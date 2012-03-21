Завтра в Брюсселі Бойко зустрінеться з Оттінгером і Фюле

Завтра, 22 березня, в Брюсселі (Бельгія) відбудеться зустріч Україна - ЄС із питань співробітництва в енергетичній сфері.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

У повідомленні зазначається, що запланована зустріч міністра енергетики та вугільної промисловості України Юрія БОЙКА з єврокомісаром із питань енергетики Гюнтером ОТТІНГЕРОМ, під час якої відбудеться підписання Шостого звіту виконання Меморандуму між Україною та ЄС про порозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі протягом 2011 року.

Планується також зустріч Ю.БОЙКА з членом ЄК із питань розширення та Європейської політики сусідства Штефаном ФЮЛЕ.

З української сторони в зустрічі візьмуть участь представники Міненерговугілля України, МЗС України, зі сторони ЄС - представники Генерального Директорату з питань енергетики Єврокомісії.

У програмі зустрічі:

- Презентація: Роль України на енергетичному ринку Європи, питання адаптації українського законодавства до норм Європейського Союзу;

- Презентація і обговорення: Модернізація і менеджмент української ГТС, включаючи підтримку від ЄС і МФО;

- Презентація і обговорення: Цілі оновленої енергетичної стратегії України і запланованої дорожньої карти, включаючи досягнення до 1 січня 2012 року в реалізації положень Договору про Енергетичну співдружність;

- Прогрес у стрес-тестах ЄС і європейська підтримка підвищення ядерної безпеки українських АЕС.

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