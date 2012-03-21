Анонс на 21 березня

* Під головуванням Прем'єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України. Під час засідання Уряду заплановано проведення брифінгу за участю віце-прем'єра - міністра охорони здоров'я Раїси Богатирьової.

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Відбудеться презентація інвестиційних можливостей та проектів розвитку Дніпропетровської області: "Дніпропетровщина - шлях для інвестицій в Україну". Захід проводиться спільно з Американською торговою палатою. Учасники: Олександр Вілкул, голова Дніпропетровської ОДА; Владислав Каськів, директор Держагентства з інвестицій та управління національними проектами України, Андрій Степанов, голова департаменту консалтингу, Делойт СНД (Західний регіон), Дмитро Шимків, ген.директор Майкрософт України; Євген Удод, голова Дніпропетровського облради; Хорхе Зукоскі, президент Американської торговельної палати в Україні та ін.Также відбудеться презентація інвестиційних проектів і бізнес-ідей Дніпропетровської області та підписання офіційного Меморандуму про співробітництво між Американською торговою палатою в Україні та Дніпропетровською ОДА.

* Розпочнеться серія "круглих столів", об'єднаних темою «Ефективне вирішення житлової проблеми в Україні: міфи та реальність». Організатор - Центр ділових подій. Круглий стіл на тему: "Може житлове питання бути вирішене на державному рівні чи це особиста проблема кожного громадянина? Міфи і реальність спроб держави зняти гостроту з квартирного питання". Учасники: О.Непомнящий, директор Департаменту житлових програм Мінегіонрозвитку та ЖКГ України; В.ДЕНИСЕНКО, начальник ГУ житлового забезпечення КМДА, О.Кучеренко, голова Спілки власників житла України; В.Олійник, перший заступник голови Комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності та ін .Модератор - Н.Доценко-Білоус (ЮФ «Василь Кісіль і партнери»).

* Відбудеться відеоміст Москва - Київ на тему: "Підсумки візиту Віктора Януковича до Москви". Учасники в Києві: Сергій Толстов, директор Інституту політичного аналізу і міжнародних досліджень; Володимир Фесенко, керівник Центру прикладних політичних досліджень "Пента". У Москві: Сергій Жильцов, керівник Центру СНД Інституту актуальних міжнародних проблем Дипломатичної академії МЗС РФ; Григорій Трофимчук, перший віце-президент Центру моделювання стратегічного розвитку.

* Відбудеться брифінг першого заступника голови ДПС України - начальника податкової міліції Андрія Головача на тему: «Війна проти тіньового алкоголю: кількість фальсифікату зменшено вдвічі».

* Прес-конференція на тему: "Аудиторський ринок України: подальший розвиток чи стагнація?". Учасники: президент ФПБАУ Олександр Папаїка; голова правління РНБА Олена Макеєва, віце-президент САУ Михайло Крапивко; президент УАСБА Андрій Климов; президент ГПВАУ Олександр Редько; президент СПКУ Леонід Рубаненко.

* Розпочне роботу 4-а міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку моторних палив для транспортного комплексу». Організатори: «Газова асоціація України», ДП «ДержавтотрансНДІпроект», Міністерство інфраструктури Україні, ВК «Прем'єр Експо». Учасники: А.Редзюк, директор ДП «ДержавтотрансНДІпроект», президент «Газової асоціації України», віце-президент Транспортної академії України; С.Ковальов, директор «Газової асоціації України».

* Круглий стіл на тему: "Ринок первинного житла в Україні-2012 очима фінансистів: хто такий ідеальний одержувач іпотеки - 2012 і про що говорить покупцям наявність або відсутність у будівельної компанії банку-партнера?" Учасники: О.Сугоняко, глава АУБ; В.Пинзеник, голова Наглядової ради УкрСиббанку; С.Подрезов, голова правління АТ "Ощадбанк"; С.Волков, голова правління Агентства з рефінансування житлових кредитів; К.Паливода, голова Наглядової ради банку «Аркада».

* Прес-конференція на тему: "Посівна в Україні: площі, культури, втрати та очікування". Учасники: Олександр Демидов, директор Департаменту землеробства Мінагрополітики і продовольства України; Марія Колесник, керівник аналітичного департаменту консалтингового агентства "ААА"; Роман Сластьон, експерт аграрних ринків Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу".

* Відбудеться брифінг народного депутата України фракції Народної Партії, першого заступник голови Комітету ВРУ з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Миколи Шершуна на тему: "Про внесення змін до Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" (щодо умов господарювання)".

