального обсягу валового зовнішнього боргу України).

За 2011 рік зовнішній борг, що підлягає сплаті протягом наступних чотирьох кварталів, зріс на 6,6 млрд. дол. Збільшення його обсягів відбулося через нарощування короткострокових зобов'язань за первинним терміном погашення (головним чином зобов'язань за торговими кредитами на 3,9 млрд. дол. унаслідок розширення зовнішньоторговельного обороту України) і врахування обсягів погашення кредиту МВФ протягом 2012 року (на 3,5 млрд. дол. США).

Довідка УНІАН. Валовий зовнішній борг України у 2010 році збільшився на 13,5%, або на 13,9 млрд. дол. США, – до 117,345 млрд. дол. США (85,7% ВВП).

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Путін запропонував Януковичу синхронно з Медведєвим ратифікувати угоду про ЗВТ СНД

Прем'єр-міністр Росії Володимир ПУТІН запропонував Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ синхронно з Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ підписати закон про ратифікацію угоди про зону вільної торгівлі у рамках СНД.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це В.ПУТІН сказав сьогодні в своїй заміській резиденції Ново-Огарьово перед початком зустрічі з главою Української держави.

Зокрема, В.ПУТІН повідомив, що цього тижня російська сторона планує завершити ратифікацію цієї угоди, відповідний законопроект знаходиться в Держдумі.

«Якби українські колеги, зробили те саме в Раді, то Ви могли б разом з Дмитром Анатолійовичем МЕДВЕДЄВИМ синхронно підписати ці закони про ратифікацію договору про зону вільної торгівлі», - сказав В.ПУТІН.

У свою чергу, В.ЯНУКОВИЧ відзначив, що Україна також йде цим шляхом і вирішуватиме це питання.

Окрім цього, В.ПУТІН нагадав, що товарооборот між двома країнами постійно збільшується. За його словами, якщо у 2008 році він становив близько 40 млрд. доларів, то наприкінці 2011 року – 50 млрд., що значно вище за докризовий рівень.

«Це дуже хороший темп, і його нам потрібно підтримати», - сказав В.ПУТІН.

Також він відзначив, що дуже радий зустрічі з В.ЯНУКОВИЧЕМ, під час якої можна обговорити розвиток відносин двох країн.

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Держдума РФ ратифікувала договір про ЗВТ у рамках СНД

Держдума Росії ратифікувала договір про зону вільної торгівлі у рамках СНД.

Документ забезпечить необхідні умови для повноцінного і ефективного функціонування зони вільної торгівлі на теренах СНД і створить сприятливі умови для подальшого поглиблення інтеграції на основі норм Світової організації торгівлі, передає РІА «Новости».

Угоду підписали 18 жовтня 2011 року в Санкт-Петербурзі вісім країн СНД - Росія, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизія, Молдавія, Таджикистан і Україна.

Разом з типовими для такого роду угод положеннями про скасування імпортних мит, у договорі передбачаються зобов'язання сторін, які гарантують недискримінаційне застосування правил нетарифного регулювання, надання національного режиму, а також чіткі правила у галузі субсидування, які відповідають світовій практиці

Договір замінить нині чинні між державами - учасниками СНД угоди про вільну торгівлю, як двосторонні, так і багатосторонні.

За оцінками експертів, у рамках зони вільної торгівлі загальний обсяг торгового обміну між країнами-"підписантами" збільшиться більш ніж удвічі. Зокрема, зняття обмежень на поставки різноманітної продукції з країн-"підписантів" у РФ може, за низкою оцінок, приблизно на третину скоротити імпорт Росією тією ж, причому дорожчої, продукції з далекого зарубіжжя. Зокрема, це багато трубопрокатних виробів, бавовна, вовна, шкірсировина, а також яловичина, баранина, плодоовочі, продукти їх переробки.

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ВР закликала ЄС пришвидшити підписання Угоди про асоціацію з Україною

Верховна Рада України закликає Європейський Союз та його держави-члени продемонструвати політичну волю та забезпечити якнайшвидше підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в заяві ВР «Про укладення Угоди про асоціацію, включно з поглибленою та всеохоплюючою зоною вільної торгівлі, між Україною та Європейським Союзом», за яку проголосували 267 народних депутатів із 410, зареєстрованих в сесійній залі.

Парламент також закликав ЄС передбачити можливість започаткування виконання Угоди про асоціацію до моменту набуття нею чинності, відповідно до статті 218 Договору про функціонування Європейського Союзу та синхронне подання всіх документів, необхідних для процесу ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, включаючи зону вільної торгівлі, до Верховної Ради України, Європейського парламенту та національних парламентів держав-членів ЄС відразу після підписання Угоди.

Крім того, ВР закликала ЄС надати Україні достатню фінансову, технічну та законодавчу допомогу в період підготовки до виконання та реалізації Угоди; допомогти в подальшому у поширенні в Україні та серед держав-членів ЄС інформації про переваги Угоди про асоціацію між Україною та ЄС для України, з одного боку, і ЄС, з іншого, перш за все, у контексті визнання України як європейської країни з європейською ідентичністю, яка поділяє спільну історію та спільні цінності з країнами Європейського Союзу.

На переконання ВР, Євросоюз має здійснити подальші кроки, необхідні для створення умов для подальшого прогресу у відносинах між Україною та ЄС, у т.ч. для уникнення загрози штучної політизації процесу зближення між Україною та ЄС на амбітних і взаємовигідних принципах політичної асоціації та економічної інтеграції.

В заяві також зазначається, що парламент очікує на те, що Президент України визначить укладення та виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС першочерговим пріоритетом державного розвитку; забезпечить виконання узгодженого з лідерами ЄС у Києві під час Саміту Україна – ЄС 19 грудня 2011 року зобов'язання створити інституційні, регуляторні та технічні умови для імплементації Угоди про асоціацію та для створення поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі.

При цьому парламент очікує, що Кабінет міністрів України забезпечить прискорене виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом та набуття нею чинності; передбачить фінансування заходів, необхідних для належного та повного виконання Україною зобов'язань, передбачених в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС, у т.ч. під час формування проектів державного бюджету. Крім того, ВР розраховує, що уряд забезпечить належне та повне виконання Порядку денного асоціації між Україною та ЄС із урахуванням пріоритетів, що підлягають щорічному погодженню з ЄС; забезпечить належні, передбачені законодавством умови для вільного та чесного проведення виборів до Верховної Ради України 28 жовтня 2012 року.

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УНІАН