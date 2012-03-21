Анонс на 22 березня

* Президент України Віктор Янукович здійснить робочу поїздку в Запорізьку область.

* В Брюсселі (Бельгія) відбудеться зустріч Україна - ЄС з питань співробітництва в енергетичній сфері. З українського боку в зустрічі візьмуть участь представники Міненерговугілля України, МЗС України, з боку ЄС - представники Генерального директорату з питань енергетики Єврокомісії.

* Восьма щорічна інвестиційна конференція компанії Dragon Capital

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Прес-конференція на тему: "Як відмова знизити акцизи на нафтопродукти вплине на ціну бензину?". Учасники: Леонід Косянчук, президент Асоціації "Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів в Україні", Сергій Куюн, директор консалтингової групи А 95; Геннадій Рябцев, заступник директора науково-технічного центру "Психея".

* Засідання НКРЕ

* Круглий стіл на тему: «Україна і МВФ: чи можливий компроміс?». Організатор - Інститут Горшеніна. Питання: Чи може Україна почати переговори з МВФ «з чистого аркуша»? За яких умов Україна зможе виплачувати борги МВФ? Чи зможе Україна отримати черговий кредит від МВФ, уникнувши підвищення тарифів на газ для населення? Як збільшення бюджетного фінансування соціальної сфери може позначитися на подальшій співпраці з МВФ? Наслідки для економіки та фінансової системи України припинення співпраці з МВФ. Експертиза боргової політики Міністерства фінансів України. Ймовірність гіперінфляції в 2013 році. Учасники: Роман Шпек, старший радник ПАТ «Альфа-Банк», радник президента України, член Ради НБУ; Ігор Уманський, екс-міністр фінансів України; Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера; Ірина Горіна, член Комітету ВРУ з питань економічної політики.

* Круглий стіл на тему: "Стратегічні пріоритети національного економічного розвитку". Організатори: Всеукраїнська спілка вчених-економістів і БФ «Нова генерація». Учасники: Олександр Кендюхов, голова Всеукраїнської спілки вчених-економістів, Юрій Пахомов, директор Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАНУ; В'ячеслав Дементьєв, співголова Міжнародної асоціації інституціональних досліджень, Олександр Сугоняко, президент Асоціації українських банків Ерік Найман, фінансовий аналітик, Ігор Манцуров, директор Науково-дослідного економічного інституту Мінекономіки України та ін.

* Прес-конференція на тему: «Українські таксисти: час навести порядок на ринку таксі», присвячена Міжнародному дню таксиста. Учасники: голова профспілки таксистів Василь Попик; заступник голови профспілки таксистів Дмитро Подскребаєв; співголова ВГО «Українське таксі» Саулюс Савіцкас.

* Прес-конференція на тему: «Як спрацює президентська іпотека?». Учасники: голова національної ради Ріелторської палати України Олександр Бондаренко і виконавчий директор Української національної іпотечної асоціації Павло Матіяш.

* Інститут енергетичних досліджень спільно з аналітично-інформаційним агентством «Главком» проведе прес-конференцію тему: «Як зупинити зростання цін на бензин?». Учасники: директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн і заступник гендиректора Української аграрної конфедерації Олександр Ярославський. Модератор - директор Інституту енергетичних досліджень Дмитро Марунич.

* 12-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Корпоративна соціальна відповідальність та індекс прозорості фармацевтичних компаній України". Представники Центру «Розвиток КСВ», компанії «Моріон» і МБФ «Здоров'я українського народу» почали спільну реалізацію Ініціативи щодо поліпшення корпоративної соціальної відповідальності фармацевтичних і медичних компаній України. Будуть представлені результати оцінки сайтів 20 найбільших фармацевтичних компаній України, визначено індекс прозорості фармацевтичних виробників і названа кампанія-лідер КСВ фармсегменту за даними проведеного моніторингу. Міжнародні фармацевтичні компанії, представництва яких працюють в Україні, є визнаними у світі лідерами в сфері корпоративної соціальної відповідальності (КСВ). Зокрема, компанія Novartis - найбільш відповідальна компанія 2011 за версією Fortune, компанія Novo Nordisk - лідер з підготовки КСВ звітів Bayer, Sanofi і GlaxoSmithKline були включені в Індекс сталого розвитку Доу Джонса за 2011 рік. Чи буде український досвід цих кампаній таким ж успішним? (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 097 02 84 277, press@healthup.org.ua, 0284277@mail.ru.

* Круглий стіл на тему: «Державний регулятор на ринку лізингу. Як підвищити його ефективність?». Організатор - Комітет з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики ВРУ. Співорганізатор - професійна Асоціація ринку лізингу «Українське об'єднання лізингодавців».

* Прес-конференція на тему: "Гривня як валюта для інвестицій: за і проти". Організатор - компанія TeleTRАDE. Учасники - провідні аналітики TeleTRАDE Юлія Конопля і Павло Платонов.

* Відбудеться засідання Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації, на якому розглянуть питання: «Про перелік підприємств, які плануються до приватизації у 2012 році».

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