Власенко: експерти встановили, що підпис Тимошенко на директивах - факсиміле

Захисник екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО заявляє, що незалежна графологічна експертиза встановила, що підпис Ю.ТИМОШЕНКО на директивах на проведення газових переговорів був факсимільним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу.

За його словами, 5 березня була проведена незалежна експертиза підпису екс-прем’єра на газових директивах.

Як сказав С.ВЛАСЕНКО, експертиза встановила, що на оригіналі директив підпис від імені Ю.ТИМОШЕНКО є не рукописним, а являє собою факсиміле.

«Тобто висновок незалежних експертів спростовує усі звинувачення на адресу ТИМОШЕНКО», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

За його словами, маючи такий висновок, суд касаційної інстанції «не має іншої можливості, як скасувати усі ганебні вироки (суду – УНІАН)». С.ВЛАСЕНКО додав, що вирок Печерського райсуду Києва базувався виключно на тому, що Ю.ТИМОШЕНКО поставила свій підпис на директивах на проведення газових переговорів.

«Інших доказів вини ТИМОШЕНКО у матеріалах справи немає», - сказав захисник.

Він додав, що висновок експертизи підписав директор Центру судових експертиз «Альтернатива» Олександр КРУТЬ.

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