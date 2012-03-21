Курс НБУ на 21.03.2012

Офіційний курс НБУ на 21.03.2012 100 USD - 798.5000 (на 20 березня - 798.5000) 100 EUR - 1053.8603 (на 20 березня - 1050.0275) 10 RUR - 2.7379 (на 20 березня - 2.7325)

Офіційний курс НБУ на 21.03.2012 100 USD - 798.5000 (на 20 березня - 798.5000) 100 EUR - 1053.8603 (на 20 березня - 1050.0275) 10 RUR - 2.7379 (на 20 березня - 2.7325) Облікові курси банківських металів на 21.03.2012 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 131632.73 (на 20 березня - 132071.90) 961 XAG 10 Срібло - 2572.77 (на 20 березня - 2590.33) 962 XPT 10 Платина - 132870.40 (на 20 березня - 133509.20) 964 XPD 10 Паладій - 55655.45 (на 20 березня - 55895.00)

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