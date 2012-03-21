Інтерпол розпочав розшук екс-голови Харківської ОДА Авакова

Інтерпол розпочав розшук колишнього голови Харківської обласної державної адміністрації, керівника Харківської обласної організації партії «Батьківщина» Арсена АВАКОВА.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, про це поінформував на брифінгу начальник управління прокуратури області Олександр БАБІКОВ.

Він підтвердив інформацію про те, що 20 березня Червонозаводський райсуд Харкова, розглянувши скаргу захисника А.АВАКОВА на постанову про порушення кримінальної справи, відмовив у задоволенні скарги.

Вивчивши доводи, заявлені захистом, та позицію прокурора, суд дійшов висновку, що кримінальна справа порушена на законних підставах, сказав О.БАБІКОВ.

За його словами, у кримінальній справі стосовно екс-губернатора триває слідство, прокуратура продовжує вивчати документи.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня Червонозаводський райсуд Харкова відхилив скаргу захисту екс-губернатора Харківщини А.АВАКОВА на постанову про порушення стосовно нього кримінальної справи. Як заявив адвокат А.АВАКОВА Юрій ВИШНЕВЕЦЬКИЙ, він вважає, що суд ухвалив незаконне рішення, оскільки прокуратура не надала необхідний для всебічного вивчення скарги пакет документів. Ю.ВИШНЕВЕЦЬКИЙ висловив переконання у тому, що кримінальна справа проти А.АВАКОВА була порушена з політичних мотивів. За словами адвоката, апеляція на рішення Червонозаводського райсуду Харкова буде подана у 7-денний термін.

26 січня прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу щодо А.АВАКОВА за ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень і влади, що спричинили тяжкі наслідки). Екс-губернатора підозрюють у причетності до незаконної зміни цільового призначення і передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн. грн.

31 січня 2012 року А.АВАКОВА оголосили у міжнародний розшук. Цього ж дня за поданням слідчого прокуратури Харківської області Червонозаводським райсудом Харкова йому обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. 31 січня у квартирах А.АВАКОВА в Харкові були проведені обшуки.

У лютому А.АВАКОВ повідомив харківським ЗМІ, що він перебуває за кордоном у відрядженні, зокрема в Берліні, реалізує гуманітарний проект і «більше часу проводить у Римі, Лондоні, Варшаві та Вільнюсі». Екс-губернатор також поінформував, що підконтрольна йому група компаній «Інвестор» продала практично всі активи на території України.

1 лютого голова фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій КОЖЕМ’ЯКІН повідомив, що партія «Батьківщина» рекомендуватиме А.АВАКОВУ просити політичного притулку за кордоном.

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