Янукович: у ЄС чи МС тільки після внесення змін до Конституції
17:53, 21 березня 2012Різне
0
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що Україна не може вступати в будь-які союзи без внесення змін до Конституції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з представниками Ради церков.
Як зауважив В.ЯНУКОВИЧ, Україна за Конституцією не має права входити в союзи, які мають наддержавні органи, «і якщо приймати рішення про входження у якийсь союз, то необхідно внести зміни до Конституції, або у парламенті, або на всенародному референдумі прийняти відповідне рішення».
За словами В.ЯНУКОВИЧА, це стосується як Митного союзу, так і Європейського Союзу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter