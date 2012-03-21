ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 21 березня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «Сирна війна загрожує конфліктом України з Митним союзом» пише: на початку наступного тижня делегація Росспоживнагляду планує почати перевірку українських сироварів. На прохання Білорусі, якій Україна заборонила імпорт м'яса і молока, російські інспектори можуть перевірити і м'ясокомбінати України. З часом до списку незадоволених може приєднатися й Казахстан.

http://delo.ua/world/syrnaja-vojna-grozit-konfliktom-ukrainy-s-tamozhennym-sojuzom-175154/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Інвесторів потягло на стабільність», у якому пише: портфельні керівники найбільших інвестиційних фондів упевнені у відновленні світової економіки і тому не розраховують на продовження центральними банками політики кількісного пом'якшення. В цих умовах вони переключають увагу з ринків, що розвиваються, на розвинені.

http://www.kommersant.ua/doc/1897453

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Тепловий удар», у якому пише: енергетична модернізація житлових будинків в Україні обійдеться середній сім'ї у 70 євро на рік, що дозволить скоротити на 50% споживання тепла, підрахували у Світовому банку. Втім, через подорожчання енергоресурсів громадяни все одно платитимуть більше, ніж зараз, - на 68%. Проте без реформи вже через 10 років вартість опалення стане недоступною для 70% споживачів. В уряді вважають, що реформа обійдеться українцям мінімум удвічі дорожче, погоджуючись, проте, що проблему необхідно вирішувати, хоча держбюджет й обмежений у коштах.

http://www.kommersant.ua/doc/1897408

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Видання «Економічні відомості» в публікації «Посівна стартувала» пише: стрімке потепління дозволило сільгоспвиробникам почати весняно-польові роботи. У числі перших, хто долучився до сівби ярих культур, - кримчани.

http://markets.eizvestia.com/full/posevnaya-startovala

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Сайт «УНІАН-економіка» публікує матеріал «Економія на пенсійній реформі “профінансує” президентські ініціативи?», у якому пише: президент записався у «герої-спасителі», особисто уповноваживши уряд «поліпшити життя вже сьогодні». Окремого захоплення заслуговує владна команда, яка раптом "з повітря" матеріалізувала мільярди гривень на цю передвиборну акцію...

http://economics.unian.net/rus/detail/122818

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Держкомпанії зобов'язали відраховувати 1% витрат на інновації до фонду «Сколтеху» пише: Сколківський інститут науки і технологій («Сколтех») планує створити найбільший у Росії фонд з бюджетом тільки у 2012 р. у 16,5 млрд. руб. Гроші дадуть найбільші російські держкомпанії — їх зобов'язали відраховувати «Сколтеху» 1% витрат на нові розробки.

http://www.vedomosti.ru/tech/news/1545525/procent_na_innovacii

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Також «Ведомости» в публікації «Силуанов пропонує збільшити мінімальний капітал банків до 1 млрд. руб.» пишуть: Мінфін РФ не відмовляється від ідеї Олексія Кудріна щодо розчищення банківської системи від непрозорих банків.

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1546159/minfin_predlagaet_uvelichit_minimalnyj_kapital_bankov_do_1

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Видання «Известия» в публікації «Росія і Білорусь підпишуть контракт на будівництво АЕС» пише: у квітні розпочнуться будівельні роботи на майданчику Білоруської електростанції.

http://izvestia.ru/news/519207

(УНІАН)