* Прес-конференція на тему: «Соціальні ініціативи: наслідки для економіки і громадян». Учасники: перший заступник міністра праці та соціальної політики України у 2005-2010 роках, провідний фахівець Центру Разумкова Розенко, керівник соціологічної служби «Український барометр», політолог Віктор Небоженко.

* 13-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Новий закон про ОСББ: інтереси громади чи забудовників? Яка редакція законопроекту була прийнята ВРУ насправді та яку підпише Президент?", на якій громадські активісти, експерти та представники об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, що брали активну участь у підготовці законопроекту № 8474, проаналізують прийнятий 15 березня ВРУ Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" (№ 8474). Учасники: Олександр Аліпов, перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України; Віктор Матчук, народний депутат, член Комітету ВРУ з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики, Тетяна Бойко, керівник житлово-комунальних програм Громадянської мережі ОПОРА, Дмитро Левицький, консультант з юридичних питань, Інститут місцевого розвитку, Ігор Скоропад, Асоціація ОСББ «Жито-Мир» (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: (044) 286-26-70, irynapushkar@opora.org.ua. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Під керівництвом голови КМДА Олександра Попова відбудеться засідання міського Комітету з економічних реформ. Буде розглядатися питання: "Хід реалізації адміністративної реформи в м.Києві". Серед доповідачів: Олександр Пузанов, заступник голови КМДА; Микола Поворозник, начальник ГУ з питань регуляторної політики та підприємництва; Володимир Репик, начальник Головного фінансового управління.

* Круглий стіл на тему: "Податкові зміни: як відіб'ється на ринку нерухомості ініціатива КМУ та Мінфіну змінити систему оподаткування при купівлі й будівництві первинної нерухомості?». Учасники: Л.Хорін, ген.директор АСУ; І.Салій, голова Наглядової ради Асоціації «Всеукраїнський союз виробників будівельних матеріалів та виробів»; А.Амфітеатров, голова ради Українського товариства оцінювачів; І.Лісов, голова Наглядової ради «Ліко-Холдинг»; І.Ніконов, голова Наглядової ради девелоперської компанії "К.А.Н. Девелопмент"; О.Салмін, голова Наглядової ради« XXI століття».

* Під головуванням міністра закордонних справ України Костянтина Грищенка відбудеться третє засідання Ради експортерів Україні при МЗС України, в якому візьмуть участь керівники найбільших підприємств - експортерів м'ясо-молочної галузі України «Молочний альянс», «Мілкіленд Україна», «Терра фуд», «Глобино», «Миронівський хлібопродукт»,«Аграрний холдинг Авангард »,« Комплекс Агромарс»та ін. Обговорюватиметься ситуація з поставками м'ясо-молочної продукції на ринок РФ і держав Митного союзу, проблематика експорту м'ясо-молочної продукції на європейський ринок і перспективи співпраці з ЄС, зокрема в контексті створення зони вільної торгівлі.

* Відбудеться презентація для журналістів Рекомендацій Світового Банку з питань захисту прав споживачів фінансових послуг та фінансової грамотності в Україні. На запрошення української сторони в листопаді 2011 року Світовий банк провів аналіз українського законодавчого та інституційного поля в сфері захисту прав і освіти споживачів фінансових послуг. Результати цього аналізу підготовлені в двох звітах і будуть представлені для попереднього обговорення з українською стороною під час візиту фахівців Світового банку в Україну з 19 по 23 березня.

* Круглий стіл на тему: "Оплата праці - українські реалії та перспективи реформування". Організатор - Комітет з питань соціальної політики та праці ВРУ.

* Круглий стіл на тему: "Міфи від споживачів, які підривають довіру до ринку первинної нерухомості та способи подолання кризи довіри". Учасники: Олексій Гончарук, президент ВГО «Асоціація допомоги постраждалим інвесторам», Тетяна Ізотова, директор з розвитку Invest House, Ігор Василевський, тренер, консультант зі стратегічного маркетингу, Андрій Кашпур, консультант зі стратегічних та соціальних комунікацій, керівник Київського агентства стратегічних комунікацій, Андрій Міма, інтернет-холдинг житлової нерухомості Luna.ua.

* Відбудеться засідання Комітету з питань соціальної політики та праці, на якому планується розглянути питання: «Про хід виконання Рекомендацій парламентських слухань на тему: «Про державну політику щодо вирішення проблеми повернення втрачених (знецінених) заощаджень громадян».

* Глава українського уряду Микола Азаров розпочне свій дводенний візит до Польщі, в ході якого проведе зустрічі з польськими чиновниками й обговорить підготовку до Євро-2012. М.Азаров у другій половині дня планує провести зустріч з Президентом Польщі Броніславом Коморовським, а в четвер - з главою польського уряду Дональдом Туском.

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