Курс НБУ на 21.03.2012
01:18, 21 березня 2012Різне
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Офіційний курс НБУ на 21.03.2012 100 USD - 798.5000 (на 20 березня - 798.5000) 100 EUR - 1053.8603 (на 20 березня - 1050.0275) 10 RUR - 2.7379 (на 20 березня - 2.7325)
Офіційний курс НБУ на 21.03.2012
100 USD - 798.5000 (на 20 березня - 798.5000)
100 EUR - 1053.8603 (на 20 березня - 1050.0275)
10 RUR - 2.7379 (на 20 березня - 2.7325)
Облікові курси банківських металів на 21.03.2012 за 10 тройських унцій (грн.)
959 XAU 10 Золото - 131632.73 (на 20 березня - 132071.90)
961 XAG 10 Срібло - 2572.77 (на 20 березня - 2590.33)
962 XPT 10 Платина - 132870.40 (на 20 березня - 133509.20)
964 XPD 10 Паладій - 55655.45 (на 20 березня - 55895.00)
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